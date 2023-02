Más repudios a la escandalosa cesión de tierras a mapuches en Mendoza: “La propiedad privada no se negocia”, dijo la Sociedad Rural

Sigue la polémica entre el Gobierno y la provincia de Mendoza por la cesión de tierras a comunidades mapuches

El campo rechazó la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de otorgar más de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches. También manifestó su preocupación contra otros avances sobre la propiedad privada en diferentes puntos del país, especialmente en la Patagonia, y pidieron que se respete la propiedad privada.

El Gobierno asegura que en los últimos 3 años al campo le fue mejor que durante el macrismo En coincidencia con un informe de Fundación ligada al exministro Julián Domínguez, Economía sostiene que entre 2020 y 2022 la producción de maíz, leche y carne y las exportaciones del sector superaron las del trienio 2016-2018 VER NOTA

El último fin de semana en su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió a las crecientes amenazas contra la propiedad privada que vienen multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país y principalmente, en la Patagonia. Por otro lado, el dirigente que integra la Mesa de Enlace rechazó las decisiones que toma el Estado nacional otorgándole tierras públicas a estas comunidades.

Al respecto, en su discurso de inauguración oficial de la Exposición, el titular de la entidad agropecuaria dijo que la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país”, y vinculó esta problemática a la inacción judicial y a la complicidad de la política, que poco hacen por combatir a “quienes atentan contra el derecho a la propiedad privada, definido en la Constitución Nacional”. Y agregó: “La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública. Es por eso que la Sociedad Rural continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.

Nicolás Pino

En relación a la problemática de Mendoza, Nicolás Pino, señaló: “Esta semana o en estos días no solamente hubo amenazas en la propiedad privada sino en la propiedad pública. Nos encontramos con que el Gobierno le entrega no se cuántos miles de hectáreas en la provincia de Mendoza a estos señores que demostrándose en el nombre mapuche, se apoderan de cosas que no son de ellos. Estos señores son argentinos y como argentinos les tiene que caber la ley, igual que a cada uno de nosotros. No dejemos pasar esto”. Y a todo esto, se preguntó: “¿Por qué el Estado cede a algunos lo que es de todos?”.

Más rechazo

Al planteo de la Sociedad Rural Argentina sobre la problemática en Mendoza, se sumó la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA). En un comunicado se señaló que la decisión del Ejecutivo nacional “es inconstitucional”, y los integrantes de la entidad respaldaron la iniciativa del gobernador de la mencionada provincia, Rodolfo Suárez, de presentar un recurso en ese sentido. Además, recordaron que si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, “existen derechos de propiedad de empresas”.

Rodolfo Suárez

“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisaron los dirigentes de AAPA en el pronunciamiento. También plantearon como propuesta para el destino de las tierras fiscales, entregarlas a arrendatarios o aquellos interesados en producir y que no lo pueden hacer. “Una verdadera política de colonización como hay en otros países”, agregaron.

Fuerte rechazo de Mendoza a la decisión del gobierno nacional de entregarle más tierras a una comunidad mapuche El gobernador Rodolfo Suárez calificó como un “atropello” la medida publicada esta mañana en el Boletín Oficial, que reconoció en favor de un grupo originario la ocupación de más de 4.400 hectáreas VER NOTA

Por último, el comunicado de la Asociación recordó que “defendemos los pueblos originarios, pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”.

Seguir leyendo: