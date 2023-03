Juan Félix Marteau: “El problema de Rosario tiene solución, la sociedad reclama políticos con coraje”

¿Cómo es la situación de la Argentina en materia de prevención de lavado de activos? ¿Continúa en la Triple Frontera la actividad de lavado de activos con la finalidad de financiar al terrorismo?

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se dictará el posgrado sobre Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Esta es la undécima edición y hasta ahora ha formado a más de 600 profesionales en esta área. “La Argentina frente a los desafíos del cumplimiento de los estándares y la efectividad: de la utopía global a los intereses nacionales”, es el título del curso a partir del cual se van a desarrollar los distintos temas vinculados a la actualidad en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El posgrado cuenta con el apoyo institucional de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).

El curso está dirigido por Juan Félix Marteau, quien además de ejercer la profesión de abogado en la firma que lleva su nombre, es Profesor Titular de Criminología y Director del Centro de Estudios sobre SEguridad Hemisférica de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Fundación FININT. El Staff de Profesores se destaca por integrar la visión de académicos, fiscales, jueces y funcionarios del sector público especializado en la materia.

Entre los destacados integrantes del staff de docentes están el vicepresidente primero de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el juez federal y secretario de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJuFe), Ariel Lijo; el fiscal federal y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Ricardo Toranzos; y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el fiscal federal Diego Iglesias.

En diálogo con Infobae, Marteau dio detalles del curso además de su opinión profesional sobre los temas que serán tratados en el posgrado.

- ¿Cómo es la situación de la Argentina en materia de prevención de lavado de activos?

La Argentina tiene que afrontar una evaluación internacional ante la comunidad organizada en términos de lo que plantea GAFI y también las Naciones Unidas. En este sentido la temática de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo vuelve a cobrar relevancia en la agenda nacional, a mi modo de ver, de modo erróneo porque intenta sólo responder a exigencias internacionales cuando la clave de una lucha exitosa contra activos críticos por su vínculo con el crimen organizado o el terrorismo debe hacerse en función de los intereses nacionales. Parece retrógrado hablar de intereses nacionales pero es el vector central que usan los países más importantes, los países desarrollados para justamente diseñar y poner en acción un combate concreto contra las amenazas que atentan contra sus intereses nacionales. O sea, desde este punto de vista la Argentina tiene que revisar, rever esta posición y planificar la lucha contra los activos ilícitos en función de sus propios problemas, de los problemas que enfrenta no sólo el sistema financiero con la penetración de flujos contaminados sino la sociedad misma porque sabemos que la criminalidad de los grupos que están produciendo tanta violencia en la Argentina utilizan activos y recrean sus empresas criminales justamente porque el Estado no los controla.

- ¿Continúa en la Triple Frontera la actividad de lavado de activos con la finalidad de financiar al terrorismo?

Es muy importante entender que la partición tradicional entre terrorismo y criminalidad organizada sirve a los efectos normativos y sirve a los efectos teóricos de un encuadre que se hace cada día menos útil a los efectos de entender la realidad. Lo que muestra la realidad de algunas regiones, particularmente la zona de la Triple Frontera, es una articulación entre proyectos de comercio, ilícito crimen organizado, robos de autos transfronterizos y una serie de otros ilícitos que producen mucho dinero, tráfico de por supuesto cigarrillos que, al final de cuentas pueden, y al final de cuentas han terminado en manos de financistas de organizaciones terroristas, como puede Hezbollah que necesita cada vez más de estos fondos en función de las crisis económicas que también ha sufrido su principal benefactor: la República Islámica de Irán.

El problema del narcotráfico en Rosario ¿está fuera de control o tiene solución?¿En qué estado está la expansión de este tipo de criminalidad al resto del país? Estados Unidos tiene la intención de calificar como organización designada a los cárteles mexicanos ¿puede tener un efecto positivo en la región?

- El problema del narcotráfico en Rosario ¿está fuera de control o tiene solución?

