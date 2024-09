Hoy declaran dos testigos propuestos por Alberto Fernández en la causa por violencia de género hacia Fabiola Yañez

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez (EFE)

Dos ex empleadas de la Quinta de Olivos declararán este jueves en la causa por violencia de género que impulsó la ex primera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Se trata, precisamente, de las primeras testigos que propuso la defensa del ex presidente.

La abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, propuso llamar a declarar a Cintia Romina Tonietti, Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez. Son dos amas de llaves y dos niñeras que trabajaron en la quinta presidencial. En sus declaraciones ante escribano dieron cuenta de que no hubo violencia de género y que los moretones que exhibió Yañez fueron producto de caídas por el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos.

Tonietti y Moreno fueron citadas a declarar por el fiscal federal Ramiro González para este jueves en los tribunales de Comodoro Py. La primera a las 10 y la segunda a las 12. En tanto, González y Del Valle Gómez deberán presentarse el jueves de la semana que viene en los mismos horarios.

Junto con las declaraciones de las testigos, la Fiscalía espera la respuesta a su exhorto internacional para peritar el celular de Yañez. González envió a Cancillería el requerimiento para que se tramite en Madrid, España, donde vive la ex primera dama, el proceso para hacer la extracción de la información del aparato. La defensa de Alberto Fernández había planteado que el peritaje se debía hacer en Argentina. La Cámara Federal la semana pasada rechazó el planteo y confirmó que se puede hacer en España.

Mientras tanto, el fiscal Ramiro González ya trabaja en el pedido de llamado a indagatoria para el ex presidente. Pero esa decisión no será inmediata.

Myriam Verdugo, la mamá de Fabiola Yañez (Adrián Escandar)

La semana pasada, la madre de Fabiola Yañez declaró haber presenciado actos de violencia contra su hija. Relató una agresión que hasta ahora no se conocía y que ocurrió en Olivos cuando Yañez estaba embarazada de ocho meses.

“Estábamos armando la habitación del bebé que todavía estaba usando, y como siempre a altas horas de la noche, a la 1:30 de la mañana, escuché gritos de Alberto y de Fabiola, me desperté y salí. Ahí vi cuando Alberto la sacaba de los brazos, la zamarreó y la tiró frente a la puerta del ascensor. Ella estaba embarazada. La soltó y se cayó con todo el peso sobre la panza. Ella se quedó ahí llorando. Yo salí de la habitación, la levanté, le pregunté qué pasó y me dice: ‘Otra vez lo mismo, reclamos de Fabiola a Alberto por cosas que él hacía y eso lo ponía agresivo’”, contó la mujer.

La madre relató que volvió a la habitación matrimonial a buscar el celular de su hija y que Fernández le dijo “Yo acá soy el presidente” y detalló: “Fue como diciendo que yo hago lo que quiero y ustedes se callan, como siempre fue. Yo le dije que no me importaba que fuera el presidente, que no iba a dejar que maltratara a mi hija, y se lo repetí, y más estando embarazada, y él me volvió a repetir que él era el presidente y podía hacer lo que quisiera”.