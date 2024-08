Casación extendió la prisión preventiva del falso abogado Marcelo D’alessio y pidió apurar el juicio oral

Casación tomó nota de la extensión de la prisión preventiva del falso abogado Marcelo D'Alessio mientras se tramita el juicio oral en su contra por asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal validó la extensión por otros seis meses de la prisión preventiva del falso abogado Marcelo D’alessio con el propósito de asegurar la tramitación del juicio en su contra, iniciado el 12 de septiembre de 2023 y en donde se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero junto a dos ex policías bonaerenses y un ex agente de inteligencia, entre otros imputados. Los camaristas, además, exhortaron nuevamente al Tribunal Oral Federal N°8 porteño, a cargo del debate oral, “a que le imprima celeridad” a su desarrollo.

En una resolución idéntica, los jueces Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma también “tomaron nota” de forma unánime de la prórroga por seis meses de la prisión preventiva recaída en el mismo expediente sobre el ex comisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires y agente de inteligencia Ricardo Oscar Bogoliuk. Sin embargo, para caso de D’alessio el plazo prorrogado comenzó a regir desde el 15 de agosto pasado, mientras que el cómputo para R.O.B. se inició este domingo.

El juicio contra el falso abogado comenzó en septiembre del año pasado en la gran sala de audiencias “AMIA” de Comodoro Py 2002, y se especula que será largo dada la extensa cantidad de testigos anotados -casi 150-, dentro de los que se encuentran periodistas, políticos, querellantes y agentes de inteligencia. Desde el ex espía Antonio Stiuso hasta los periodistas Alejandro Fantino y Romina Manguel; desde el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, hasta el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El juicio oral contra el falso abogado Marcelo D'alessio comenzó en septiembre del año pasado (Maximiliano Luna)

La causa alberga un gran volumen de documentos y tiene a D’alessio como sospechoso de integrar una asociación ilícita dedicada a realizar actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a distintas personas, causas judiciales y personalidades de los medios masivos de comunicación. A su vez, está sentado en el banquillo de los acusados por delitos de extorsión, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Pero en el banquillo no está solo D’alessio. Entre el cúmulo de acusados -son nueve en total- se hallan los ex policías Norberto Aníbal Degastaldi y el mencionado Ricardo Bogoliuk -quien llegó a reportar como espía- y el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro. Además, están imputados Aldo Sánchez, Pablo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, Mariano Rubén Díaz y el ex prefecto Franco Pini. Pesa sobre todos ellos el cargo de haber conformado una banda delictiva que incurría en espionaje ilegal desde al menos 2016 hasta el mes de febrero de 2019. Durante el transcurso de las actuaciones, por otra parte, se suicidaron otros dos acusados: Carlos Liñani y Eduardo Ariel Menchi, alias “Chispa”.

A lo largo del debate oral, que nuevamente la Sala II del máximo tribunal penal del país pidió acelerar, se intentarán ventilar y esclarecer no solo los vínculos de D’alessio con periodistas, jueces y fiscales, sino también la denominada “operación Fantino” o las tareas de contrainteligencia sobre la fallecida vedette Natacha Jaitt. Según la teoría acusatoria, el falso abogado buscaba neutralizar a la modelo tras su participación en el programa de Mirtha Legrand. En ese ámbito Jaitt había expuesto a diferentes personalidades públicas vinculándolas con presuntos hechos de abuso sexual y pedofilia sufridos por jugadores de la reserva del Club Atlético Independiente.

D’alessio atraviesa el proceso en prisión. Está detenido desde el 15 de febrero de 2019 y quedó bajo responsabilidad del TOF 8 porteño. Durante ese tiempo fue condenado a cuatro años de cárcel por intento de extorsión en el llamado “caso Traficante”, radicado en el TOF 2, el mismo que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En sus últimas palabras dentro de ese juicio, D’alessio manifestó: “Lo ideal era que me suicide”. Casación desestimó todos los intentos de su defensa para acceder a la excarcelación.