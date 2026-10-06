Olas, vela y remo: por qué Mar del Plata es la capital nacional de los deportes náuticos

Mar del Plata ofrece una amplia variedad de deportes náuticos para disfrutar durante todo el año (Emturyc)

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El vínculo entre las ciudades costeras y el océano suele limitarse a la contemplación desde la arena. Sin embargo, existen destinos donde esa relación se transforma en movimiento, adrenalina y aprendizaje constante.

Mar del Plata es uno de ellos. Con 47 kilómetros de litoral, la ciudad bonaerense ostenta el título de capital nacional de los deportes náuticos y ofrece propuestas para disfrutar durante los doce meses del año.

La invitación está dirigida tanto a turistas como a residentes. Nadie debería despedirse de este destino sin haber tenido contacto con el agua a través de alguna disciplina.

Una oferta para todos los gustos

Surf, stand up paddle, yachting, remo, kayak, windsurf, buceo y pesca embarcada integran un menú amplio de actividades. A esa lista se suma el kitesurf, una opción cada vez más elegida por los viajeros en busca de nuevas sensaciones sobre las olas.

El mar de Mar del Plata es el escenario ideal para practicar una amplia variedad de deportes náuticos durante todo el año (Emturyc)

Para acompañar esa diversidad, la localidad cuenta con instituciones de larga trayectoria. Entre ellas se destacan el Yacht Club Argentino, el Centro Naval, el Club de Motonáutica y el tradicional Club Náutico Mar del Plata.

Este último, situado en el puerto, fue fundado en 1925. Además de su perfil marítimo, es reconocido por disciplinas como tenis, hockey y natación, y por haber formado a figuras como Guillermo Vilas y Cristian Rosso.

Dentro de sus instalaciones se puede practicar yachting, windsurf, remo y stand up paddle. También ofrece cursos de perfeccionamiento en navegación a vela y motor, además de la formación para timonel de yate.

El surf, la gran estrella

Por otra parte, el surf es el protagonista del litoral marplatense. Sus numerosas playas presentan características variadas, aptas tanto para principiantes como para tablistas experimentados que buscan pulir su técnica.

Las escuelas de surf funcionan todo el año y alquilan tablas, trajes y equipamiento (Emturyc)

La falta de conocimientos previos no representa un obstáculo. Las escuelas brindan clases desde cero y alquilan tablas, trajes y todo el equipamiento necesario para comenzar.

En paralelo, el stand up paddle gana adeptos entre los novatos. Esta modalidad consiste en deslizarse sobre una tabla de mayores dimensiones que la convencional, con el impulso de un remo.

Playa Grande, Varese y el Torreón del Monje son algunos de los puntos donde funcionan estas escuelas. Permanecen abiertas todo el año, ya que el clima no suele frenar a los apasionados del deporte.

A su vez, el kayak y las motos de agua suman alternativas para los visitantes que prefieren recorrer la costa a su propio ritmo. Ambas actividades permiten observar la ciudad desde otra perspectiva, con su perfil urbano como escenario.

El kayak permite recorrer la costa marplatense desde otra perspectiva (Emturyc)

Buceo, pesca y aguas tranquilas

Bajo la superficie, los amantes del buceo encuentran un verdadero tesoro. Se trata del parque submarino Cristo Rey, el único de la provincia de Buenos Aires, ubicado a unas tres millas de la orilla, a la altura del faro y cerca de la restinga de Punta Mogotes.

Allí descansan los buques “Cristo Rey”, “Kronomether” y “Simbad”, hundidos de manera controlada. Para los interesados en aprender, más de cinco escuelas dictan cursos y capacitaciones de distintos niveles.

Asimismo, la pesca ocupa un lugar central en la agenda náutica. Puede realizarse desde la playa o a bordo, mediante salidas mar adentro que incluyen equipos y almuerzo para completar la jornada.

Lejos de la postal marítima, la Laguna de los Padres aparece como otra opción. Sus aguas calmas atraen a pescadores y también invitan a practicar remo, canotaje y windsurf, o a navegar en kayak, botes y veleros.

Mar del Plata demuestra que su atractivo excede el descanso junto al mar. Con clubes históricos, escuelas abiertas en cualquier estación y escenarios naturales diversos, la ciudad confirma por qué merece el título que la distingue a nivel nacional.

Para más información, se puede ingresar acá.