El PRO presentó un amparo para que se garantice que los argentinos en el exterior puedan votar

El PRO presentó un amparo en la justicia electoral para que los argentinos que viven en el exterior puedan votar en las elecciones presidenciales de octubre. Puntualmente, que los que tienen que hacer el cambio de domicilio lo concreten antes de que cierre el padrón el próximo 25 de abril y así poder sufragar donde residen actualmente,

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el partido, a través de su apoderado Santiago Alberdi, inició la causa judicial ante la jueza electoral nacional María Servini. Planteó una medida cautelar para que se le ordene a la Cancillería que disponga “de turnos en las oficinas consulares correspondientes a Palma de Mallorca, España, para efectuar respectivo el cambio de domicilio y de dicha manera ser incorporados, en tiempo útil, al Padrón Electoral de Argentinos en el Exterior”.

El reclamo es por seis argentinos que viven en Málaga y que pidieron en el consulado el cambio de domicilio en su DNI para poder votar allí, pero que todavía no obtuvieron respuesta ante la cercanía del cierre del padrón electoral.

Además de la presentación judicial, el PRO envió notas a la Cancillería, al Ministerio del Interior y a la Cámara Nacional Electoral para informar de la situación. Desde Cancillería le respondieron ayer que “cinco de los seis ciudadanos mencionados en la misiva en responde tienen turno asignado para los días 11 y 12 del corriente mes” y que al sexto no se lo pudo contactar porque no respondió los llamados.

Si bien el amparo es por esos casos, el PRO planteó que en la misma situación podrían estar otros argentinos en distintos lugares del mundo. “Son numerosos los ciudadanos argentinos que dan cuenta a este partido de dificultades similares para la realización de los debidos trámites administrativos en el exterior como también dificultades a lo largo de todo el proceso electoral. Así nos han comunicado demoras en las entregas de documentos, falta de información sobre los padrones, lugares de votación, las largas distancias a recorrer para acercarse a las mesas de votación, horarios muy acotados de funcionamiento de dichas mesas, entre otras”, señala el amparo.

La jueza María Servini

La Cámara Electoral le envió ayer una nota a Cancillería en la que pidió que “con carácter de urgente”, por el cronograma electoral, informe sobre “eventuales demoras y/o condiciones de obtención de turnos para tramitar cambios de domicilio y renovación de ejemplares de documento nacional de identidad en las representaciones consulares de la república en el extranjero, y en particular, en lo relativo al Consulado de Palma de Mallorca, España”.

Los argentinos que viven en el extranjero votan para las categorías de presidente y vice, gobernador y vice y jefe de gobierno y vice. Solo están habilitados para hacerlo en las generales y no en las primarias. Y lo hacen en las oficinas que dispone la embajada argentina en cada país.

Para eso deben hacer el cambio de domicilio de la ciudad en la que vivían en el país al lugar en el extranjero en el que residen ahora. El trámite se hace por internet.

Según el amparo presentado, en Málaga seis argentinos iniciaron el trámite, pero no recibieron el turno para presentar la documentación y hacer el cambio de domicilio. Se presentaron personalmente o llamaron por teléfono pero no obtuvieron respuesta.

El problema aparece porque el próximo 25 de abril cierra el padrón electoral y quienes no hayan hecho el cambio de domicilio no podrán votar. Con el trámite quedan habilitados a sufragar, aunque no tengan el documento nacional de identidad físico con el nuevo domicilio.

“Es la imposibilidad de encontrar respuesta por ante las autoridades consulares en el exterior la que les ha obligado a encomendarme el deber de solicitar y velar por sus derechos directamente en Argentina, conforme los preceptos y valores republicanos y democráticos que promueve el Partido que represento. Téngase presente que las distancias les impide impulsar estos trámites en su tierra, dificultad que agrava su indefensión frente al avasallamiento de sus derechos políticos”, plantea el PRO en el amparo.

El partido también le envió una nota al canciller Santiago Cafiero: “Teniendo en cuenta las demoras para garantizar el ejercicio del derecho de los votantes, vengo a requerir que arbitre los medios y herramientas necesarias para la apertura de turnos a fin de que puedan realizar la tramitación debida de cambio de domicilio para ser incorporados de dicha manera al Padrón Electoral de Argentinos en el Exterior, a fin de proteger el derecho al sufragio de los argentinos residentes en el exterior”.

