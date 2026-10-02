In House

Comercio agéntico: cómo la inteligencia artificial está cambiando las compras online

Tiendanube analiza el avance de los asistentes capaces de intervenir en las decisiones de consumo, desde la búsqueda de alternativas hasta la preparación de órdenes de compra

Tiendanube para uso de Inhouse
La inteligencia artificial transforma la experiencia de compra y abre nuevas oportunidades para los comercios digitales (Tiendanube)
Guardar

El avance de la inteligencia artificial empieza a modificar los hábitos de consumo y la manera en que las marcas se relacionan con sus clientes. En el comercio electrónico, las búsquedas tradicionales dan paso a nuevas experiencias, con agentes de IA capaces de interpretar necesidades, comparar productos y facilitar decisiones de compra.

Este cambio ya tiene impacto en la Argentina. Según datos de Tiendanube, las ventas que las más de 70.000 tiendas de su plataforma reciben desde ChatGPT pasaron de unos USD 230.000 en el primer semestre de 2025 a más de USD 2 millones en igual período de 2026, casi diez veces más.

El fenómeno se conoce como comercio agéntico y propone una nueva dinámica: delegar parte del recorrido de compra online en agentes de inteligencia artificial que buscan, evalúan alternativas y recomiendan productos a partir de las preferencias del consumidor.

Qué es el comercio agéntico y cómo funciona

A diferencia de los chatbots tradicionales, limitados a responder consultas, estos agentes pueden interactuar con los catálogos de las tiendas, verificar precios y existencias, además de sugerir opciones según las necesidades de cada persona. En algunas experiencias, también preparan el carrito para que el usuario avance con la operación.

Tiendanube para uso de Inhouse
Las tiendas online incorporan nuevas herramientas tecnológicas para optimizar la atención y facilitar las decisiones de compra (Tiendanube)

Para que estas funciones sean posibles, la industria trabaja en estándares que permitan conectar a los asistentes con los comercios. En septiembre de 2025, OpenAI y Stripe presentaron un protocolo abierto para habilitar transacciones mediante agentes, disponible en algunos mercados internacionales y con una posible llegada a la Argentina.

En paralelo, el comportamiento de los consumidores locales acompaña la transformación. Según estudios, el 48% de los compradores ya utiliza herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity durante la evaluación previa a una compra, mientras que el 76% de los usuarios argentinos de los modos de IA del buscador asegura que estas funciones agilizan sus decisiones.

El impacto en las tiendas y en las decisiones de compra

Por su parte, la adopción tecnológica también avanza entre los negocios. El informe NubeCommerce 2026, elaborado por Tiendanube a partir de su ecosistema y una encuesta a más de 3.700 marcas, revela que una de cada cuatro tiendas del país ya incorpora inteligencia artificial en su actividad cotidiana.

Además, el 40% de los comercios consultados por la empresa identifica las compras mediante agentes como una de las tendencias con mayor impacto futuro en el sector. Más de la mitad ya utiliza estas herramientas para crear y describir sus catálogos.

En este escenario, el consumidor puede resolver en una conversación tareas que antes requerían múltiples búsquedas, consultas y comparaciones. Sin embargo, la decisión no depende únicamente del valor del producto: las cuotas, los descuentos bancarios, los envíos gratuitos y las condiciones de devolución también forman parte de la evaluación.

Tiendanube para uso de Inhouse
El comercio agéntico modifica el recorrido de los consumidores y abre nuevas posibilidades para las marcas (Tiendanube)

A la vez, aparece un desafío para las marcas: adaptar sus catálogos para que los sistemas de inteligencia artificial puedan interpretarlos. A diferencia de una persona, un agente necesita información precisa sobre precios, disponibilidad, materiales, talles y plazos de entrega para ofrecer recomendaciones pertinentes.

Por eso, la organización de los datos adquiere un papel central en la estrategia comercial. Una ficha incompleta o desactualizada puede dejar un producto fuera de las sugerencias del asistente, incluso frente a alternativas con precios menos convenientes.

La tecnología detrás de una nueva experiencia comercial

En este proceso, la infraestructura tecnológica resulta determinante. Tiendanube destina más de USD 100 millones anuales al desarrollo tecnológico, con aproximadamente USD 20 millones dirigidos específicamente a inteligencia artificial.

Uno de los desarrollos es Chat Nube, una solución de comercio conversacional para WhatsApp e Instagram. La herramienta -que se comunica con la voz y personalidad propias de cada marca- consulta pedidos y existencias, responde preguntas sobre talles y entregas, recupera carritos abandonados y deriva los casos necesarios a una persona.

