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De la gestión al impacto social: el programa de PAE que fortalece a los clubes neuquinos

Pan American Energy impulsa junto al Gobierno de Neuquén un programa que brinda herramientas de gestión y formación a instituciones deportivas. Ya alcanzó a 116 clubes de 25 localidades y a más de 28.200 personas de manera indirecta, y dio lugar a una red que hoy impulsa sus propias iniciativas comunitarias

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Este programa de formación aporta recursos para fortalecer la gestión de los clubes neuquinos (PAE)
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En muchas localidades, los clubes son mucho más que el lugar donde se practica un deporte. Son espacios de encuentro, contención e integración, donde niños y jóvenes pasan buena parte de su tiempo, construyen vínculos y encuentran ámbitos de pertenencia fuera de sus hogares. Su tarea también contribuye a promover hábitos saludables, prevenir situaciones de vulnerabilidad y ofrecer oportunidades de desarrollo a través del deporte.

Con esa mirada, Pan American Energy (PAE), en alianza con el Gobierno de la provincia del Neuquén, lleva adelante el Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa que busca brindar herramientas a los clubes para fortalecer su gestión institucional y deportiva y potenciar el rol social que desempeñan en sus comunidades.

Desde su puesta en marcha, el programa alcanzó a 116 clubes de 25 localidades de la provincia, con impacto indirecto sobre más de 28.200 miembros y sus familias. En ese período se entrevistó a 281 referentes de instituciones deportivas, se realizaron más de 130 instancias de formación, se brindaron más de 444 horas de capacitación y fueron formados 560 dirigentes y entrenadores.

La iniciativa forma parte de la política de sustentabilidad de PAE, orientada a generar vínculos de largo plazo y contribuir al desarrollo de las comunidades cercanas a sus operaciones. Durante 2025, más de 65.000 personas fueron beneficiadas por los 106 programas que la compañía desarrolla en cuatro dimensiones: educación, salud y deportes, ambiente y desarrollo local.

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El ex futbolista y entrenador argentino, Jorge Burruchaga brindó una charla en el marco del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos (PAE)

Herramientas para fortalecer a las instituciones

El programa parte de una premisa: fortalecer la organización de los clubes permite también ampliar su capacidad para cumplir la función social que tienen en sus comunidades. Instituciones más sólidas, con dirigentes y entrenadores capacitados, cuentan con mayores herramientas para sostener sus actividades, acompañar a los jóvenes y generar espacios seguros de encuentro, inclusión y formación.

El trabajo comienza con un diagnóstico de cada club que analiza diez dimensiones, entre ellas su institucionalidad, recursos humanos y materiales, oferta deportiva, comunicación y vínculos con otros actores de la comunidad. Sobre esa base se diseña un plan formativo a medida, que combina encuentros presenciales con reuniones virtuales de seguimiento personalizado.

A partir de ese diagnóstico, cada club trabaja sobre sus propias necesidades. Los dirigentes y referentes abordan temas vinculados con la planificación, la organización, la gestión y el desarrollo deportivo, mientras que entrenadores y equipos técnicos participan de capacitaciones sobre cuestiones que forman parte de su trabajo cotidiano, como nutrición deportiva, medicina, entrenamiento de la fuerza y prevención de lesiones. La propuesta apunta a que cada institución pueda incorporar herramientas concretas para mejorar su funcionamiento y sostener su crecimiento en el tiempo.

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El Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos ya alcanzó a 116 instituciones de 25 localidades. (PAE)

“Este programa refleja el valor de construir vínculos de largo plazo con las comunidades. Acompañar su evolución y evaluar los resultados nos permite ver cómo, con los años, se fortalecen las capacidades locales y surgen nuevas iniciativas. La Red de Clubes y la campaña ‘Si hay violencia, no hay juego’ son una muestra concreta de ese recorrido”, señaló Daniela Antoci, gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy.

Esta mirada sobre el rol de los clubes es compartida por el Gobierno provincial, que ubica al deporte como una herramienta de desarrollo y prevención social. “Los clubes, además de ser el semillero del deporte, son espacios de inclusión, de contención, donde se enseñan valores sobre responsabilidad, trabajo en equipo y compañerismo. Son también lugares para la prevención”, señaló Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia del Neuquén.

La formación también incorporó a lo largo de sus distintas ediciones la experiencia de referentes del deporte argentino. En 2026, Luciana “Lucha” Aymar participó del lanzamiento del programa y compartió su experiencia alrededor del trabajo en equipo, el esfuerzo y la perseverancia. En otras instancias participaron figuras como Delfina Merino, Jorge Burruchaga y Marcelo Loffreda.

De clubes fortalecidos a una red con impacto propio

Uno de los resultados más significativos del programa apareció más allá de las capacitaciones. A partir del vínculo construido entre las instituciones participantes se consolidó la Red de Clubes del Neuquén, un espacio independiente de articulación que permite compartir experiencias, identificar problemáticas comunes y desarrollar iniciativas conjuntas.

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Luciana “Lucha” Aymar, brindó una charla en lanzamiento de una nueva edición del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos de PAE y el gobierno del Neuquén (PAE)

Actualmente, la Red está conformada por 30 instituciones deportivas que pasaron por el programa, de distintos puntos de la provincia. Su creación muestra uno de los efectos de largo plazo del programa: los clubes no solo incorporaron herramientas para mejorar individualmente su gestión, sino que desarrollaron capacidades para organizarse, trabajar de manera colaborativa y generar respuestas frente a desafíos compartidos.

Un ejemplo concreto fue la campaña “Si hay violencia, no hay juego”, surgida a partir de una problemática identificada por los propios clubes. Un diagnóstico realizado entre sus referentes reveló que el 67% identificaba la violencia como una problemática que los preocupaba, mientras que el 63% señalaba a los partidos, torneos y competencias como el principal escenario donde se manifestaban estas situaciones.

A partir de esos resultados, la Red impulsó, con el acompañamiento de PAE y del Gobierno provincial, una campaña destinada a promover entornos deportivos seguros y a concientizar sobre conductas que pueden generar presión y violencia en el deporte infantil y juvenil. La iniciativa tuvo una amplia adhesión entre los clubes y sus comunidades y se difundió a través de distintos espacios y canales.

La campaña representó, además, un nuevo paso en la evolución del programa: una problemática identificada por los propios clubes se transformó en una acción colectiva de concientización. Así, la Red logró construir una voz común y fortalecer la capacidad de las instituciones para generar respuestas frente a desafíos que atraviesan a sus comunidades.

Fortalecer clubes para fortalecer comunidades

El Programa de Fortalecimiento Deportivo se inscribe así en una estrategia de articulación público-privada que parte de reconocer a los clubes como actores relevantes del entramado social.

Su impacto puede medirse en instituciones alcanzadas, personas capacitadas y horas de formación, pero también en la evolución de los propios clubes: organizaciones con mayores herramientas para gestionar sus recursos, planificar su futuro, acompañar a niños y jóvenes y generar iniciativas frente a las necesidades de sus comunidades.

“Este programa reconoce y pone en valor el inmenso trabajo que realizan los clubes como actores claves en la construcción del tejido comunitario. Es desde allí que nos proponemos brindar contenidos y herramientas concretas para profesionalizar el rol de la dirigencia y de quienes están a cargo de la formación deportiva”, destacan Valeria Merkin y Matías Novoa, coordinadores del programa.

En ese recorrido, el deporte funciona como punto de partida para un objetivo más amplio: fortalecer espacios de pertenencia, contención y oportunidades que contribuyen al desarrollo de niños y jóvenes y, con ellos, de las comunidades de las que forman parte.

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