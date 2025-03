Los cuatro jueces de la Corte Suprema asistieron a la Asamblea Legislativa

Los cuatros jueces de la Corte Suprema (Jaime Olivos)

Los cuatro jueces de la Corte Suprema se sentaron en primera fila, a la derecha del estrado, y escucharon el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz Ricardo Lorenzetti y Manuel García Mansilla aguardan que, como es habitual en los discursos presidenciales ante el Congreso, el poder judicial ocupe un lugar destacado, en especial este año, con el conflicto desatado a raíz del nombramiento por decreto de dos jueces, García Mansilla y Lijo.

Como estaba previsto, no asistió Lijo. El motivo es que aún el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, no le tomó juramento porque está en análisis la validez de la licencia que le otorgó la Cámara Federal en su cargo frente al juzgado federal 4.

La opción del Senado

Según trascendió ayer, Lijo ya piensa más en la decisión que puede adoptar el Senado sobre su postulación que en la decisión de la Corte, donde su caso de la licencia está a estudio, con resultado incierto.

La discusión está centrada en si Lijo debe renunciar o no a su cargo de juez federal para asumir como juez de la Corte Suprema.

Queda claro que en la Corte no se cuestionó la designación de Lijo y García Mansilla a través de la firma del decreto presidencial 137/2025. Prueba de ello es que al segundo se le tomó juramento la misma semana en que se publicó en el boletín oficial su nombramiento en comisión, sin hacer espacio a ninguno de los planteos que cuestionan esta decisión, adoptada por el presidente Javier Milei tras casi un año de fracasar en el Senado el tratamiento de estas dos postulaciones para completar el alto tribunal.

Per hasta ahora, Hasta ahora, no hay coincidencia acerca de qué decisión van a tomar. Si no se ponen de acuerdo, sólo la intervención de un conjuez podrá destrabar el tema. Por un lado, está la postura de considerar que la decisión de la Cámara Federal, que le otorgó la licencia a Lijo como juez de primera instancia, debe ser revisada, y por otro lado, la opinión de que esa función fue delegada a la Cámara por la Corte, con lo cual resulta suficiente y no corresponde intervenir. El tema podría definirse en las próximos días.