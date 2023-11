El tour de “Chocolate” Rigau por los cajeros de La Plata y las coincidencias con otros recaudadores

Los cajeros automáticos que usaba “Chocolate” Rigau

Julio “Chocolate” Rigau cayó el 9 de septiembre en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. Tenía 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos. Dos meses después, la Justicia comprobó que no era el único cajero que visitaba. El “tour” de la recaudación incluyó al menos siete sucursales del Banco Provincia, según se desprende del último informe firmado por la fiscal Betina Lacki.

El Banco Provincia informó que Rigau fue registrado por las cámaras de seguridad de cinco cajeros: sucursal Avenida 44, Cámara de Diputados, IOMA, Mayorista Nini, y Torre Gubernamental. “Se advierte la presencia de Rigau en la totalidad de los cajeros mencionados, extrayendo dinero mediante la utilización de un gran número de tarjetas de débito”, detalló la fiscal.

A esos cinco cajeros se suman el de la Plaza San Martín y un cajero ubicado en la calle 47, donde está la casa matriz del Banco Provincia. Ese lugar es clave para otro dato nuevo en la causa que podría ampliar el objeto de la investigación a otros recaudadores. En ese lugar, el 18 de agosto, a las 5:30 de la madrugada, Rigau se cruzó con un hombre y una mujer que también se dedicaban a retirar dinero con tarjetas ajenas.

El hombre y la mujer, que hasta ahora no habrían sido identificados, tenían 17 y 16 tarjetas en su poder.

Pero hay más. De las imágenes de las cámaras de seguridad se infiere que se conocían con Rigau. “Pasados un minuto del inicio del video se advierte que arriba al lugar Julio Segundo Rigau, circunstancia ante la cual el sujeto del sexo masculino se inclina hacía atrás y mira hacía el nombrado, en un gesto que puede interpretarse como un saludo”, detalló la fiscal Lacki.

El puntero del PJ en el cajero del Banco Provincia en La Plata (Captura de Pantalla)

No fue la única vez que se cruzaron en los cajeros de la calle 47. También hay registros del 17 de agosto y del 11 de agosto. En todos los casos hay un intercambio de miradas y de gestos.

El 5 de septiembre, cuatro días antes de la detención, Rigau se volvió a cruzar con ese hombre y esa mujer en el cajero de Plaza San Martín a las 5:50. En ese caso hubo un intercambio de saludos. La pareja se retiró del lugar a las 06:04 pero “Chocolate” estuvo sacando dinero hasta las 07:19.

La presencia de Rigau en ese cajero también se comprobó por los mensajes de su teléfono. Ese mismo día, “Chocolate” le mandó al concejal Facundo Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios con la fecha del 5 de septiembre y el horario de las 6:41. Ese comprobante estaba entre los tickets secuestrados a “Chocolate” el día de su detención, el 9 de septiembre.

Con esas pruebas, la fiscal ya tiene certezas que la organización de la cual formaba parte Julio Rigau con tarjetas y contratos suministrados desde la Legislatura bonaerense tiene otros miembros. De hecho, el juez Guillermo Atencio ya habló en una resolución de “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

Hasta ahora, la fiscal identificó al concejal platense Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos serían los jefes de Rigau, según se desprende de los mensajes que se extrajeron del celular del puntero.

El 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, una persona agendada como Facu” le envió varios mensajes a Rigau: “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

En el informe preliminar sobre el teléfono de Rigau no aparecen mensajes directos con Claudio Albini aunque hay varias referencias a ese ex funcionario de la Legislatura.

El 18 de agosto, en una conversación con un hombre agendado como “Chispa”, Rigau hace alusión al padre de Albini. “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, como veía... como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Albini no solo es aludido en los chats sino que su firma, como subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, aparece en varios partes de recepción de las tarjetas de débito.

Facundo Albini acaba de renovar su banca como concejal de La Plata en la lista que encabezó Julio Alak

La situación judicial de los Albini está en manos del juez Atencio, que debe contestar dos pedidos de detención de la fiscal Lacki y de la Fundación Poder Ciudadano. Según pudo saber Infobae, no habría definiciones hasta después de las elecciones. El magistrado quiere esperar que la Cámara de Apelaciones conteste un planteo de nulidad de los abogados de Rigau.

Atencio también tiene para resolver un pedido de prisión preventiva sobre la primera detención de “Chocolate”. En ese caso, tiene plazo hasta el martes 21. Si no hay sorpresas, todas las definiciones quedarán postergadas hasta esa fecha.

Además de los Albini, ahora hay datos concretos sobre otros “Chocolates”. La fiscal investiga si eran parte de la misma banda o si había otras bandas operando en paralelo.