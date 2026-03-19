Juicio Cuadernos: comenzó el juicio con Oscar Centeno, el remisero arrepentido, en la sala de audiencias para ser indagado

El arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “Cuadernos de las coimas”, se presentó esta mañana en Tribunales para sentarse en el banquillo de los acusados y ser indagado por el Tribunal Oral Federal N° 7.
El imputado colaborador, el primero de los arrepentidos de la causa, está bajo un programa de protección y por eso llegó a Comodoro Py 2002 desde un paradero desconocido y bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Su defensa oficial informó al Tribunal que, en principio, optaría por guardar silencio y no declarar, aunque si tendrá que responder el cuestionario previo de carácter personal.
Otros de los convocados para esta jornada son el también arrepentido y detenido en la causa por las valijas de Antonini Wilson, el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, y el financista Ermesto Clarens.
En el caso de Uberti, anticipó que sí piensa declarar en indagatoria ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cantero y Germán Castelli.
El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entro en fase presencial el martes pasado, con la indagatoria de la ex presidente en los tribunales federales de Retiro.
Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas montó un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública.
El Tribunal pasó de la virtualidad a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves.
El defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, preguntó a Llorens sobre el episodio que el acusado había relatado respecto del fiscal Carlos Stornelli y le pidió precisiones. En particular, consultó si el hecho había ocurrido dentro del juzgado del entonces juez Claudio Bonadio y si podía detallar la conversación.
Llorens confirmó que fue en el juzgado y respondió: “Fue corta la frase del doctor y fue corta mi respuesta. Me sugiere que me acogiera a la figura del arrepentido. ‘Vos me conocés, no tengo nada que arrepentirme, no me voy a arrepentir y no voy a mandar en cana a nadie’”, relató que le contestó.
Stornelli “puso cara de sapo que lo sacan del pozo y se fue. Después me mandaron a Ezeiza”.
El acusado admitió que mantuvo reuniones fuera del ámbito formal del Ministerio en el marco de la ejecución de contratos. “¿Es lo ideal? No, pero no cometí ningún delito”, sostuvo. En ese contexto, mencionó un encuentro con Ángelo Calcaterra, al que vinculó con “problemas en la ejecución de los contratos”.
También explicó que, en distintas oportunidades, intervino directamente para destrabar obras públicas. “He ido a apurar a empresarios para que llevaran adelante la obra. Por lo general eran obras absolutamente relevantes para resolver problemas que tenía el Estado en ese momento”, afirmó. En la misma línea, indicó que representó al Ministerio en conciliaciones obligatorias en distintos puntos del país.
“No era mi función, pero lo hice porque había que resolver problemas”.
Ante preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera cuestionó con dureza al financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K” Leonardo Fariña. “No lo conozco ni quiero conocerlo”, aseguró. Y agregó que lo pidió como testigo en el juicio Cuadernos para “que venga a participar de este proceso” porque lo acusó sin conocerlo.
“Sin haber venido siquiera a mi despacho, me estuvo embadurnando con la comisión de delitos sin conocerme, que es una de las cosas raras de esta causa”.
Además, señaló que Fariña se presentó espontáneamente en la fiscalía de Carlos Stornelli y aportó un escrito en el que, según dijo, “habla con precisión casi milimétrica de supuestos delitos”. “El señor Fariña es uno de los mitos que quiero que venga a participar de este proceso por estas situaciones”, concluyó.
Llorens, ex secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnersimo, respondió preguntas a la fiscal Fabiana León vinculadas a encuentros con empresarios y control de licitaciones.
“He tenido reuniones dentro del Ministerio, fuera del Ministerio, en restaurantes, en oficinas de abogados de las empresas”, sostuvo al ser consultado sobre su vínculo con empresarios.
El ex funcionario explicó que, en el marco de sus funciones, se encargaba de revisar aspectos formales de los procedimientos. “Revisaba pasos de los procesos licitatorios”, indicó.
Ante la mención de los registros del chofer Oscar Centeno, que documentan supuestos encuentros en distintos lugares, Llorens no negó esos contactos y los encuadró en una dinámica habitual de trabajo y relaciones personales.
