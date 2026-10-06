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Un sanatorio de Buenos Aires celebra 30 años y amplía su capacidad de atención de urgencias

La expansión de la guardia externa se suma a una estructura que incluye especialidades médicas, diagnóstico por imágenes, laboratorio, quirófanos e internación

Entrada de un edificio moderno con pared de mármol claro, puertas de vidrio deslizantes y un letrero con el texto Sanatorio de la Providencia
El Sanatorio de la Providencia amplió su guardia externa como parte de su crecimiento (SP)
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El Sanatorio de la Providencia cumple 30 años con una propuesta asistencial que reúne consultorios, guardia, diagnóstico, internación y procedimientos médicos dentro de una misma institución ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. El modelo busca acompañar a cada paciente en las distintas etapas de su atención, según las necesidades de cada cuadro.

La institución cuenta con servicios disponibles para consultas programadas, estudios y situaciones de urgencia. La ampliación de la guardia externa forma parte de un proceso de crecimiento orientado a mejorar la atención y ampliar la capacidad de respuesta ante las demandas de quienes llegan al sanatorio.

Durante tres décadas, el establecimiento consolidó una estructura que integra distintas especialidades médicas, recursos diagnósticos y áreas de tratamiento. La propuesta de atención integral permite que una consulta, un estudio, una intervención o una internación puedan desarrollarse en el mismo ámbito cuando la situación clínica lo requiere.

Un mostrador de recepción de madera con el cartel Sanatorio de la Providencia, monitores, sillas metálicas de espera y un pasillo
30 años de trayectoria acompañan la propuesta de atención integral del Sanatorio de la Providencia (SP)

Guardia y especialidades médicas durante las 24 horas

La atención de urgencias incluye guardia clínica, traumatológica y cardiológica las 24 horas. Estos servicios se complementan con consultorios de diferentes especialidades, destinados a la evaluación, el seguimiento y la atención de pacientes con requerimientos diversos.

El funcionamiento se inserta en una red interna de prestaciones que abarca estudios diagnósticos, laboratorio, diagnóstico por imágenes, internación y quirófanos. De este modo, el paciente puede acceder a recursos médicos dentro del Sanatorio de la Providencia según la indicación profesional y las características de cada caso.

Cabe destacar que el crecimiento de la guardia externa busca mejorar la atención en un espacio que concentra consultas de resolución inmediata y situaciones que necesitan una evaluación clínica, traumatológica o cardiológica.

Además de la atención ambulatoria y de urgencia, el sanatorio dispone de áreas de internación para quienes necesitan permanecer bajo cuidado médico. Los equipos profesionales intervienen en las diferentes instancias del recorrido asistencial, desde la primera consulta hasta los tratamientos o procedimientos indicados.

Prestaciones de alta complejidad en una misma institución

La capacidad médica del Sanatorio de la Providencia incluye prácticas de alta complejidad vinculadas con diversas especialidades. Entre ellas se encuentran la angiografía digital y la hemodinamia.

A su vez, las intervenciones cardiovasculares y neuroquirúrgicas se incorporan a la oferta de atención junto con los recursos de diagnóstico, internación y quirófano disponibles en el establecimiento.

Los tratamientos endovasculares cerebrales completan el conjunto de prácticas especializadas mencionado por la institución. La presencia de estas prestaciones dentro del mismo sanatorio se articula con las áreas de guardia, estudios diagnósticos y seguimiento médico que integran la atención de cada paciente.

También funcionan espacios dirigidos a necesidades puntuales, como el Centro de la Mujer y el servicio de quimioterapia en hospital de día. Estas áreas amplían el alcance de la propuesta médica y permiten concentrar tratamientos específicos dentro de una estructura asistencial que reúne distintos servicios.

Cuatro fotografías muestran un quirófano, un tomógrafo, una habitación de internación y una consulta, sobre el logo del Sanatorio de la Providencia

Tres décadas de atención médica en Buenos Aires

El aniversario marca un recorrido vinculado con el desarrollo de servicios médicos en la Ciudad de Buenos Aires. Sanatorio de la Providencia sostiene una oferta que combina atención de urgencias, consultas por especialidad, diagnóstico, procedimientos, internación y sectores destinados a tratamientos específicos.

Cada instancia del cuidado puede requerir distintos recursos, desde una evaluación inicial hasta una intervención o una permanencia en internación. El esquema del sanatorio reúne esas posibilidades dentro de una misma institución, con equipos profesionales y áreas preparadas para diferentes niveles de atención.

A tres décadas de su nacimiento, el desafío planteado por el Sanatorio de la Providencia continúa centrado en combinar experiencia profesional, capacidad médica y atención cercana. La ampliación de la guardia externa se incorpora a ese proceso de crecimiento, junto con los servicios que conforman su propuesta de atención en Buenos Aires.

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