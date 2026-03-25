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La escapada de Isabel Macedo a Río de Janeiro: colección de bikinis, lectura y relax

La actriz y Juan Manuel Urtubey aprovecharon el fin de semana largo para conocer la ciudad brasileña

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La actriz y su esposo aprovecharon el fin de semana largo para relajar en las playas brasileñas (Video: Instagram)

Isabel Macedo eligió Río de Janeiro, Brasil, como destino para una escapada y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que resumen el espíritu relajado y veraniego de su viaje. La actriz se mostró disfrutando del sol y la playa, alternando entre momentos de descanso, selfies frente al mar, lecturas y almuerzos informales, siempre con el inconfundible paisaje carioca de fondo.

En la primera imagen, Isabel posó en el balcón de su hotel, con vista al océano, luciendo un vestido camisero estampado en tonos verdes y lilas, gafas oscuras y una cartera de diseñador cruzada al hombro. En las siguientes postales, la actriz se dejó ver recostada sobre la arena con una cerveza en mano, riendo y disfrutando de la brisa marina. El bikini blanco y azul, los anteojos vintage y el cabello suelto y al natural completaron su look playero. “Un gusto conocerte”, escribió la actriz en el pie de foto de la publicación que hizo en redes.

Otras fotos la muestran bebiendo y relajándose en la playa, entregada al sol, y también en un primer plano que resalta su rostro sin maquillaje, disfrutando de la serenidad del mar. No faltaron las selfies en el espejo de la habitación, donde Isabel posó tanto con el vestido estampado como con un conjunto de bikini negro y falda de red, dejando ver su costado más fashionista y descontracturado.

Primer plano de dos piernas bronceadas con un libro de Laura G. Miranda abierto sobre ellas, la arena clara de la playa y el océano azul de fondo
El libro que eligió Isabel para sus minivacaciones en Río de Janeiro
Mujer con cabello oscuro recostada boca arriba en la arena de una playa, vistiendo bikini estampado y gafas de sol, con el mar y el cielo azul claro de fondo
En un momento de relax bajo el sol durante sus vacaciones en las hermosas playas de Brasil, luciendo un bikini estampado
Isabel Macedo de perfil en una piscina infinita, mirando el océano y la costa con edificios. Viste bikini negro y gafas de sol
En una piscina infinita con impresionantes vistas panorámicas de la costa brasileña durante sus vacaciones
Isabel Macedo en un bikini oscuro, relajándose en una piscina con el cuerpo sumergido hasta el pecho, el sol en la cara y el mar azul con islas al fondo
Las playas no fueron el único lugar que eligieron para asolearse

El álbum se completó con una imagen de su lectura de viaje —el libro “Ecos del fuego” de Laura G. Miranda—, un almuerzo simple de papas fritas y pan, y más retratos en la arena, con la sonrisa amplia y la energía típica de una escapada pensada para recargar energías. Las fotos reflejan la conexión de Macedo con el entorno, el disfrute de los pequeños placeres y su estilo personal, siempre marcado por la frescura y la autenticidad.

La actriz, acompañada por su marido Juan Manuel Urtubey, alternó jornadas de playa y piscina, combinando looks frescos, paisajes imponentes y momentos de relax junto al mar en una escapada romántica del matrimonio.

En una de las selfies, Isabel posó frente al espejo de su hotel luciendo un bikini celeste y el cabello suelto, mostrando la vista privilegiada hacia el océano. En otra postal, se la ve en la clásica rambla de Copacabana, con gorra y minifalda tejida, sonriendo bajo el sol y rodeada del colorido de las sombrillas y la multitud. El paseo continuó con imágenes de la actriz en la playa, alternando bikinis de distintos tonos y accesorios, y disfrutando de un refrescante coco natural.

Isabel Macedo se toma una selfie de cuerpo completo en un espejo, luciendo un bikini azul claro con broches oscuros, cabello mojado y ondulado, sosteniendo un teléfono negro
Bikini celeste, pelos al viento y a cara lavada
Isabel Macedo, con gorra oscura, bikini negro y minifalda de crochet blanca, posa sonriente en un paseo marítimo de mosaicos frente a una playa con sombrillas y montañas
La actriz de Floricienta eligió una pollera calada con una bikini color negro
Isabel Macedo de espaldas, vista de perfil, en bikini negro en una playa de arena clara. Al fondo, el mar, cielo azul y una bandera roja de "ALTO RISCO"
Isabel posa en traje de baño mientras disfruta de un día soleado en las idílicas playas de Brasil, donde pasa sus vacaciones
Isabel Macedo y un hombre posan en un exterior al atardecer, con la luz dorada en sus rostros. Ella tiene el pelo largo y rizado; él lleva una camiseta blanca
Isabel junto a Juan Manuel Urtubey frente al atardecer carioca (Instagram)

La rutina de descanso incluyó también tiempo en la piscina del hotel, donde Isabel se dejó ver disfrutando del agua y la vista panorámica sobre la playa. Otras fotos la muestran leyendo un libro en la arena, con el mar de fondo, y degustando comidas simples, como papas fritas y pan, en un almuerzo playero.

Además de los paisajes y la moda, la escapada incluyó momentos en pareja, como se puede ver en una imagen al atardecer junto a Juan Manuel Urtubey, ambos relajados y sonrientes. El álbum de fotos captura la esencia de un viaje pensado para recargar energías, disfrutar de los pequeños placeres y reconectar con la naturaleza y la tranquilidad del verano carioca.

Cada foto refleja la conexión de Macedo con el entorno, el disfrute de los pequeños placeres y su estilo personal, siempre marcado por la frescura, la autenticidad y la alegría de vivir el presente. El viaje a Río de Janeiro se transformó así en una invitación a recargar energías, reconectar con la naturaleza y disfrutar de la belleza simple del verano brasileño, entre mar, calor y buena compañía.

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