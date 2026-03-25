El Banco Central volvió a comprar dólares y ya suma más de USD 3.900 millones en 2026

El BCRA hilvanó 54 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró encadenar 54 jornadas seguidas de compras de divisas, alcanzando la mayor serie positiva desde 2007. Este miércoles, la autoridad monetaria incorporó otros USD 146 millones y alcanzó un acumulado en 2026 de más de USD 3.900 millones de dólares.

Desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario en enero, el Central ya adquirió USD 3.932 millones, cifra que representa casi el 40% del objetivo anual. Para mantener este ritmo, decidió emitir pesos sin recurrir a la esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de esos fondos mediante colocaciones de deuda en el mercado local. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía evitó expandir la cantidad de pesos en circulación para limitar el crecimiento de la base monetaria y mantener bajo control tanto la inflación como la cotización del dólar.

Las estimaciones oficiales apuntan a que las adquisiciones netas de 2026 estaría entre USD 10.000 y 17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, explicó que el ritmo de compras estará condicionado principalmente por la demanda de moneda local y el ingreso de dólares al mercado. Hasta ahora, lo acumulado representa el 39% de la meta anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron USD 43.832 millones, tras un incremento diario de USD 24 millones por las compras realizadas por el Central. De esta manera, la autoridad monetaria logró la segunda suba consecutiva luego de siete caídas al hilo.

Parte de la dificultad para fortalecer las reservas pese a las compras estuvo ligada a las demandas del Tesoro, que recurrió al Central para obtener divisas y afrontar pagos de deuda, lo que frenó parte del ritmo de acumulación. Los dólares utilizados provinieron, en su mayoría, de la liquidación de exportaciones del agro y de emisiones de deuda de empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de bonos y obligaciones negociables totalizaron más de USD 11.000 millones.

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), “el frente cambiario se mantiene firme frente al shock externo” e “incluso la apreciación del peso podría sostenerse en el corto plazo, apoyada en la inminente liquidación de la cosecha gruesa, que aportará oferta adicional de divisas”.

El mismo informe señaló que el alza del precio internacional del petróleo podría impulsar las exportaciones de crudo hasta USD 5.000 millones más que el año pasado, siempre que el valor del Brent permanezca cerca de los USD 90,7 por barril observados en marzo.

En cuanto a la demanda de divisas, PPI estimó que las compras externas promediaron USD 5.350 millones en los últimos cuatro meses, un nivel inferior a los USD 7.200 millones contabilizados en septiembre y octubre. Esta baja se asocia al adelanto de importaciones antes de las elecciones y a la actual desaceleración de la actividad.

“La incógnita sobre la sostenibilidad pareciera recién perfilarse para el segundo semestre, cuando los flujos y la estacionalidad favorable cedan”, evaluó PPI respecto de la dinámica cambiaria esperada para la segunda mitad del año.

El dólar profundiza la caída

El volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC), de USD 354,3 millones, no sobresalió tras dos días sin actividad. El dólar comercial retrocedió 13 pesos, equivalente a una baja de 0,9%, y cerró en 1.377,50 pesos. En lo que va de marzo, la cotización acumuló un descenso de $19,50, lo que representa una caída del 1,4 por ciento.

Por el calendario de feriados, restan cuatro ruedas operativas hasta finalizar el mes. En 2026, el tipo de cambio oficial registra una reducción de 77,50 pesos, es decir, 5,3%, en contraste con una inflación acumulada cercana al 9% en el trimestre y un ajuste similar en la amplitud de las bandas cambiarias.

El esquema dispuesto por el Banco Central fijó para la fecha la banda cambiaria superior en $1.646,09, con el dólar mayorista ubicado a 268,59 pesos o 19,5% por debajo de ese techo de flotación. Se trata de la mayor diferencia desde el 30 de junio del año pasado, cuando la brecha alcanzó 19,6%, hace casi nueve meses.