Por supuesto que tiene solución. Sabemos por diferentes experiencias que cuando el Estado argentino interviene puede producir efectos dañinos en la comunidad organizada de criminales que intervienen en un determinado territorio. Lo que sucede es que de algún modo ha sido sorprendente lo que ha pasado en Rosario. Altísimos índices de violencia producidos por bandas criminales que trabajan en el nivel del microtráfico o del llamado narcomenudeo que han estado sostenidas, protegidas, encubiertas por el Estado provincial y por la ausencia del Estado Nacional. Esto ha permitido que se hayan consolidado y que justamente hoy en día produzcan niveles de homicidios jamás vistos en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto estoy totalmente convencido de que un trabajo coordinado por parte del Estado provincial con el soporte y la ayuda del Estado nacional puede producir efectos dañinos para este tipo de organizaciones.

En este punto hay que ser muy concreto, tengo la impresión, no soy intérprete ni politólogo de modo tal que no puedo decir que es lo que piensa la sociedad argentina, pero todos los estudios que realizamos de campo en esta materia indican que la sociedad argentina, vigorosa, importante, con movilidad, reclama de modo decisivo la intervención del gobierno en manos de políticos que tengan el coraje, la actitud directa de intervenir sobre estos grupos criminales. Lo que la sociedad argentina está reclamando al poner el problema de la seguridad en uno de los lugares centrales de la agenda pública argentina es que nuestros dirigentes no tengan más connivencia o complicidad con estos grupos que tanto dolor producen. Así que entiendo que se está gestando un proceso de mutación con relación al comportamiento de nuestros dirigentes que -a partir de inclusive de la aparición de actores que no han participado tradicionalmente de la vida política partidaria- y esto es bienvenido por la sociedad argentina porque deposita o comienza a depositar la confianza de que son estos actores no contaminados los que pueden producir políticas efectivas de combate y de rompimiento de estas bandas criminales en la provincia de Santa Fe

- ¿En qué estado está la expansión de este tipo de criminalidad al resto del país?

Vos tenés que pensar que la cocaína que se vende en Rosario o en Santa Fe, en primer lugar pasa por otras jurisdicciones, es posible que sea cortada en otras jurisdicciones. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las jurisdicciones que intervienen en este nuevo micro tráfico que se produce localizadamente y con mucha violencia en la provincia de Santa Fe, en Rosario en particular. Por lo tanto la respuesta es que tenemos que mirar muy de cerca lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que sucede con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y obviamente entender por dónde llega muy cabalmente la cocaína que se corta, que se fragmenta en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y después termina abasteciendo a los narcos en la provincia de Santa Fe.

- Estados Unidos tiene la intención de calificar como organización designada a los cárteles mexicanos ¿puede tener un efecto positivo en la región?

La designación de entidades o personas como amenaza a la seguridad nacional es de vieja data. La ley que impulsó Clinton en su administración justamente estuvo direccionada a evitar la contaminación que producía los activos que venían del narcotráfico colombiano en ciudades importantes de los Estados Unidos, en particular el sistema financiero. La designación implicó que la administración decide, toma la decisión de nominar entidades y personas y ordenar el congelamiento de esos activos particularmente si se trata de personas que están fuera de los Estados Unidos.

Esto es importante tenerlo en cuenta porque es un mecanismo de intervención directo explícito donde el poder político, la administración no está derivando el problema en los jueces y en los fiscales, no judicializa un problema que tiene que ver con la protección de los intereses nacionales, el concepto me parece extremadamente importante. Creo que no sólo es un mecanismo legítimo sino un mecanismo necesario. Un gobierno que tiene que luchar contra una amenaza ostensible que produce muerte, que además produce una contaminación significativa en el sistema financiero, produce corrupción, produce una multiplicidad de otros efectos perversos tiene que ser combatida como una amenaza a los intereses nacionales. Volvemos al punto de partida, nuestros sistemas antilavado y contrafinanciación del terrorismo están orientados más bien a cumplir con estándares abstractos que nos impone la comunidad internacional, no están orientados a dar cuenta de amenazas concretas por eso su permanente fracaso.

A partir de la experiencia profesional en materia de terrorismo ¿qué conclusión puede sacar de la condena a Sayfullo Saipov el autor del atentado terrorista en el que murieron 5 argentinos?

- A partir de la experiencia profesional en materia de terrorismo ¿qué conclusión puede sacar de la condena a Sayfullo Saipov el autor del atentado terrorista en el que murieron 5 argentinos?

Como abogado tenía la expectativa de que el jurado aplique la pena de muerte. Esto como ya lo dije en varias oportunidades está legitimado por la propia Constitución de los Estados Unidos, no es un debate moral que hacemos los abogados sino es un debate que tiene que ver con la aplicación concreta del derecho ante un caso concreto.

Por lo tanto la el escenario que me tocó ver de un sistema acusatorio frente a los jurados populares ha confirmado todas mis sospechas que tenía desde que estudié por primera vez la problemática del enjuiciamiento por jurados señalándome que no es el modelo más adecuado para tratar casos importantes. La determinación sobre la privación de la vida de una persona, pero también sobre la privación de la libertad, tiene que estar en manos de profesionales responsables de jueces que tengan la formación, pero sobre todo la determinación moral para llegar a conclusiones sobre la vida de un acusado de un responsable de esta envergadura.

No estoy satisfecho para nada con el desempeño de los jurados en Nueva York. Creo que al final de cuentas quedaron confundidos por una escena que a los ojos de un abogado pero de también de cualquier ciudadano argentino y más aún de cualquier víctima de la Argentina parece injustificado. Por ejemplo, la circunstancia de que el gobierno de los Estados Unidos pagó los pasajes y la estadía de toda la familia cercana de quien había sido encontrado responsable del ataque terrorista en la primera fase.

Allí se les preguntó sobre las condiciones de vida, quién era esta persona. Eso obviamente creó una enorme confusión con relación a la determinación que implica una represalia, no de la persona, una represalia del acto cometido por esa persona que aparte de todo estaba debidamente probado, la evidencia no había podido ser contrarrestada por la defensa. Además hubo una reivindicación permanente a lo largo de todo el enjuiciamiento por parte del responsable de su acto llevado a cabo en nombre de una organización terrorista internacional como Isis. Eso produjo, la muerte de 8 personas, el asesinato alevoso de ocho personas y sobre todo lo que está asociado a esas muertes la inscripción de una ley que dice “es posible matar en Nueva York a ocho personas en nombre de una organización terrorista y en nombre de Alá”.

¿Cómo será nueva edición del curso de posgrado sobre prevención de lavado de activos que se va a dictar en la Universidad de Buenos Aires?

- ¿Cómo será nueva edición del curso de posgrado sobre prevención de lavado de activos que se va a dictar en la Universidad de Buenos Aires?

Este año iniciamos una nueva oferta del curso de posgrado, que digo es extremadamente exitoso, ha sido extremadamente exitoso, básicamente porque nuestros alumnos, todos profesionales han puesto un enorme valor porque la mayoría de ellos o viene del sistema antilavado de activos y contrafinanciación del terrorismo que se ha ido gestando en la Argentina o si no vienen, han traído a colación sus experiencias profesionales.

Primero hemos tenido alumnos extremadamente interesantes que son los que al finalmente gestan el éxito de un curso de posgrado. En segundo lugar nuestro staff de profesores sin duda es el mejor que se pueda tener en la Argentina y me atrevo a decir en la región porque el curso justamente lo que hace es dar voz a los actores concretos de cada uno de los subsistemas, actores relevantes, que lidian con el control de los activos en Argentina y le enseñan a nuestro grupo de alumnos concretamente lo que ocurre, no digamos de modo formal diciendo lo que deben hacer como muchas veces explica el Derecho a partir del deber ser sino de lo que efectivamente ocurre con las limitaciones materiales, con las limitaciones estratégicas, con la indefinición de los objetivos de los intereses nacionales de la Argentina. Se explica la realidad concreta, tenemos una visión realista. Esa unión es tremendamente poderosa, por eso confiamos que este nuevo año podremos estar ofreciéndoles nuevamente a los alumnos una perspectiva que realmente les ayude a administrar las herramientas antilavado y contrafinanciación del terrorismo no teóricamente sino en la praxis concreta de nuestro país frente a problemas concretos.

