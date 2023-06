El juicio por la valija de Antonini Wilson entra en la recta final, pero todavía no lograron interrogar a cuatro venezolanos

Uberti dijo que vio a Antonini Wilson tres veces, pero negó una reunión en Buenos Aires.

El juicio oral por la valija de Guido Antonini Wilson entró en la recta final. En apenas tres meses y medio de debate, ya declararon la gran mayoría de los testigos y solo resta escuchar a cuatro venezolanos que estaban en el avión que aterrizó en Aeroparque la madrugada del 4 de agosto de 2007. Luego de varios intentos frustrados, el fiscal Marcelo Agüero Vera pidió esta semana que intervenga la Procuración General para agilizar las gestiones ante la Justicia venezolana.

El supuesto dueño de la valija, Antonini Wilson, se fue del país apenas estalló el escándalo, luego de participar de un acto en la Casa Rosada. Desde entonces, la justicia argentina reclamó, sin éxito, su extradición ante las autoridades de Estados Unidos.

En el avión, contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), viajaban otros siete pasajeros. El único que está siendo juzgado es Claudio Uberti. El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) declaró que vio tres veces al venezolano: en un almuerzo, en Caracas, previo al vuelo de regreso a Buenos Aires, luego en el avión, y finalmente en la Casa Rosada, en ocasión de la visita del entonces presidente Hugo Chávez.

En la última audiencia, Uberti pidió ampliar su declaración el próximo miércoles luego de escuchar el testimonio de Rafael Enrique Llorens, ex secretario Legal del Ministerio de Planificación. “Quiere aclarar algunos puntos sobre el fideicomiso con Venezuela”, dijo un allegado a Infobae.

Te puede interesar Uberti: “Renuncié y pasé a ser el leproso, me quedé sin trabajo y sin amigos”

Durante el juicio, el fiscal interrogó a varios testigos sobre una sospechosa anotación en una agenda del despacho de Uberti, que daba cuenta de una supuesta reunión con Antonini en Buenos Aires. Nunca se pudo probar. La semana pasada declaró la ex secretaria privada de Uberti, Victoria Bereziuk, una de las protagonistas del vuelo, y minimizó esa anotación. Los investigadores sospechan que se gestionó un encuentro, aunque no se llegó a concretar.

Bereziuk contestó todas las preguntas, pero puso una llamativa condición: apagar la cámara para que nadie la pueda ver mientras declaraba por zoom.

De Vido se desligó del viaje a Venezuela aunque su cartera autorizó los gastos.

Además de Uberti están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, y cuatro ex funcionarios aduaneros: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra.

Hasta ahora declararon un total de 97 testigos. Ninguno se salió del libreto. “Es un juicio complicado porque pasaron más de 15 años. La mayoría de los testigos no se acuerdan los detalles”, advirtió una fuente judicial consultada por este medio.

Te puede interesar: Julio de Vido se desligó de Antonini Wilson y del vuelo que lo trajo a la Argentina

Uno de los testigos clave, María Luján Telpuk, ratificó que fue ella quien le dio la orden aquel día a Antonini Wilson de abrir la valija. ¿Qué trae?, le preguntó la ex agente de la PSA. “Libros y unos papelitos”, fue la respuesta del venezolano.

Antonini Wilson nunca pudo ser extraditado.

Telpuk contó en su declaración que luego de ese intercambio, Antonini Wilson “se puso muy nervioso” y “empezó a titubear”. La ex agente de la PSA abrió la valija y se sorprendió al ver los fajos de dólares. ¿Cuánto dinero hay?, preguntó Telpuk. “Habrá unos 60 mil dólares”, contestó el venezolano. Finalmente se encontraron USD 790.550.

Telpuk (43) vive actualmente en la provincia de Santa Fe y es dueña de un salón de eventos. Durante su relato, describió el impacto que tuvo el episodio en su vida. “La pasé muy mal, estuve casi dos años con amenazas para que me callara, me decían que iba a aparecer flotando en Riachuelo. Cambié de trabajo, renuncié a la PSA ... siempre conté la verdad de lo que viví en esos minutos. Yo cumplí con mi función”, dijo.

Telpuk vive actualmente en Santa Fe y es dueña de un salón de eventos

Decenas de testigos fueron interrogados en el juicio sobre el hallazgo del dinero y las horas posteriores en Aeroparque, mientras se confeccionaba el acta. Todos coincidieron que uno de los venezolanos que venía en el avión, Daniel David Uzcátegui Specht, siempre se mantuvo junto a Antonini Wilson. Tampoco hubo contradicciones sobre el llamativo silencio del dueño de la valija. Un funcionario de la PSA contó que tuvo un breve intercambio durante el cual Antonini se presentó como un “un empresario de la carne” que “venía a invertir”.

Aunque el juicio iba a durar un año, solo quedan un puñado de testigos y los cuatro venezolanos que viajaron en el avión: Daniel Uzcátegui Specht, Ruth Begrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez, y Wilfredo Ávila Driet. Ya hubo varios intentos para que contesten las preguntas. Al comienzo del juicio, estuvieron conectados dos horas y cuando los quisieron interrogar desde Venezuela contestaron que “había expirado el tiempo máximo de la conexión”. Luego se argumentó que solo habían podido contactar a dos de los cuatro venezolanos. Pero tampoco declararon.

También está pendiente la declaración de tres ex funcionarios que pidieron hacerlo por escrito: Rafael Bielsa, Oscar Parrilli y Jorge Taiana. Ese trámite se puede demorar unas semanas por lo que los alegatos arrancarían en agosto, luego de la feria.

Los abogados defensores se entusiasman con el desarrollo del juicio, al menos hasta ahora.

En la valija había USD 790.550. La investigación duró trece años y estuvo a punto de prescribir.

Pese al estado avanzado del juicio, la Fiscalía que encabeza Agüero Vera sigue rastreando documentación y no descarta que se puedan sumar pruebas de otros expedientes judiciales como las declaraciones de Uberti en el caso Cuadernos. La decisión está en manos del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1.

Una causa que lleva más de 15 años

La investigación duró trece años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que Uberti tuvo falta de mérito durante diez años. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez Pablo Yadarola procesó a De Vido y Echegaray, que por su condición de ex funcionarios pudieron extender los plazos de prescripción. En ese momento también fueron procesados Victoria Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa, y los funcionarios aduaneros.

Siempre se sospechó que el dinero que llevaba Antonini Wilson en la valija había sido enviado por el entonces presidente Hugo Chávez para el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, tal como declaró el venezolano en Estados Unidos. Hay otros testimonios judiciales que avalan esa hipótesis: el ex jefe de inteligencia del régimen bolivariano, Hugo “El Pollo Carvajal”, declaró en España que hubo “20 entregas previas de 1 millón de dólares cada una entregadas sin problemas ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”. Sin embargo, en el juicio oral que se realiza en los tribunales de Comodoro Py nunca se habló de esas supuestas valijas. “No hubo una sola mención ni preguntas a los testigos”, aseguró una fuente que estuvo en todas las audiencias.