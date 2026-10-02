Budín de banana y avena: una receta proteica, húmeda y fácil de preparar

Este budín de banana casero, hecho sin harinas refinadas y endulzado con miel, es la receta ideal para aprovechar las bananas maduras.

Guardar

El budín de banana es uno de los clásicos de la pastelería casera. Esta versión lo reformula con un perfil nutricional más completo: sin harina refinada, con avena como base, yogur natural para la humedad y mantequilla de maní para sumar proteínas y profundidad de sabor.

Una miga densa y reconfortante, el dulzor natural de las bananas maduras y un aroma avainillado que se intensifica durante el horneado definen el resultado. El fruto caramelizado en la superficie agrega un atractivo visual que distingue la presentación sin requerir ningún paso adicional.

En esta nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, la propuesta es un budín de banana proteico: una alternativa para quienes buscan una opción dulce y casera que acompañe el mate de la tarde o sirva como colación postentrenamiento.

La banana madura como base del sabor

Cuanto más maduro está el ingrediente principal, mayor es su concentración de azúcares naturales y más intensa su capacidad de aportar dulzor sin necesidad de incorporar azúcar refinada. Tres unidades en ese punto de madurez son suficientes para endulzar toda la preparación.

Una opción casera y nutritiva para acompañar el mate o la rutina fitness (Flora Producciones)

Al procesarlas junto con los huevos, el yogur, la mantequilla de maní y la esencia de vainilla, las bananas aportan una textura húmeda que define la miga característica de este budín. El yogur natural refuerza esa humedad y suma proteínas adicionales al conjunto.

La avena, incorporada después del procesado, reemplaza a la harina refinada y aporta fibra y consistencia. El polvo de hornear garantiza el levado durante la cocción, mientras que la canela suma una nota especiada que complementa el perfil dulce de la banana.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Elaboración: 10 minutos (procesado e integración de ingredientes)

Horneado: 35 a 40 minutos a 180 ℃

Los ingredientes necesarios son:

3 bananas maduras

2 huevos

1 taza de avena

1 yogur natural

1 cucharada de mantequilla de maní

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela a gusto

Nueces picadas

1 banana extra para decorar

Para simplificar los preparativos, el catálogo digital de Coto permite reunir todos estos ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

El budín de banana con avena se destaca por su miga húmeda y su perfil proteico (Flora Producciones)

El paso a paso para un budín de miga pareja

Licuar o procesar las tres bananas maduras junto con los huevos, el yogur, la mantequilla de maní y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la avena, el polvo de hornear y la canela hasta unificar. Sumar las nueces picadas y mezclar. Volcar la preparación en una budinera con papel manteca. Cortar la banana restante a lo largo y colocarla sobre la superficie a modo de decoración. Agregar algunas mitades de nueces. Hornear a 180 ℃ durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto.

La banana caramelizada: presentación y aroma en un solo paso

Uno de los aspectos más atractivos de este budín es lo que ocurre durante el horneado. La banana dispuesta sobre la superficie se carameliza con el calor del horno y forma una capa brillante y dorada que intensifica los aromas dulces de toda la preparación.

Ese proceso no requiere ningún paso adicional ni ingrediente extra: es el calor sostenido a 180 ℃ el que transforma la fruta y genera ese efecto visual que distingue al budín en la presentación. Las mitades de nueces sobre la superficie suman textura y un contraste visual que completa el acabado.

La banana caramelizada en la superficie aporta aroma y un acabado dorado (Flora Producciones)

El punto de cocción se verifica con un palillo o cuchillo fino insertado en el centro: si sale limpio, el budín está listo. Conviene dejarlo enfriar al menos diez minutos antes de desmoldar para que la miga termine de asentarse y el corte sea más limpio.

Un budín versátil para distintos momentos del día

Dentro del Especial Recetas Fit de Guía Coto × Infobae, esta preparación se suma como una opción concreta para los momentos dulces del día. Su formato en molde permite cortarlo en porciones y conservarlo en la heladera durante varios días sin que pierda humedad ni sabor.

Para el mate de la tarde, una porción a temperatura ambiente resulta ideal. Como colación postentrenamiento, el aporte combinado de carbohidratos de la banana y la avena, proteínas del yogur y los huevos, y grasas saludables de la mantequilla de maní lo convierten en una opción equilibrada para la recuperación muscular.

La receta también admite variaciones: chips de chocolate amargo, arándanos deshidratados o una cucharada de coco rallado pueden incorporarse a la mezcla sin alterar la estructura del budín.