Tiendanube para uso de Inhouse
Los agentes de IA permiten buscar, comparar y recomendar productos a partir de las preferencias de cada consumidor (Tiendanube)

Según la compañía, ya gestionó más de 1.650.000 conversaciones, resolvió casi seis de cada diez consultas sin intervención humana y procesa cerca de tres millones de mensajes mensuales.

“La discusión hoy es dónde se aplica la inteligencia artificial. Durante dos años la usamos para crear: textos, imágenes, descripciones de producto. Lo que estamos viendo ahora es una IA que opera, recomienda y vende, y eso cambia el requisito técnico”, explica Agustín Parraquini, AI Product Manager de Tiendanube.

De cara al cierre de 2026, la empresa proyecta transaccionar cerca de USD 4.000 millones en América Latina, con la Argentina como responsable de casi la mitad de ese monto. Entre los próximos desarrollos figuran la posibilidad de completar carritos dentro de un chat y ofrecer recomendaciones basadas en el historial de cada cliente.

Así, el comercio agéntico abre una etapa en la que la experiencia de compra comienza antes de ingresar a una tienda. La inteligencia artificial modifica tanto la búsqueda de productos como las condiciones para que una marca sea visible, mientras el consumidor gana nuevas herramientas para delegar tareas y decidir cómo, cuándo y dónde comprar.

Temas Relacionados

IAInteligencia ArtificialTiendanubeComercio online

Más Noticias

Fiesta Nacional de la Flor: Fito Páez, David Lebón y Pedro Aznar encabezarán la agenda musical

Del 3 al 12 de octubre, el tradicional encuentro de Escobar reunirá recitales, exposiciones florales, gastronomía y actividades para toda la familia

Fiesta Nacional de la Flor: Fito Páez, David Lebón y Pedro Aznar encabezarán la agenda musical

Una canción, cinco países y un mensaje: la música como impulso para romper barreras

La propuesta reúne voces de Argentina, Chile, El Salvador, Perú y Colombia para abordar inseguridades, estigmas y restricciones físicas desde una mirada contemporánea, y ya superó los 300 millones de visualizaciones en la región

Una canción, cinco países y un mensaje: la música como impulso para romper barreras

Con la llegada de la primavera, cómo preparar la piel para los días de sol

Entre paseos, piletas y jornadas al aire libre, algunos gestos cotidianos marcan la diferencia a la hora de proteger la piel de grandes y chicos durante la temporada

Con la llegada de la primavera, cómo preparar la piel para los días de sol

La juntada que convirtió a la Costanera porteña en un gran picnic de primavera

Santa Rosa reunió sabores, actividades y música en La Nube Costanera, con distintas opciones para disfrutar junto a amigos y familia

La juntada que convirtió a la Costanera porteña en un gran picnic de primavera

La evolución de la industria de los medicamentos de venta libre: “El autocuidado tiene que dejar de ser un privilegio”

Sandro Vinces, director general de Opella Argentina, describe la nueva etapa de la empresa, la estrategia de la compañía para impulsar a sus marcas líderes, y cómo están trabajando para facilitar el acceso a soluciones de bienestar para los pacientes con la mirada puesta en el autocuidado

La evolución de la industria de los medicamentos de venta libre: “El autocuidado tiene que dejar de ser un privilegio”

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Libertad Avanza quiere expulsar a Juan Grabois de la Cámara de Diputados por insultar a otros legisladores

La Libertad Avanza quiere expulsar a Juan Grabois de la Cámara de Diputados por insultar a otros legisladores

Peter Lamelas afirmó que “Estados Unidos está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de Argentina y al gobierno de Milei”

Femicidio de Aixa: intentaron prender fuego la casa de la abuela del acusado y hubo enfrentamientos con la policía

El Gobierno irá a la Corte para no reconocer a Barrionuevo como titular del Sindicato de Gastronómicos

Los empresarios y Argentina Week París: entre el potencial arrollador de la energía y las dudas que busca evaporar Milei

INFOBAE AMÉRICA

La producción de café de El Salvador crecería 12,2% hasta 963.650 quintales en 2025-2026

La producción de café de El Salvador crecería 12,2% hasta 963.650 quintales en 2025-2026

Lula explicó que no asistió al debate presidencial porque el formato es “infructífero” y permite “bromas” de otros candidatos

“No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo”: Youtuber cubana Anna Bensi condenada por la dictadura

Capturaron a 35 personas en operativos contra la extorsión en Guatemala

Policía de República Dominicana reportó casi 54 mil órdenes de arresto pendientes, incluido un prófugo con más de 40 delitos

ETRETENIMIENTO

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Hailee Steinfeld, la actriz de Hawkeye, reavivó los rumores sobre el regreso de su personaje en Avengers: Doomsday

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela