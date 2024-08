Alberto Fernández ya fue notificado de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez

Alberto Fernández y Fabiola Yañez (Foto NA)

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández ya está formalmente informado de la denuncia por violencia de género que inició su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. El juez federal Julián Ercolini, a través de la Policía Federal, notificó al ex mandatario del inicio del expediente y de las medidas que había tomado, como por ejemplo la prohibición de tomar contacto con ella por cualquier medio.

Con esa medida, Alberto Fernádez está en conocimiento de las restricciones que debe cumplir y además quedó habilitado para presentarse en la causa judicial y designar una defensa y así ya formar parte del expediente, algo que todavía no hizo, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

La novedad es relevante porque en un escrito el ex presidente dijo que todo lo que sabía de la causa era por los medios de comunicación. Así lo señaló su abogada Mariana Barbitta en un escrito que presentó ayer en la Cámara Federal de Casación para volver a pedir el apartamiento del juez Ercolini en la causa de los seguros.

Incluso más, según múltiples y reiterados trascendidos de la prensa -en las últimas horas- el Juez Instructor habría “formado” una suerte de “actuaciones paralelas” o “reservadas” que, aparentemente, habrían sido conocidas por distintos medios de comunicación -pero no, casualmente, para el propio imputado quien no tuvo conocimiento de ninguna “actuación reservada”-, ni se lo impuso del contenido de alguna resolución jurisdiccional”, había dicho la defensa en referencia a la causa por violencia de género, aunque sin mencionarla directamente.

Fuentes judiciales señalaron a Infobae que el mismo martes el ex presidente fue notificado de la resolución judicial que abría la causa por violencia de género, hoy a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo. Lo hizo una comisión de la Policía Federal que personalmente notificó al ex jefe de Estado en el departamento de Puerto Madero en el que vive.

La causa se inició tras la decisión de Yañez de instar la denuncia contra su ex pareja. Por el momento quedó caratulada por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.

Inicialmente la ex primera dama había decidido no denunciar. Fue en una audiencia en la que el juez Ercolini le informó que en el celular de Maria Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se encontraron mensajes suyos con imágenes que daban cuenta de hechos de violencia. Fue cuando se analizó el teléfono en la causa de los seguros. Pero este martes Yañez se comunicó con el juzgado para informar que ahora sí quería iniciar la causa porque en los últimos días había sufrido hostigamiento por parte de Fernández quien se había comunicado con ella, que reside en España con el hijo de ambos.

“Manifestó estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico” por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, describió el juez Ercolini en su resolución.

El juez federal Julián Ercolini (Foto: Adrián Escandar)

Así tomó una serie de medidas. Le impuso a Fernández la prohibición de acercamiento a Yañez de 500 metros. “Tal prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”, agregó el juez.

También le prohibió a Fernández la salida del país y que “cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital”. Además le ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación que refuerce la custodia de la mujer quien dijo que se sentía intimidaba porque los agentes que están con ella responden a la custodia del ex presidente. Esos cambios ya fueron realizados por el gobierno.

Desde ayer la causa ya está en manos del fiscal Rívolo que se comunicó con Yañez para informarle los pasos a seguir de la causa, entre ellos la declaración de ella sobre los hechos de violencia de género. El fiscal también convocó para trabajar en la causa a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta.