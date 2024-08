El Sistema de Control de Cárceles realizó un encuentro con Patricia Bullrich para analizar la agenda penitenciaria

Uno por uno, los hechos por los que quedó imputado Alberto Fernández y quiénes más quedaron señalados

En total, son nueve las acusaciones por las que deberá dar explicaciones el ex presidente. El fiscal también ordenó investigar aparte a la ex ministra de Género, Ayelén Mazzina, y señaló que el abogado Fioribello le dijo que no hiciera la denuncia