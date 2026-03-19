Judiciales

La fiscal de la causa Cuadernos cruzó a los abogados defensores: “Tienen autoestima a prueba de todo”

Fabiana León, quien sostiene la acusación en el juicio, respondió a un nuevo intento por desestimar las indagatorias de los arrepentidos. Se quejó de que se están sembrando hostilidades a medida que avanza el debate

Guardar
La contundente intervención de la fiscal Fabiana León en el juicio Cuadernos

La audiencia de este jueves en el juicio de la causa Cuadernos atravesó fuertes cruces entre las defensas y la Fiscalía, debido a lo que tal vez sea el tema de mayor controversia entre las partes: las indagatorias de los imputados colaboradores.

La fiscal general Fabiana León, en respuesta a una serie de planteos de los abogados, realizó una fuerte intervención ante el Tribunal Oral Federal N° 7, en la que solicitó que se mantenga la decisión de incorporar las declaraciones de los colaboradores, tal como estaba previsto.

La estrategia de algunas defensas va en el sentido opuesto. Reclaman que sean dejadas a un lado porque las interpretan como un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli en el que el juez de la causa solamente cumplió un rol de “homologador”, y por tanto no tendría las mismas condiciones que una indagatoria común.

Para la fiscal León, esto es un tema ya resuelto en los planteos preliminares. “Las cuestionaron de diversas maneras y el Tribunal ya las aceptó”, dijo durante su intervención.

La acusadora pública aprovechó para cuestionar el comportamiento de los defensores a lo largo de la primera semana de juicio semi-presencial: “Las formas que se vienen utilizando de algunos abogados han sido tan hostiles que, la verdad, me han llevado al punto de que mi paciencia puede ser puesta en crisis”.

Le reclamó a los letrados que no le digan a la Fiscalía “cómo hacer su trabajo”, ya que ninguno “nunca fue fiscal”.

También les endilgó a los representantes de los acusados haber “utilizado términos degradantes para referirse a los imputados colaboradores. Reiteradamente, un abogado llamó a uno ‘mentiroso’”. Así se habían referido en la audiencia del martes al chofer Oscar Centeno.

“No entiendo cómo no se dan cuenta de que la creación de ese ambiente puede resultar contraria a los intereses” de la defensa, planteó la fiscal León, para luego advertir que los abogados vienen “preparando el terreno para que nadie declare”.

“Llamaron a nuestra actividad un circo, trampa, porquería, espanto”, continuó León.

Las defensas también cuestionaron que, al no declarar en juicio los arrepentidos, no tendrían posibilidad de “ejercer su derecho a interrogarlos”.

Sobre esto, la fiscal general respondió: “Nosotros no hicimos ninguna pataleta por no poder preguntar. Es el derecho de todos los imputados (a guardar silencio)”.

Fabiana León, fiscal general ante
Fabiana León, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal N° 7

Luego se preguntó si “obligarían” a los arrepentidos a que declaren: “¿Cómo harían? ¿Los someterían a tormentos? Es un argumento que verdaderamente no tiene raíz en el sistema de garantías, y me extraña mucho que abogados que tienen autoestima a prueba de todo, y que se autoperciben dueños de una brillantez que yo no les reconozco, estén tan abiertamente diciendo que ‘no pueden defender’. Bueno, revisen su autoestima”, completó la acusadora.

El defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, había reclamado, por ejemplo, escuchar a Centeno. “Que hable en el juicio en presencia de todos y bajo el control de las partes”, pidió, para que “podamos saber si cada una de las cosas que dijo Centeno tiene lógica, coherencia y sustento probatorio”.

Luego de una breve deliberación, el TOF N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cantero y Germán Castelli, rechazó los planteos de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de las indagatorias que prestaron los imputados colaboradores durante la instrucción.

En la audiencia de este jueves, entre otros, se negó a declarar el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que llegó a Comodoro Py custodiado por la PSA.

En cambio, sí hablaron desde el banquillo de los acusados los exfuncionarios del kirchnerismo Rafael Llorens y Claudio Uberti, este último sin responder preguntas.

Temas Relacionados

Fabiana LeonCausa CuadernosArrepentidosOscar Centenocorrupciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Se negó a declarar el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos de la corrupción

Tuvo oportunidad de ser indagado en el juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 7, pero prefirió no responder preguntas. El exfuncionario Claudio Uberti denunció amenazas para que deje de colaborar con la Justicia y el arrepentido Carlos Wagner también guardó silencio

Se negó a declarar el

Rafecas rechazó un planteo de Alberto Fernández y la causa por violencia de género quedó a un paso del juicio oral

El juez confirmó que el expediente seguirá en Comodoro Py en la causa iniciada por Fabiola Yañez y desestimó el intento de apartarlo del fuero federal

Rafecas rechazó un planteo de

El tribunal laboral de Córdoba declaró inconstitucional el artículo de la reforma que permite pagar en cuotas las indemnizaciones

La Cámara del Trabajo sostuvo que la normativa que permite fraccionar esas compensaciones contradice la protección establecida en la Constitución Nacional y ordenó a la firma condenada cancelar el total de la suma adeudada

El tribunal laboral de Córdoba

Le robaron el auto, lo incendiaron y la aseguradora quería pagarle un valor desactualizado: la Justicia fijó una indemnización de casi diez veces más

Tras el violento asalto, y ante la demora de la compañía en el pago, el damnificado decidió llevar el caso a los tribunales. El juez rechazó los argumentos de la empresa y ordenó actualizar la compensación por destrucción total, además del daño moral y punitivo

Le robaron el auto, lo

¿Te pueden dar de baja el número si no cargás crédito? Un fallo judicial le dio la razón a una telefónica

La Justicia rechazó la demanda de un hombre que perdió su línea prepaga después de 60 días sin recargas. El tribunal entendió que la empresa había informado adecuadamente las condiciones del servicio

¿Te pueden dar de baja
DEPORTES
Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Los detalles de la reunión entre Enzo Fernández y el técnico del Chelsea luego de que el argentino pusiera en duda su continuidad

La rebelión secreta de pilotos que mantiene en vilo a una de las categorías más importantes del automovilismo

La impensada declaración del cuñado de Max Verstappen por sus críticas a la Fórmula 1: “Estaría calladito”

Fuerte advertencia del ex jefe de Haas a Esteban Ocon tras su choque a Franco Colapinto en el GP de China: “Será su último año”

TELESHOW
Araceli González salió en defensa

Araceli González salió en defensa de Emilia Mernes: "El bullying también es para las lindas"

La hermana de María Becerra dio detalles de la pelea con Emilia Mernes: “Fue una acumulación de cosas”

Así es el entrenamiento intensivo de Lali Espósito antes de presentarse ante 140 mil personas en River

La foto retro que eligió Ana Rosenfeld para responderle a Mauro Icardi: “El terror de los maridos infieles”

Silencio, rumores y misterio: la actitud de Duki en sus redes en medio del escándalo entre Emilia y Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Se emite una advertencia mientras

Se emite una advertencia mientras millones de personas reciben la recomendación de no tomar café

Las renuncias de tres altas funcionarias sacuden a la administración de Rodrigo Paz en Bolivia

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia pone en riesgo a 200.000 empleos

Dos petroleros rusos se dirigen a Cuba en medio del embargo energético de Estados Unidos a la dictadura

Cómo los velocímetros electrónicos transforman la experiencia de conducir en el siglo XXI