“En los cuadernos del señor Centeno se mencionan varios lugares donde he ido a comer. Hay infinidad de reuniones que se mencionan que pueden ser formales e informales. Informales implican ir a comer con una persona con la que uno tiene relación”, afirmó.
El acusado Llorens comenzó a responder preguntas en el juicio. El juez Fernando Canero interrogó sobre cuándo el ofrecieron ser arrepentido en el caso.
Llorens dijo que sólo se lo ofreció el fiscal del caso Carlos Stornelli, en una “charla informal”, en privado, cuando estaba detenido.
“Esa charla informal fue después de que nos trasladan a las dos de la mañana, nos tienen dando vuelta hasta las 5, nos tiran aislados, incomunicados, en la alcaidía, en una cucha”.
Varias horas después los subieron al juzgado para notificarles el rechazo de la excarcelación y ahí " aparece el doctor Stornelli, me lleva a un despacho, nos quedamos solos , y me dijo “vos sabés que tenes que hacer, arrepentirte”.
“Me estás pidiendo que mienta”, refirió Llorens que le respondió.
Ante eso la fiscal de juicio Fabiana León remarcó que en un acta de declaración indagatoria consta que le ofrecieron acogerse al régimen de imputados colaboradores. Llorens dijo que no fue de manera oral y que no leyó hasta el final ese documento, lo que atribuyó además a un error de su defensa en ese momento.
Usted recuerda haber firmado esa declaración?, preguntó León. “Si doctora”, respondió Llorens, sobre el trámite del 2 de agosto de 2018.
Rafael Llorens recordó que pasó diez meses preso y aseguró que el fiscal Carlos Stornelli le planteó que podía convertirse en arrepentido sin la presencia de su abogado y cuando le estaban rechazando la excarcelación.
Además negó “rotundamente” lo que consignó en sus escritos el remisero Centeno, en relación a su participación en el presunto cobro de un soborno por parte del empresario Gerardo Ferreyra, también citado para ser indagado este jueves.
“Se me imputa en función de una nota del señor Centeno en la que teóricamente habría concurrido a un domiciio en la calle Lavalle al 400 donde funcionaban teóricamente las oficinas del señor Gerardo Ferreyra”, dijo.
Y cuestionó a Centeno: “Ese hecho que comenta el señor Centeno lo niego rotundamente, nunca estuve en la calle Lavalle al 400 con el señor Ferreyra ni con ninguno de sus empleados ni sus socios”.
También hizo una encendida defensa de la gestión de la que formó parte. “Nunca he visto que a (Norberto) Baratta le hayan dado nada y menos en presencia mía. No me puedo hacer cargo de las anotaciones del señor Centeno que opina de su trabajo y donde se dirige pero en forma alguna participa de esas supuestas entregas de dinero”.
El ex funcionario del kirchnerismo y abogado Rafael Llorens comenzó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal del caso cuadernos. “Estoy orgulloso de haber participado de la gestión del doctor Kirchner y del arquitecto Juliio De Vido” en esos períodos.
“De Vido transformó parte de la infraestructura argentina” bajo el gobierno de Néstor Kirchner, remarcó y reivindicó lo hecho durante los doce años del kirchnerismo.
El ex subsecretario legal del ex Ministerio de Planificación Federal dijo estar convencido de que no hizo “nada malo” y negó “haber participado de cualquier asociación ilícita. Nadie me exigió que formara parte de una asociación ilícita, ni De Vido ni Baratta ni nadie”.
En la sala también está presente Juan Manuel Abal Medina, citado para declarar en esta jornada.
El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con la presencia del arrepentido remisero y autor de los manuscritos Oscar Centeno en la sala de audiencias, citado a prestar declaración indagatoria.
Centeno es imputado colaborador y está en un programa de protección y se sentó en la primera fila de cara a los jueces, en medio de sus abogados.
Según anticipó su defensa oficial se negaría a hablar ante los jueces. En la sala también están el ex funcionario Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, también convocados para ser indagados en en esta jornada.