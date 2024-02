Ordenaron liberar a los tuiteros que estaban detenidos por un posteo sobre la vida privada de Gerardo Morales

Gerardo Morales, ex gobernador de Jujuy

La justicia jujeña ordenó liberar a Nahuel Morandini y Roque Villegas, dos hombres que estuvieron presos más de 50 días por haber posteado en X (ex Twitter) mensajes sobre la vida personal del ex gobernador Gerardo Morales.

Para la fiscalía ya no hay riesgos de que los imputados enfrenten el proceso judicial que se abrió en su contra en libertad. Hay otro expediente abierto que tiene como imputada a una amiga de Morandini, Lucía González, un arquitecta acusada de viralizar el “chisme” en un grupo privado de WhatsApp. La mujer nunca estuvo detenida porque está afuera del país.

“Se ordenó la liberación de las dos personas detenidas en Jujuy por hacer un chiste por Twitter”, informó esta mañana el abogado Marcos Aldazabal, quien representa a Morandini. Junto a su colega, la ex ministra de Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, habían pedido el cierre de la causa por inexistencia de delito pero hasta ahora no hubo respuesta a ese planteo.

La causa se inició por una denuncia de María Eugenia Tulia Snopek, esposa de Morales, el 4 de enero pasado. Un día después, Morandini y Villegas fueron detenidos.

Según el documento al que accedió Infobae, la acusación dice textualmente: “Los imputados MARCELO NAHUEL MORANDINI y HUMBERTO ROQUE VILLEGAS con pleno conocimiento de su falsedad, por lo que conocían las consecuencias de su accionar, iniciaron publicaciones en las redes y plataformas sociales, así como en medios de comunicación digitales que consistieron en atribuir la paternidad de la menor víctima GM a una persona distinta de la de su padre biológico, afirmando que su madre la engendró en una relación extramatrimonial. Estas afirmaciones se viralizaron en forma exponencial en redes sociales y de esta forma tornaron incierta la identidad de la menor G.M. y provocaron lesiones psicológicas en la señora María Eugenia Tulia Snopek”.

Para la fiscalía jujeña, Morandini y Villegas “con su conducta cometieron los delitos de LESIONES PSICOLÓGICAS LEVES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO previsto y penado por el art.89, en función del Art.92 calificadas por el art. 80 inc. 11, en concurso real con el delito de tornar incierta la identidad de un menor de diez años previsto y penado por el art.139 inc.2 ambos en el carácter de coautores”. “Estas actividades delictivas se desarrollaron en un contexto digital de violencia de género y en forma planificada, pues la idea surgió en forma previa de parte de ambos, aprovechándose de la enorme repercusión que tendrían sus manifestaciones para alcanzar el resultado deseado, que fue causar enorme daño, vergüenza social y dolor a las víctimas”.

Este lunes, el gobierno nacional intervino en la cuestión casi en el mismo momento que se concretaba la liberación de los sospechosos. “El presidente Milei quiere expresar su preocupación por una situación que tiene lugar en Jujuy, con relación a detenciones por hacer uso de la libertad de expresión en las redes sociales. Apelamos a la razonabilidad y a terminar con rasgos de autoritarismo estatal que por años estuvieron vigentes en esa provincia y le han hecho daño a la democracia”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni.

La semana pasada, el actual gobernador de Jujuy Carlos Sadir había dicho: “La gente no va presa por tuitear. La Justicia va a determinar cuánto tiempo puede estar preso alguien, no soy yo el que hace eso”. Y añadió. “Es una cuestión que maneja la Justicia. Tiene que ver con la afectación de derechos de los niños. Yo no tengo la más mínima participación y hay que verlo con el Ministerio Público Fiscal”.