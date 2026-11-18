Un comité evaluador entrevista a una postulante durante el concurso de méritos para la elección de dirigentes de la Comisión Nacional del Servicio Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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No se trata de cualquier concurso de méritos. Es la carrera por definir quién liderará los concursos, la administración de la carrera administrativa y la política de meritocracia en el país, que hasta este año venía asumiendo la abogada guajira Sixta Zúñiga Lindao, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC.

La persona que ostentará este cargo, es seleccionada y nombrada con base en conocimientos, competencias y la suma de experiencia relacionada, por un periodo fijo de cuatro años para liderar la carrera administrativa y el mérito como la única hoja de ruta para acceder a un empleo público en Colombia.

a abogada guajira Sixta Zúñiga Lindao, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC

El relevo de Zuñiga Lindao tendrá entre otros retos, la construcción de una agenda que permita continuar con el posicionamiento del mérito tanto en lo estratégico, como en la academia y escenarios internacionales, así como su antecesora, quien con su equipo lideró el fortalecimiento de las capacidades del Estado para seleccionar servidores públicos por mérito, fortaleciendo así mismo, la cultura institucional, la confianza ciudadana en las entidades públicas y la legitimidad de la CNSC, asegurándose que cada entidad no solo cuente con personal idóneo, sino que una discapacidad no sea una barrera para ser parte del talento público.

Para la selección de esta alta dignidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil se inscribieron 460 aspirantes, de los cuales 309 fueron admitidos. Tras la aplicación de las pruebas escritas de conocimientos en Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, 78 aspirantes superaron el puntaje aprobatorio y avanzaron a la etapa de entrevistas, realizada el 15 de noviembre.

Un panel de evaluadores entrevista a una postulante durante el concurso de méritos para cargos directivos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concurso entra ahora en una fase decisiva, tras la publicación, el 17 de noviembre, de los resultados preliminares de las pruebas de competencias laborales y valoración de antecedentes, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Estas evaluaciones, de carácter clasificatorio, serán determinantes para establecer el orden de mérito de los aspirantes y avanzar hacia la selección del nuevo comisionado para el período 2026–2030.

Una vez se conozca el nombre del nuevo comisionado miembro de la CNSC, vendrá la puja por la elección de la presidencia de la entidad. No es un proceso de votación popular ni por concurso externo, el nombre es escogido entre los mismos miembros de la sala de comisionados que conforman la entidad, quienes eligen de su seno al presidente y representante legal, durante un año.

Sixta Zúñiga Lindao sabe de la importancia de esa elección. La ganó dos veces y desde la alta dirección, impulsó una agenda de posicionamiento del mérito en Colombia

Zúñiga Lindao sabe de la importancia de esa elección. La ganó dos veces y desde la alta dirección, impulsó una agenda de posicionamiento del mérito en Colombia, trascendiendo los procesos de selección y consolidándolo como un instrumento de transformación del Estado colombiano, basado en inclusión, igualdad material, territorialidad, generación de doctrina nacional y comparada, así como, mayores oportunidades laborales en el servicio público del país, para una entidad autónoma del más alto nivel del Estado, que cuenta entre sus hitos con la provisión meritocrática de más de 350.000 empleos públicos para el Estado colombiano.

El próximo 04 de diciembre, según cronograma oficial, será publicada la lista de elegibles, a tan solo dos días de culminar el periodo constitucional de la actual presidente de la CNSC