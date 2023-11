Un testigo clave del caso Bento se arrepintió y dijo que declaró contra el juez por orden del fiscal

Walter Bento fue detenido la semana pasada (NA)

El juicio contra el ex juez federal Walter Bento y una treintena de personas acusadas por el cobro y pago de millonarias coimas a cambio de favores judiciales tuvo un giro inesperado este martes cuando un testigo clave se arrepintió y dijo que su declaración contra el magistrado destituido fue “manipulada” por orden del fiscal Dante Vega y su ex abogado Antonio Carrizo.

El arrepentido es Diego Alejandro Barrera, condenado recientemente a prisión perpetua por el asesinato de Diego Aliaga en 2020. Barrera fue uno de los primeros en declarar en la causa y detallar cómo funcionaba la banda. En febrero de 2021 ante el fiscal Vega, quien investigaba las acusaciones de presunta corrupción contra el juez, precisó el rol de Aliaga, de Bento y otros abogados en el cobro de coimas a detenidos por contrabando o comercialización de drogas a cambio de beneficios procesales. Ayer se presentó ante el Juzgado Federal N°1 y se desdijo.

“El 5 de febrero de 2021 me citan acá, subo a la fiscalía ‚previo hablar con Toni (Antonio Carrizo, su abogado) que yo sabía más o menos como eran las cosas, me dice ‘vamos a ir a hablar con el fiscal’. Bueno le digo, vamos a ir a hablar con el fiscal. Tuvimos una reunión con el fiscal Dante Vega, aquí presente, en la cual yo pedía protección para mi familia, imploraba por mi familia. Primero mi familia y después yo. Carrizo me dijo ‘quédate tranquilo vos declaras y vos vas a tener beneficios, vos tranquilo que declarando va a estar todo bien’”, manifestó Barrera.

De acuerdo al testimonio del arrepentido, le entregaron un papel “para incorporarse a la protección de testigos”. “El fiscal se lo da a Carrizo y nos deja solos. Fue en la fiscalía, en la fiscalía de cámara, nos deja hablando solos y Toni me dice ‘ayudá para que te ayuden, vos necesitas tu familia, mínimo por lo menos algo, declara lo que hablamos’”, continuó.

Barrera aseguró esta vez que “absolutamente toda la declaración” del 5 de febrero de 2021 “fue manipulada y guiada por el discal Dante Vega y por Antonio Carrizo”. “Me obligaron a declarar en contra del Doctor Bento, que ni siquiera lo veo, es la primera vez que lo tengo no sé si a un metro o dos metros. Me obligaron por mi familia y tuve que decir todo lo que dije, cada una de las palabras”, agregó.

El fiscal Dante Vega, uno de los apuntados por el arrepentido Barrera

“Vengo a decir la verdad y nada más que la verdad”, dijo este martes ni bien comenzó a brindar su nuevo testimonio. En este marco también relató que en julio de 2020 cuando Aligaba recién desparecía, un policía de civil armado se subió a su auto y le dijo que lo acompañe “hasta los federales”. “Esta persona me dijo que lo único que tenía que decir era que Diego Aliaga sacaba gente del federal”, señaló.

También apuntó que Carrizo mantuvo reuniones con referentes políticos como el ex ministro de Seguridad de Mendoza, Leonardo Comperatore, Carlos Ciurca y la senadora Anabel Fernández Sagasti. “En esa reunión se habló que yo tenía que declarar”, indicó el recientemente condenado a perpetua.

“La idea era reventar a Bento, como fuese. Es así, me usaron y lo lograron. Lo lograron porque me destruyeron la vida, y a lo mejor a un montón de gente que dijo un montón de cosas que no sabían esto”, remarcó Barrera.

La declaración del arrepentido sucedió el mismo día que Bento apeló el fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que la semana pasada lo removió de su cargo por cinco causales de mal desempeño de sus funciones, lo que derivó en su detención en una causa en la que está siendo juzgado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que comandaba desde su juzgado.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la defensa de Bento, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, presentó ayer un recurso extraordinario federal para que en el caso intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora el Jurado -que destituyó a Bento por seis votos a uno- deberá decidir si acepta la apelación y envía el caso al máximo tribunal o si la rechaza. En caso de que se dé el segundo escenario, Bento podría presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.

En su presentación, la defensa pidió que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no intervenga en la causa. Es porque Rosatti, como presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, votó por la suspensión en el cargo y el envío a juicio político de Bento. “Ha adelantado opinión sobre la cuestión en la que debe decidir en el marco del recurso extraordinario federal”, planteó la defensa en su apelación.

Con información de Agencia Télam.