Roberto García Moritán habló de su separación con Pampita: “Perdí todo”

El empresario confesó que tras la separación perdió todo (Video: Cuentas Claras-Cronista Stream)

El 20 de septiembre de 2024, Pampita y Roberto García Moritán anunciaron públicamente su separación a través de las redes sociales. Desde entonces, el divorcio se hizo efectivo, aunque el vínculo entre ambos continuó debido a la crianza compartida de Anita García Moritán, la hija que tienen en común. A un año y medio de la ruptura, García Moritán se refirió por primera vez en profundidad a cómo atravesó ese momento y cómo es hoy su relación con la modelo, quien desde hace un año está en pareja con Martín Pepa.

Durante su visita a Cuentas Claras (Cronista Stream), el empresario y exlegislador reconoció que todavía es habitual que lo llamen “el exmarido de Pampita”, sobre todo en redes sociales: “Sí, a veces sí. Sobre todo en Twitter. El insulto promedio es ese”. Sin embargo, lejos de tomárselo como una ofensa, lo relativizó con humor y autocrítica: “La persona que lo dice cree que sí, evidentemente algo no le funciona… pobre tipo que está del otro lado que no entendió nada. Qué miserable será su vida”.

Para Moritán, la etapa compartida con Pampita es motivo de orgullo, no de resentimiento. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo y Ana ni te digo. Ana es una cosa que no tiene parámetro de lo espectacular que es. Y solo tengo buenos recuerdos de todo eso”, aseguró. Incluso admitió que, en ocasiones, extraña esa familia: “A veces sí. Pero la vida continúa. Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, que a veces es, a veces no es, a veces funciona, a veces hay tropiezos y fue una realidad con la que tuve que convivir, que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo. Todo”.

Pampita y Roberto estuvieron juntos en el primer día de clase de Anita (Instagram)

Consultado sobre el alcance de esa pérdida, fue enfático: “Todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí. Y yo miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo ni mi vida. Pero bueno, me tocó”. Estas palabras reflejaron el impacto personal y social que tuvo la separación, sumado al escrutinio mediático y las opiniones ajenas que sobrevolaron su intimidad en los meses posteriores.

Sobre el presente, García Moritán fue claro en destacar que la prioridad absoluta es su hija y el trato con Pampita se mantiene en buenos términos por ese motivo: “Tenemos una hija en común. Es mucho más importante que nosotros. ¿Qué lugar vamos a tener nosotros? Es lo único importante. No es lo más importante, es lo único importante”. Insistió en que la convivencia y el diálogo fueron posibles porque ambos entendieron que el bienestar de Anita está por encima de cualquier diferencia.

En los actos escolares de la pequeña, en los cumpleaños familiares y en las vacaciones la expareja se junta para que su hija pueda tener a sus dos hijos en los momentos importantes de la vida, es por esa razón que dejaron sus problemas de lado para que Anita pueda crecer de la mejor manera.

De esta manera, García Moritán dejó en claro que, pese al dolor, los cambios personales y las pérdidas que implicó la separación, hoy la prioridad es la construcción de una convivencia madura y respetuosa con su expareja, centrada siempre en el bienestar y la felicidad de su hija. El paso del tiempo y la perspectiva personal le permitieron resignificar el proceso, valorar lo vivido y enfocarse en el presente familiar, más allá de las etiquetas o los comentarios externos.