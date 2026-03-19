La fiscal de la causa Cuadernos cruzó a los abogados defensores: “Tienen autoestima a prueba de todo”

La contundente intervención de la fiscal Fabiana León en el juicio Cuadernos

La audiencia de este jueves en el juicio de la causa Cuadernos atravesó fuertes cruces entre las defensas y la Fiscalía, debido a lo que tal vez sea el tema de mayor controversia entre las partes: las indagatorias de los imputados colaboradores.

La fiscal general Fabiana León, en respuesta a una serie de planteos de los abogados, realizó una fuerte intervención ante el Tribunal Oral Federal N° 7, en la que solicitó que se mantenga la decisión de incorporar las declaraciones de los colaboradores, tal como estaba previsto.

La estrategia de algunas defensas va en el sentido opuesto. Reclaman que sean dejadas a un lado porque las interpretan como un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli en el que el juez de la causa solamente cumplió un rol de “homologador”, y por tanto no tendría las mismas condiciones que una indagatoria común.

Para la fiscal León, esto es un tema ya resuelto en los planteos preliminares. “Las cuestionaron de diversas maneras y el Tribunal ya las aceptó”, dijo durante su intervención.

La acusadora pública aprovechó para cuestionar el comportamiento de los defensores a lo largo de la primera semana de juicio semi-presencial: “Las formas que se vienen utilizando de algunos abogados han sido tan hostiles que, la verdad, me han llevado al punto de que mi paciencia puede ser puesta en crisis”.

Le reclamó a los letrados que no le digan a la Fiscalía “cómo hacer su trabajo”, ya que ninguno “nunca fue fiscal”.

También les endilgó a los representantes de los acusados haber “utilizado términos degradantes para referirse a los imputados colaboradores. Reiteradamente, un abogado llamó a uno ‘mentiroso’”. Así se habían referido en la audiencia del martes al chofer Oscar Centeno.

“No entiendo cómo no se dan cuenta de que la creación de ese ambiente puede resultar contraria a los intereses” de la defensa, planteó la fiscal León, para luego advertir que los abogados vienen “preparando el terreno para que nadie declare”.

“Llamaron a nuestra actividad un circo, trampa, porquería, espanto”, continuó León.

Las defensas también cuestionaron que, al no declarar en juicio los arrepentidos, no tendrían posibilidad de “ejercer su derecho a interrogarlos”.

Sobre esto, la fiscal general respondió: “Nosotros no hicimos ninguna pataleta por no poder preguntar. Es el derecho de todos los imputados (a guardar silencio)”.

Fabiana León, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal N° 7

Luego se preguntó si “obligarían” a los arrepentidos a que declaren: “¿Cómo harían? ¿Los someterían a tormentos? Es un argumento que verdaderamente no tiene raíz en el sistema de garantías, y me extraña mucho que abogados que tienen autoestima a prueba de todo, y que se autoperciben dueños de una brillantez que yo no les reconozco, estén tan abiertamente diciendo que ‘no pueden defender’. Bueno, revisen su autoestima”, completó la acusadora.

El defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, había reclamado, por ejemplo, escuchar a Centeno. “Que hable en el juicio en presencia de todos y bajo el control de las partes”, pidió, para que “podamos saber si cada una de las cosas que dijo Centeno tiene lógica, coherencia y sustento probatorio”.

Luego de una breve deliberación, el TOF N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cantero y Germán Castelli, rechazó los planteos de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de las indagatorias que prestaron los imputados colaboradores durante la instrucción.

En la audiencia de este jueves, entre otros, se negó a declarar el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que llegó a Comodoro Py custodiado por la PSA.

En cambio, sí hablaron desde el banquillo de los acusados los exfuncionarios del kirchnerismo Rafael Llorens y Claudio Uberti, este último sin responder preguntas.