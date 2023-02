La Sociedad Rural prepara una presentación judicial contra la cesión de tierras a mapuches en Mendoza

La Sociedad Rural prepara una presentación judicial contra la cesión de tierras a los mapuches en Mendoza

La Sociedad Rural Argentina está preparando una presentación judicial para rechazar la decisión del gobierno nacional de cederles tierras de la provincia de Mendoza a grupos que dicen autopercibirse mapuches. “Nuestro departamento jurídico junto con nuestros directores distritales -en el caso de Mendoza el distrito 12- están trabajando”, dijo Andrés Costamagna, director de la SRA en el programa “Informados al Regreso” que se emite por la radio Cadena 3.

“Acá en la Argentina rige la propiedad privada independientemente que haya bienes que son patrimonio del Estado”, agregó Costamagna. En ese sentido el dirigente rural destacó que hay un procedimiento legal cuando el Estado Nacional quiere cederle tierras a un tercero y que no se puede hacer ni por resolución ni por decreto. “La cesión de tierras que se ha hecho es ilegal y no está ajustada a la ley ni a la Constitución Nacional”, dijo Costamagna. Y añadió “lo primero que hay que reveer es la legalidad de este procedimiento. Nosotros creemos que es ilegal. Nosotros defendemos la propiedad independientemente que los bienes sean privados o públicos.”

Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina

Costamagna confirmó también que las organizaciones rurales estarán presentes en el “caravanazo” convocado para el próximo sábado 18 en Mendoza contra la entrega de tierras a los mapuches. “Es un tema que está en la población en general, en los propietarios que tienen más de tres generaciones o cuatro en el lugar y que ahora está en tela de juicio si ellos son dueños o no de la tierra en base a derechos ancestrales de seudo mapuches que ya nuestro Presidente (Nicolás Pino) en el discurso inaugural de Palermo dijo que eran más delincuentes que mapuches”, afirmó Costamagna.

Y añadió: “No nos vamos a quedar cruzados de brazos, los productores van a tener nuestro apoyo, seguramente la manifestación va a ser grande porque se están avasallando los derechos de la gente, el derecho de propiedad privada”. El dirigente señaló que algunos políticos de turno y funcionarios parece que tienen la posibilidad de hacer lo que la ley no les permite. “En esto nos vamos a poner firmes y vamos a poner a disposición de todos los productores todas las herramientas que podamos”, dijo el director de la Sociedad Rural Argentina.

El 18 de febrero se realizará en Mendoza una caravana contra la cesión de tierras a los mapuches

La acción de la entidad del campo se suma a lo que hará la administración del gobernador mendocino Rodolfo Suárez que interpondrá un recurso administrativo ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se revoque la cesión de tierras a los mapuches. Es de esperar que dicha presentación sea rechazada por la dependencia a cargo de Alejandro Marmoni por lo que desde el gobierno mendocino anticiparon que en ese caso “vamos a ir derecho a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es un problema entre la administración provincial y la Nación”.

El pasado fin de semana en su participación en la Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió a las crecientes amenazas contra la propiedad privada que vienen multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país y principalmente, en la Patagonia. El dirigente rechazó las decisiones que toma el Estado nacional otorgándole tierras públicas a estas comunidades.

En su discurso de inauguración oficial de la Exposición, Pino dijo que la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país”, y vinculó esta problemática a la inacción judicial y a la complicidad de la política, que poco hacen por combatir a “quienes atentan contra el derecho a la propiedad privada, definido en la Constitución Nacional”.

En relación a la cesión de tierras en Mendoza, Nicolás Pino, señaló “esta semana o en estos días no solamente hubo amenazas en la propiedad privada sino en la propiedad pública. Nos encontramos con que el Gobierno le entrega no se cuántos miles de hectáreas en la provincia de Mendoza a estos señores que demostrándose en el nombre mapuche, se apoderan de cosas que no son de ellos. Estos señores son argentinos y como argentinos les tiene que caber la ley, igual que a cada uno de nosotros. No dejemos pasar esto”. Y se preguntó “¿Por qué el Estado cede a algunos lo que es de todos?”.

SEGUIR LEYENDO: