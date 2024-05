Aníbal Pineda, juez de Rosario: “Nos enfocamos solo en la oferta de drogas y no en la demanda”

Anibal Pineda, camarista federal de Rosario (Quique Galletto)

“El sistema acusatorio es muy importante, pero hay que poner una reserva y no generar una expectativa desmedida: no vamos a poder terminar con el narcotráfico solo con su implementación porque el problema es multicausal”. El que habla con Infobae es el juez Aníbal Pineda, vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario. Ese tribunal tendrá en sus manos el control directo de este nuevo cambio en el modo de investigar y juzgar a la corrupción y las bandas de drogas. Y por eso su advertencia tiene un porqué: la violencia en Rosario se desmadró hace tiempo y sabe que el desafío de poder dar una respuesta a la sociedad no es solo de los tribunales. “No solo hay que combatir el narcotráfico con el derecho penal y la justicia”, afirma.

Es que si se miran los datos, afirma Pineda, la justicia de Santa Fe -tanto la federal como la provincial- ha sido eficiente en meter preso a las primeras y segundas líneas de las bandas de narcotráfico, pero el problema aún no se ha controlado. Por eso, pide apuntar a otros factores como la educación, las terapias de rehabilitación para desalentar el consumo, más allá de la seguridad, el control de las fronteras y la lucha contra la corrupción político, policial o incluso judicial.

Para Pineda, la Argentina tiene que mirar a Rosario. “Si el país permite que la pulseada entre el Estado y el crimen organizado, lo gane el crimen, lo que pasa en Rosario se va a replicar en todo el país”. Por eso destaca que en los últimos años, desde todos los sectores, el Congreso, el Ejecutivo -con el ministerio de Justicia y de Seguridad-, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, tanto a nivel nacional como provincial, se hayan puesto a trabajar para poder dar respuestas a este conflicto. “Y la implementación del sistema acusatorio en Rosario es un síntoma de eso. De que los distintos actores del Estado están enfocados en tratar de ganar esta pulseada entre el crimen organizado y el Estado”.

Un niño monta en bicicleta junto a un mural de Gabriel Ignacio Romero, un vecino asesinado el año anterior en la acera delante de su casa, en Rosario, Argentina, el lunes 8 de abril de 2024.

– ¿Por qué es importante aplicar el sistema acusatorio en Rosario?

– Es una demanda de vieja data de la jurisdicción. Hace tres años desde el poder judicial pusimos en agenda pública y mediática la implementación del código acusatorio, cuando la Corte Suprema vino a Rosario, porque hace 40 años que tenemos la misma estructura y el delito principal que investigamos ha crecido cuantitativa y cualitativamente.

– ¿Qué mejoras puede traer?

– Con seguridad va a abreviar los tiempos de juicio, habrá audiencias orales y los fiscales pueden seleccionar las causa a llevar a juicio. Sin duda va a hacer que los procesos duren menos tiempo. Hoy cada causa tarda entre tres y cuatro años en llegar a juicio. Con el sistema acusatorio se va a dar en 9 o 10 meses. El sistema mixto que terminó este fin de semana establecía la obligación del fiscal de avanzar con todas las causas hasta el final. Eso cambia a partir del lunes: el fiscal puede seleccionar qué causas investiga hasta el final y cuál no. A las de menor importancia se le va a buscar una salida alternativa con una probation o juicio abreviado. Hoy un fiscal tiene unas 1500 causas. Ahora va a poder elegir cuál es de mayor interés para su política criminal. Además, otra de las mejoras es que los fiscales pueden organizarse por temas o funciones. Y va a ser el mismo fiscal el que inicia la investigación y participa en el juicio. Eso es una mejora desde ya porque cada fiscal asume la responsabilidad por la causa y las conoce para profundizar. Se hace responsable.

–¿Cómo impactará este cambio en la lucha del narcotráfico?

– Eso es relativo. Las causas del narcotráfico son varias, complejas, múltiples y no están asociadas a la ineficacia del poder judicial federal. En los últimos diez años se cuadruplicaron la cantidad de presos. Las primeras y segundas líneas de las bandas emblemáticas están presas por el accionar de la justicia federal o la justicia provinciales, así que fue eficaz… Se debería haber solucionado el sistema de narcotráfico y, sin embargo, no se solucionó. Por el contrario, estamos cada vez peor. A todos, como sociedad y como Estado, nos lleva a la necesidad de replantearnos de manera más profunda las causas del narcotráfico y los motivos de que esto no se soluciona solo con meter preso a quien vende drogas.

Sin duda es importante y va a ser muy beneficioso el sistema acusatorio, pero creo que el impacto del narcotráfico no va a ser directo. Las investigaciones van a ser más rápidos y transparentes, pero la lucha contra el narcotráfico requiere que se aborden todas las distintas causas de manera simultánea.

Hace unas semanas, el presidente de la Corte Horacio Rosatti con los integrantes de la Cámara Federal de Rosario Fernando Barbará, Anibal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Isabel Vidal de cara a la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción

– ¿Cuáles?

– El consumo de drogas con políticas de salud para desalentar el consumo, políticas de rehabilitación, políticas de educación salud, fortalecer las fronteras.... Porque nos enfocamos solo en la oferta de drogas, en la venta, y no en la demanda, y hay que entender que lo que subyace y motiva el narcotráfico y el narcomenudeo se genera en el alto consumo. Lo que rige acá es un principio de mercado en donde la demanda manda. Hay que ver los motivos por los que las personas llegan a tan pronta edad a involucrarse en el delito aun a riesgo alto de perder la vida.

Sin duda hay que meter preso al que vende droga, al que lava el dinero, al que distribuye, al que le da amparo policial, político o judicial, pero con eso solo no es suficiente. Es una problemática muy compleja y hay que abordar las causas que permiten el narcotráfico Además hay que terminar con el contacto de las personas detenidas en las cárceles con el exterior. Vemos en las investigaciones que la mayoría de los delitos están planificados y ordenados por personas en las cárceles. Se ha mejorado mucho en el último tiempo, pero hay que seguir. Y desde ya la corrupción policial. No es que se vaya a solucionar solo con el sistema acusatorio. Hay que poner una reserva y no generar una expectativa desmedida en torno a que vamos a terminar el narcotráfico por la implementación del sistema acusatorio.

– ¿La justicia fue eficiente en estos años?

– En la justicia federal de Santa Fe de 2013 a 2023 se cuadruplicó la cantidad de presos por causas de narcotráfico. Si esto lo relacionamos con el dato de que todas las primeras y segundas líneas de bandas narcos de rosario, están detenidas por la justicia federal o provincial, la eficacia del poder judicial a partir de estos datos es importante. Esto nos obliga a profundizar en el análisis. La primera conclusión es si están todos presos, ¿por qué sigue la inseguridad y la violencia tan extraordinaria que hay en Rosario? Eso nos obliga a que es una problemática compleja.

– ¿Por qué la violencia en Rosario se ha desatado de esta forma?

– Rosario no es una sensación. Hay datos objetivos que indican que nuestra ciudad quintuplica la media nacional en homicidio. Es la ciudad más violenta del país. ¿Por qué? Los índices se dispararon en 2013, cuando arrancó una disputa territorial entre las bandas narcos y la policía participó de forma activa en esa disputa, acompañando a las distintas bandas. Los jefes policiales fueron condenados por narcotráfico. Eso está mejorando. Pero hay hechos que generan preocupación por los distintos mensajes que envían las bandas.

El problema de Rosario es nacional. Si todo el país no actúa para solucionar el problema de Rosario, en todo el país en pocos años va a entrar en un escenario de crimen organizado muy consolidado. Si el país permite que la pulseada entre el Estado y el crimen organizado, lo gane el crimen, se va a replicar en el resto de la Argentina. Tiene que ser una preocupación nacional lo que pasa en Rosario.

– ¿Las instituciones no dimensionaron a tiempo la violencia y el narcotráfico en Rosario?

– En los últimos años, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, tanto local y nacional, estamos orientados todos en solucionar la violencia. Y la implementación del sistema acusatorio en Rosario es un síntoma de eso. Fruto de la reunión que hace tres años hicimos con la Corte y los jueces federales en esta ciudad. Los distintos actores del Estado están enfocados en tratar de ganar esta pulseada entre el crimen organizado y el Estado.

Hay que mirar con perspectiva. Hace un año logramos sacar por unanimidad en el Senado de la Nación una ley de fortalecimiento que da más herramientas, crea cargos de fiscales y jueces federales… Fue un hecho histórico, atípico, saludable para esta instancia. Más allá de las diferencias, en los distintos estamentos nos enfocamos todos contra el crimen organizado. Ese proyecto de fortalecimiento lo firmaron los 19 diputados nacionales de la provincia de Santa Fe de Cambiemos, del peronismo y el socialismo. Discutieron el proyecto, consensuaron y lo firmaron todos... El puntapié inicial para poder ganar esta pulseada.