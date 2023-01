Una pareja tuvo un bebé con un embrión de otro donante, pero la Justicia consideró que no hubo delito

Working in laboratory for In Vitro Fertilisation

El caso es inédito en nuestro país. Una pareja que hizo un tratamiento de fertilización in vitro denunció a una clínica de San Isidro por implantar un embrión equivocado. El descubrimiento ocurrió poco después del parto, con el primer examen sanguíneo: el grupo y factor del bebé no coincidía con el de sus padres. La prueba se repitió en la clínica donde se realizó el parto y luego hubo un estudio de ADN. Al tiempo, los padres presentaron una denuncia penal en los tribunales de San Isidro por estafa, defraudación, lesiones y supresión de identidad, pero hasta ahora la justicia consideró que no hubo delito.

“El hecho está probado pero con las pruebas reunidas no se pude probar que hubo dolo (la voluntad deliberada de cometer un delito). Respecto a las lesiones, la denuncia planteaba un eventual daño a la salud del bebé que no pudimos acreditar”, explicó una fuente judicial consultada por Infobae.

El caso estuvo en manos del fiscal de San Isidro Esteban Álvarez, quien realizó la investigación junto a una dependencia especial de la Policía Federal dedicada a los temas vinculados a la salud. Se tomaron varias declaraciones testimoniales y hasta hubo un allanamiento en la clínica de fertilidad donde se produjo el error médico.

La denuncia se presentó en septiembre del año pasado. Y antes de la feria de enero, el fiscal dictaminó que no hubo delito. Esa decisión fue notificada a un juzgado de familia y a la Asesoría de Menores. Hasta ahora, la pareja afectada no apeló la decisión ante la Fiscalía General de San Isidro, pudo saber este medio. “No hay un plazo para apelar”, explicó una fuente judicial.

La pareja afectada (sus nombres se mantienen en reserva) hizo un tratamiento de fertilización in vitro para tener su tercer hijo, pero no recurrieron a donación de óvulos ni de espermatozoides, por lo que el embrión implantado debía tener material genético únicamente de ellos.

¿Se pudo determinar de quién es el embrión implantado por error? En el expediente judicial hay una presentación de la clínica de fertilidad que intervino, ubicada en San Isidro, donde se describe “el lapso temporal del error y quiénes podrían ser las parejas afectadas”.

El caso no tiene antecedentes en el país, pero sí hubo casos similares en otras partes del mundo. En 2019, una pareja de California demandó a una clínica de fertilización por un cambio de embriones. Anni y Ashot Manukyan, residentes de Glendale, suburbio de Los Ángeles, acusaron a la clínica CHA Fertility Center.

Por el error, en ese caso, una mujer de Nueva York dio a luz a su hijo, luego que dos embriones, el de los Manukyan y el de otra pareja no identificada- fueran implantados por error en su útero.

La mujer de Nueva York, que es de ascendencia coreana, esperaba gemelas, pero terminó teniendo dos varones, el primer indicador de que algo extraño estaba pasando.

Para empeorar la situación, Anni Manukyan descubrió que había sido inseminada con un embrión que pertenecía a otra pareja, también clientes de CHA. Ese procedimiento no terminó en embarazo. Luego de una batalla legal, Manukyan obtuvieron la custodia de su hijo cuando ya tenía seis semanas de nacido.

