Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala

Matty Byrne asistió al partido entre Everton y Chelsea llevando una tostadora y un paquete de pan inglés como regalo de boda

La Premier League fue escenario de un episodio singular durante uno de los partidos más destacados del último fin de semana. En la victoria del Everton ante el Chelsea por 3-0, el foco no solo estuvo dentro del campo, sino que se desplazó a las tribunas, donde una imagen acaparó la atención de aficionados y cámaras por igual.

En medio de la usual efervescencia de los hinchas, un hombre resaltó entre la multitud. Se trataba de Matty Byrne, seguidor de los Toffees, quien animaba con entusiasmo a su equipo. Lo que realmente llamó la atención fue ver en una de sus manos una tostadora y en la otra, un paquete de pan inglés. El gesto, tan fuera de lo común, no tardó en ser captado por las cámaras y compartido en redes sociales.

Un hincha y su tostadora: el inicio de una tendencia

Detrás de la imagen viral había una explicación concreta que Byrne aportó poco después, en diálogo con la cadena británica BBC Total Sport. Según relató, la razón de acudir al estadio con una tostadora estaba asociada a un compromiso social. El aficionado había sido invitado a una boda prevista para después del partido, y debía llevar como obsequio una tostadora acompañada de un paquete de pan inglés.

La imposibilidad de regresar a su domicilio tras el encuentro para recoger el regalo lo llevó a llevar ambos objetos consigo durante el partido, priorizando presenciar el choque de su equipo favorito ante el Chelsea.

El relato de Byrne no solo aclaró el motivo de su actuación, sino que sumó otra arista al caso. El hincha confesó que, en medio de la algarabía de la grada, el electrodoméstico se convirtió rápidamente en un símbolo de festejo. De hecho, cada vez que el Everton marcaba un gol, la tostadora se lanzaba al aire y era recogida y compartida entre otros aficionados. Byrne señaló que el dispositivo terminó bastante “castigado” tras los lanzamientos y los vaivenes que sufrió a manos de los entusiastas simpatizantes.

El aficionado reconoció en la entrevista con BBC Total Sport que dudaba que el artefacto siguiera funcionando correctamente y que, tras el partido, muchos seguidores comenzaron a manifestarle que debía asistir a los futuros encuentros acompañado del mismo objeto.

La imagen del hincha del Everton con una tostadora en la tribuna se viralizó rápidamente en redes sociales (BBC Sport)

Cómo la superstición se adueñó de la tribuna

En la tribuna, el ambiente se impregnó de ese carácter especial asociado a los ritos y cábalas del fútbol. Incluso quienes poco antes observaban incrédulos el accionar de Byrne, terminaron alentando el gesto y sumándose a la expectativa por una repetición del “ritual” en fechas venideras.

El objeto, pensado originalmente para ser entregado como regalo de boda, adquirió súbitamente un rol inesperado e involuntario: el de accesorio compartido en las celebraciones del equipo.

Everton estiró su buena racha en la Premier con la goleada 3-0 al Chelsea (Reuters/Jason Cairnduff)

El impacto de Byrne y su tostadora

La escena de Matty Byrne con su tostadora convirtió un gesto cotidiano en una referencia extendida entre los seguidores del futbol inglés. El hecho de que el objeto, lejos de su utilidad normal, haya encontrado un nuevo valor como objeto de celebración y posible cábala, muestra cómo en el fútbol cualquier situación puede derivar en una tradición repentina.

En entrevistas posteriores con BBC Total Sport, Byrne manifestó que, a pesar del deterioro sufrido por el artefacto, no descarta acudir nuevamente al estadio junto con una tostadora. La comunidad de hinchas le pidió insistentemente que mantuviera la costumbre durante lo que resta de la temporada, considerándola ya parte del repertorio de gestos típicos en las tribunas de la Premier League.