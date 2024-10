Espinoza logró que lo autoricen a viajar a Barcelona tras el pago de una fianza de $10 millones

Fernando Espinoza (archivo Télam)

El intendente de La Matanza Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual simple y desobediencia, podrá viajar a Barcelona, España, tal como lo había solicitado a la Justicia. El viernes pasado, el juez Luis Alberto Schelgel, a cargo de resolver la presentación, le negó la salida del país por no haberse presentado a una pericia psiquiátrica. Pero la Cámara del Crimen revocó este martes la decisión, previo pago de una caución real de 10 millones de pesos. Fue después de que esta mañana el jefe comunal se sometiera esta mañana al examen médico dispuesto.

“Corresponde revocar la resolución apelada y conceder la autorización solicitada bajo la caución aludida (artículos 324 del Código Procesal Penal de la Nación y 221, inciso “h”, del Código Procesal Penal Federal) y el compromiso de informar el retorno al territorio nacional dentro de las cuarenta y ocho horas de ocurrido”, dice el fallo al que accedió Infobae firmado por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Juan Cicciaro.

La defensa de Espinoza apeló la decisión por la que se rechazó la solicitud de autorización para viajar a la ciudad de Barcelona, Reino de España. La fiscalía y la querellante, Melody Rakauskas, se opusieron.

Espinoza fue procesado en orden a los delitos de abuso sexual simple y desobediencia, en concurso real. El jefe comunal “se encuentra a derecho en las actuaciones, cuenta con sendos letrados de su confianza y un domicilio constituido”, destacó su defensa. Y acompañó una carta suscripta por el secretario ejecutivo de la Federación Argentina de Municipios, en la que se aludió a la presencia de Espinoza en el marco de las actividades que se desarrollarán en la citada ciudad, con motivo de la celebración del congreso “SmartCity Expo WorldCongress”. También informó el lugar en el que se alojará y presentó las constancias de reservación de los pasajes aéreos.

El fallo destacó que Espinoza “se presentó en la fecha en el Cuerpo Médico Forense, tal como lo había expresado su defensa e informara el juzgado interviniente, que es la condición que la Fiscalía General considerara pertinente para conceder la autorización”.

Melody, la denunciante de Fernando Espinoza por abuso sexual

Consiguientemente, sin perjuicio de sujetar la petición formulada a una caución real de diez millones de pesos ($ 10.000.000), en función del estado del proceso y de que habrá de egresar del país, y ante la inexistencia de otros indicadores que conduzcan a inferir los riesgos de elusión y entorpecimiento a partir del viaje programado desde el 31 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2024, corresponde revocar la resolución apelada y conceder la autorización solicitada bajo la caución aludida y el compromiso de informar el retorno al territorio nacional dentro de las cuarenta y ocho horas de ocurrido”, dijo el tribunal.

Raskaukas denunció a Espinoza en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a principios de junio de 2021. Relató que Gustavo Cilia, su entonces pareja y amigo de Espinoza, la llevó a trabajar en la secretaría privada del intendente. Contó que el 10 de mayo de ese año Espinoza le dijo que iba a ir a cenar a su casa. Y que allí ocurrió el abuso.

En la denuncia, contó que durante la cena Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mandó a descansar, pero la respuesta fue: “No tengas miedo, dale”. De manera intimidante se desabrochó la camisa, afirma la denuncia. Le dijo que no tuviera miedo porque “las mujeres de sus amigos tenían bigote”.

Pero, según la denuncia, Espinoza se metió en su habitación, “se quitó el pantalón, la camisa que previamente se había desabotonado y quedó en ropa interior”. Cuando volvió a pedirle que se fuera, “el imputado la sujetó fuertemente, indicando la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama”. Comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía “quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien”, y le pedía que le practicara sexo oral, intentando a su vez quitarle las prendas que vestía en contra de su voluntad, lo que habría llevado a que le rompiera la camisa que ella tenía puesta, además de intentar bajarse su propia ropa interior, lo que no consiguió porque la víctima hacía fuerza para impedirlo. “Bueno, listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes. Sos una boluda, no sabés lo que te perdés, pero bueno, allá vos”, le respondió Espinoza.

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento que en primera instancia y el intendente quedó en condiciones de que la causa avance hacia juicio oral.