Juicio por la valija de Antonini Wilson: el fiscal pidió que sean condenados De Vido y Uberti y dijo que la plata era de PDVSA

El fiscal Marcelo Agüero Vera pidió hoy que sean condenados el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti por el escándalo de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, un hecho que conmocionó al país en plena campaña presidencial de 2007. Durante su alegato, el fiscal sostuvo que durante el juicio oral se probó que el empresario venezolano intentó ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares “a pedido de Uberti” y “por orden de De Vido”. Es más, dijo que los ex funcionarios “asumieron que no iba a haber controles y que la valija no iba a ser detectada”.

En el caso de De Vido, el fiscal pidió que sea condenado a 5 años por el delito de contrabando en grado de tentativa. Y para Uberti solicitó una pena de 4 años y 10 meses. En cambio, decidió no acusar al ex titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, que estaba acusado de encubrimiento.

En el avión, que aterrizó en Aeroparque a las 2:38 de la madrugada del 4 de agosto de 2007 y fue contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), además de Antonini Wilson viajaban otros siete pasajeros. El único que está siendo juzgado es Uberti.

El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) declaró en el juicio que vio tres veces al venezolano: en un almuerzo, en Caracas, previo al vuelo de regreso a Buenos Aires, luego en el avión, y finalmente en la Casa Rosada, en ocasión de la visita del entonces presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, para la Fiscalía había una relación previa entre ambos. Durante el alegato, se mencionó un llamado entre la secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, y Antonini Wilson, el 30 de mayo de 2007, y una sospechosa anotación en una agenda del despacho del ex funcionario, que daba cuenta de una supuesta reunión con el empresario en Buenos Aires. “Claudio Uberti le habilitó el acceso al avión y era uno de los principales interesados para que el dinero llegara a destino sin ser controlado”, sostuvo la Fiscalía.

Además se destacó que hubo varias comunicaciones entre Uberti y Antonini Wilson, luego del escándalo, a través de un “puente” que hacía su secretaria, a través de su celular.

Uberti declaró en el juicio que había visto a Antonini Wilson una sola vez antes del vuelo.

Siempre se sospechó que el dinero que llevaba Antonini Wilson en la valija había sido enviado por el entonces presidente venezolano para el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, tal como declaró el venezolano en Estados Unidos. Esa hipótesis no se logró probar en el juicio local pero la Fiscalía afirmó hoy que “el dinero salió de las arcas de PDVSA”, la petrolera estatal.

Te puede interesar: Un empresario reveló que Claudio Uberti le pidió a Antonini Wilson “que le pase la valija” que contenía 800 mil dólares

Uno de los testigos que declaró en juicio, Alejandro Lagrenade Arrighi, ya había asegurado que Uberti le “había pedido” a Antonini Wilson que pase la valija por los controles de Aeroparque. Dijo que se lo contó el mismo venezolano, dos o tres días después del escándalo, en un restorán de Montevideo.

Pero ese mismo testigo ya había declarado en la causa y no había mencionado a Uberti. “Me dijo que había aceptado que era de él y que no había sido de él, y entonces lo llevaron a una oficina en el aeropuerto, yo entendí que era de Aduana, que había llegado en un vuelo con Daniel Uzcátegui (hijo de Diego, por entonces gerente general de PDVSA), y que había funcionarios de Venezuela y de Argentina, que había venido porque había una visita de gobierno o algo”, contó Lagrenade Arrighi hace 13 años.

El empresario venezolano Guido Antonini Wilson en una foto de archivo

La maniobra de contrabando fue descubierta por María de Luján Telpuk, por entonces agente de la PSA. Ante la primera pregunta, Antonini Wilson respondió que llevaba libros. Telpuk insistió y el venezolano aseguró que transportaba “papeles o papelitos”. En ese momento, la agente de la PSA decidió abrir la valija y descubrió el dinero. “¿Cuánto dinero lleva?”, fue la pregunta obligada. “Unos USD 60.000″, habría respondido el venezolano.

Te puede interesar Uberti: “Renuncié y pasé a ser el leproso, me quedé sin trabajo y sin amigos”

En ese momento, Antonini Wilson fue trasladado a una oficina donde se contó el dinero. Uzcátegui Specht fue testigo de toda la situación. Luego se sumaron los otros funcionarios aduaneros implicados: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, y María Cristina Gallini. Al final se firmó un acta, donde se detalló que en la valija había USD 790.550.

Telpuk (43) vive actualmente en la provincia de Santa Fe y es dueña de un salón de eventos. Durante su declaración, describió el impacto que tuvo el episodio en su vida. “La pasé muy mal, estuve casi dos años con amenazas para que me callara, me decían que iba a aparecer flotando en Riachuelo. Cambié de trabajo, renuncié a la PSA ... siempre conté la verdad de lo que viví en esos minutos. Yo cumplí con mi función”, dijo.

Decenas de testigos fueron interrogados en el juicio sobre el hallazgo del dinero y las horas posteriores en Aeroparque, mientras se confeccionaba el acta. Todos coincidieron que uno de los venezolanos que venía en el avión, Daniel David Uzcátegui Specht, siempre se mantuvo junto a Antonini Wilson. Tampoco hubo contradicciones sobre el llamativo silencio del dueño de la valija. Un funcionario de la PSA contó que tuvo un breve intercambio durante el cual Antonini se presentó como un “un empresario de la carne” que “venía a invertir”.

En la valija había USD 790.550.

Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. El gobierno de Néstor Kirchner intentó a través de varios emisarios que el venezolano fuera a retirar el dinero y pagara la multa. Pero no lo convencieron.

Desde entonces, la justicia argentina reclamó, sin éxito, su extradición ante las autoridades de Estados Unidos.

Te puede interesar: Julio de Vido se desligó de Antonini Wilson y del vuelo que lo trajo a la Argentina

La investigación duró 13 años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que a Uberti se le dictó la falta de mérito durante una década. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez Pablo Yadarola procesó a Julio De Vido y Ricardo Echegaray, que por su condición de ex funcionarios pudieron extender los plazos de prescripción. En ese momento también fueron procesados Victoria Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), el ex titular de ENARSA Exequiel Espinosa, y los funcionarios aduaneros.

Luego de más de cinco meses de debate, y más de 100 testigos escuchados, este miércoles arrancaron los alegatos. Antes de dar a conocer los pedidos de pena, el fiscal apuntó a los ex funcionarios del Ministerio de Planificación. “Uberti y De Vido asumieron que no iba a haber controles y que la valija no iba a ser detectada” sostuvo. Y aseguró que la maniobra de contrabando fue “a pedido de Uberti” y “por orden de De Vido”. En ese sentido destacó que aquella madrugada, “Uberti le indicó a Walter Celi, que era chofer, que se encargara de trasladar a Antonini Wilson y Daniel Uzcátegui Specht hasta el hotel Sofitel”.

Sobre el rol del ex ministro, la Fiscalía aseguró que tuvo el control de la maniobra. “De Vido conocía los pormenores del suceso, como jefe de Uberti estaba al tanto de la maniobra. Uberti no era autónomo, dependía del ex ministro”, detalló el fiscal Agüero Vera.

Seguir leyendo: