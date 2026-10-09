In House

Moda internacional: Superdry & Co abrió su primer local y proyecta expandirse en la región desde la Argentina

La marca europea inauguró su primer local en Unicenter y estableció en Buenos Aires su centro de operaciones para Sudamérica

Inhouse Superdry & Co
Superdry & Co abrió su primer local físico en el país, ubicado en Unicenter (Superdry & Co)
Guardar

En los últimos años, el mapa del retail argentino comenzó a cambiar de fisonomía. Tras un período de salidas y repliegues, varias firmas internacionales de indumentaria volvieron a mirar al país como un mercado con alto potencial de consumo y una demanda creciente de moda con estándares globales.

Dentro de ese escenario, una etiqueta europea decidió dar un paso que va más allá de la simple llegada comercial. Superdry & Co inauguró el 8 de octubre su primer local físico en la Argentina, ubicado en el nivel 1 de Unicenter.

La apertura da continuidad a un desembarco que había comenzado en agosto con el lanzamiento de su tienda online. Desde entonces, la firma vende a todo el territorio nacional a través de su sitio oficial.

Inhouse Superdry & Co
Pollo Alvarez, Sofía Zamolo, Cami Homs, Chino Leunis, Cale Ruggeri y Nico Maccari (Superdry & Co)

Mucho más que un punto de venta

El nuevo espacio no funcionará únicamente como local comercial. También será la sede regional de la compañía y el centro desde donde se tomarán las decisiones para Sudamérica.

En sus percheros, el público ya encuentra las colecciones de hombre y mujer de la temporada. Se trata de las mismas prendas disponibles en las tiendas de la marca en todo el planeta, con valores equivalentes a los del mercado europeo.

El proyecto está a cargo de Tango Fabric, la empresa que desarrolla la licencia en la Argentina y el resto de la región. La iniciativa contempla una inversión estimada de entre USD 40 y 50 millones durante los primeros cuatro años.

Inhouse Superdry & Co
La propuesta combina el estilo vintage norteamericano con influencias de la gráfica japonesa y la estética británica contemporánea (Superdry & Co)

Además, responde a un plan maestro con un horizonte de 20 años. En esta primera etapa, esperan crear más de 150 puestos de trabajo de forma directa e indirecta.

La Argentina, centro de la expansión regional

Según la compañía, la elección del país como puerta de entrada no fue casual, dado que pesaron tanto la tradición local en el consumo de moda como su potencial para convertirse en polo operativo.

A partir de 2027, desde Buenos Aires se liderará la expansión hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En conjunto, esos mercados conforman uno de los bloques económicos más relevantes del escenario emergente.

Inhouse Superdry & Co
Las colecciones de hombre y mujer disponibles en Unicenter son las mismas que ofrece la marca en sus tiendas de todo el mundo, con valores equivalentes a los del mercado europeo (Superdry & Co)

El modelo de crecimiento se basa en franquicias para todos los territorios, con una meta proyectada de diez aperturas anuales. Ese esquema le permitirá acelerar su presencia de la mano de socios locales en cada país.

Tecnología y propuesta de valor

Por otro lado, la propuesta incluye innovación aplicada al retail. La firma implementará el mismo sistema ERP (software de gestión empresarial) que utiliza en Europa, lo que permite centralizar la administración de stock, ventas y logística. A la vez, incorporará tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) en cada sucursal, con Unicenter como primera etapa, un sistema que permite identificar y contar cada prenda de forma automática y conocer en tiempo real su ubicación dentro de la tienda.

Con estas herramientas, busca posicionarse a la vanguardia en eficiencia logística y control de stock. A la vez, apunta a ofrecer una experiencia de compra omnicanal que integre el local físico con el entorno digital.

Inhouse Superdry & Co
Chino Leunis, Sofía Zamolo y el Pollo Alvarez (Superdry & Co)

“La Argentina no es solo un mercado más para nosotros: es la base desde la cual vamos a construir toda nuestra operación en Latinoamérica”, afirmó Ezequiel García, cofundador de Tango Fabric.

El empresario explicó que la decisión se apoyó en la tradición del país en materia de moda y en su potencial como polo estratégico regional. También se mostró entusiasmado con lo que vendrá en los próximos años.

En cuanto a su posicionamiento, Superdry & Co pretende ocupar un lugar diferencial dentro de la industria. Su propuesta combina calidad premium con precios competitivos para su categoría, de modo que el consumidor argentino pueda acceder a estándares internacionales sin pagar de más.

Fundada en el Reino Unido, la marca es reconocida por fusionar el estilo vintage norteamericano con influencias de la gráfica japonesa y la estética británica contemporánea. Hoy tiene presencia en múltiples países y se distingue por sus materiales de alta calidad y sus detalles únicos.

Temas Relacionados

Industria textilTiendasSuperdry & Co

Más Noticias

Bariloche a la Carta: una experiencia para descubrir la Patagonia a través de sus sabores

Más de 90 establecimientos participan de una programación que incluye menús promocionales, pop-ups, degustaciones y actividades para toda la familia

Bariloche a la Carta: una experiencia para descubrir la Patagonia a través de sus sabores

Con Fito Páez, David Lebón y Pedro Aznar: así comenzó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Recitales, carrozas, exposiciones y propuestas gastronómicas son parte de una celebración que durante diez días convoca a vecinos y visitantes en el tradicional Predio Floral de Escobar

Con Fito Páez, David Lebón y Pedro Aznar: así comenzó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Cómo una cena en Buenos Aires reunió los sabores y vinos de la Patagonia y Mendoza

Bravado, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines, celebró la cuarta edición de La Mesa Compartida junto a Zonda, de Bodega Lagarde. Un menú de seis pasos y vinos de ambas bodegas acercaron los sabores de las dos regiones a Vicente López

Cómo una cena en Buenos Aires reunió los sabores y vinos de la Patagonia y Mendoza

Infobae Talks Marca Empleadora: las claves para atraer y desarrollar talento en un nuevo escenario laboral

Referentes de diez compañías analizarán las nuevas expectativas de los equipos, el impacto de la inteligencia artificial y las estrategias para acompañar el desarrollo profesional en un escenario laboral en plena transformación

Infobae Talks Marca Empleadora: las claves para atraer y desarrollar talento en un nuevo escenario laboral

Un sanatorio de Buenos Aires celebra 30 años y amplía su capacidad de atención de urgencias

La expansión de la guardia externa se suma a una estructura que incluye especialidades médicas, diagnóstico por imágenes, laboratorio, quirófanos e internación

Un sanatorio de Buenos Aires celebra 30 años y amplía su capacidad de atención de urgencias

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Creo que finalizamos el año con la cárcel de Devoto desocupada”, señaló Monteoliva sobre el traslado de los presos

“Creo que finalizamos el año con la cárcel de Devoto desocupada”, señaló Monteoliva sobre el traslado de los presos

Científicos acortan los tiempos de supervivencia del Sistema Solar después de la muerte del Sol

Receta de mermelada de tomate casera, rápida y fácil

Receta de pollo a la pimienta, rápida y fácil

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de octubre

INFOBAE AMÉRICA

El kākāpō, el loro que muestra cómo la conservación puede revertir una extinción anunciada

El kākāpō, el loro que muestra cómo la conservación puede revertir una extinción anunciada

“Vi la muerte ese día”: Arrestan a nicaragüense en Miami tras secuestrar y golpear brutalmente a una mesera

El Corredor Seco Centroamericano se encuentra bajo fuertes amenazas de sequías y pérdidas agrícolas por El Niño

Princeton la elogió por el Nobel, pero le negó una titularidad: la historia de Anne Carson con una de las universidades más prestigiosas del mundo

“Ningún otro autor se atrevería a escribir así”: el motivo detrás del Nobel de Literatura 2026 para Anne Carson

ETRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Llega una nueva serie del creador de This is Us

Anthony Mackie vuelve a Broadway con un clásico indiscutido: “Macbeth es una de las grandes obras del canon”

Tras ponerse en la piel de Sam Altman, Andrew Garfield afirmó: “Cualquiera que asuma tal nivel de responsabilidad debe poder distanciarse”

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”