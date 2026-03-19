Juicio Cuadernos: comenzó el juicio con Oscar Centeno, el remisero arrepentido, en la sala de audiencias para ser indagado

El arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “Cuadernos de las coimas”, se presentó esta mañana en Tribunales para sentarse en el banquillo de los acusados y ser indagado por el Tribunal Oral Federal N° 7.

El imputado colaborador, el primero de los arrepentidos de la causa, está bajo un programa de protección y por eso llegó a Comodoro Py 2002 desde un paradero desconocido y bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Su defensa oficial informó al Tribunal que, en principio, optaría por guardar silencio y no declarar, aunque si tendrá que responder el cuestionario previo de carácter personal.

Otros de los convocados para esta jornada son el también arrepentido y detenido en la causa por las valijas de Antonini Wilson, el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, y el financista Ermesto Clarens.

Oscar Centeno, ex chofer y arrepentido clave de la Causa Cuadernos, en Comodoro Py para ser indagado en el juicio (Infobae)

En el caso de Uberti, anticipó que sí piensa declarar en indagatoria ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cantero y Germán Castelli.

El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entro en fase presencial el martes pasado, con la indagatoria de la ex presidente en los tribunales federales de Retiro.

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas montó un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública.

El Tribunal pasó de la virtualidad a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves.