Moda internacional: Superdry & Co abrió su primer local y proyecta expandirse en la región desde la Argentina

Superdry & Co abrió su primer local físico en el país, ubicado en Unicenter (Superdry & Co)

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En los últimos años, el mapa del retail argentino comenzó a cambiar de fisonomía. Tras un período de salidas y repliegues, varias firmas internacionales de indumentaria volvieron a mirar al país como un mercado con alto potencial de consumo y una demanda creciente de moda con estándares globales.

Dentro de ese escenario, una etiqueta europea decidió dar un paso que va más allá de la simple llegada comercial. Superdry & Co inauguró el 8 de octubre su primer local físico en la Argentina, ubicado en el nivel 1 de Unicenter.

La apertura da continuidad a un desembarco que había comenzado en agosto con el lanzamiento de su tienda online. Desde entonces, la firma vende a todo el territorio nacional a través de su sitio oficial.

Pollo Alvarez, Sofía Zamolo, Cami Homs, Chino Leunis, Cale Ruggeri y Nico Maccari (Superdry & Co)

Mucho más que un punto de venta

El nuevo espacio no funcionará únicamente como local comercial. También será la sede regional de la compañía y el centro desde donde se tomarán las decisiones para Sudamérica.

En sus percheros, el público ya encuentra las colecciones de hombre y mujer de la temporada. Se trata de las mismas prendas disponibles en las tiendas de la marca en todo el planeta, con valores equivalentes a los del mercado europeo.

El proyecto está a cargo de Tango Fabric, la empresa que desarrolla la licencia en la Argentina y el resto de la región. La iniciativa contempla una inversión estimada de entre USD 40 y 50 millones durante los primeros cuatro años.

La propuesta combina el estilo vintage norteamericano con influencias de la gráfica japonesa y la estética británica contemporánea (Superdry & Co)

Además, responde a un plan maestro con un horizonte de 20 años. En esta primera etapa, esperan crear más de 150 puestos de trabajo de forma directa e indirecta.

La Argentina, centro de la expansión regional

Según la compañía, la elección del país como puerta de entrada no fue casual, dado que pesaron tanto la tradición local en el consumo de moda como su potencial para convertirse en polo operativo.

A partir de 2027, desde Buenos Aires se liderará la expansión hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En conjunto, esos mercados conforman uno de los bloques económicos más relevantes del escenario emergente.

Las colecciones de hombre y mujer disponibles en Unicenter son las mismas que ofrece la marca en sus tiendas de todo el mundo, con valores equivalentes a los del mercado europeo (Superdry & Co)

El modelo de crecimiento se basa en franquicias para todos los territorios, con una meta proyectada de diez aperturas anuales. Ese esquema le permitirá acelerar su presencia de la mano de socios locales en cada país.

Tecnología y propuesta de valor

Por otro lado, la propuesta incluye innovación aplicada al retail. La firma implementará el mismo sistema ERP (software de gestión empresarial) que utiliza en Europa, lo que permite centralizar la administración de stock, ventas y logística. A la vez, incorporará tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) en cada sucursal, con Unicenter como primera etapa, un sistema que permite identificar y contar cada prenda de forma automática y conocer en tiempo real su ubicación dentro de la tienda.

Con estas herramientas, busca posicionarse a la vanguardia en eficiencia logística y control de stock. A la vez, apunta a ofrecer una experiencia de compra omnicanal que integre el local físico con el entorno digital.

Chino Leunis, Sofía Zamolo y el Pollo Alvarez (Superdry & Co)

“La Argentina no es solo un mercado más para nosotros: es la base desde la cual vamos a construir toda nuestra operación en Latinoamérica”, afirmó Ezequiel García, cofundador de Tango Fabric.

El empresario explicó que la decisión se apoyó en la tradición del país en materia de moda y en su potencial como polo estratégico regional. También se mostró entusiasmado con lo que vendrá en los próximos años.

En cuanto a su posicionamiento, Superdry & Co pretende ocupar un lugar diferencial dentro de la industria. Su propuesta combina calidad premium con precios competitivos para su categoría, de modo que el consumidor argentino pueda acceder a estándares internacionales sin pagar de más.

Fundada en el Reino Unido, la marca es reconocida por fusionar el estilo vintage norteamericano con influencias de la gráfica japonesa y la estética británica contemporánea. Hoy tiene presencia en múltiples países y se distingue por sus materiales de alta calidad y sus detalles únicos.