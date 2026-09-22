Por qué algunas compañías podrían estar mejor preparadas que otras cuando lleguen los compradores

Las empresas que anticipan su preparación pueden defender mejor su valuación durante una negociación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado argentino de fusiones y adquisiciones mostró señales de reactivación tras varios años de menor actividad. Las empresas empiezan a recibir consultas de inversores, tanto locales como internacionales, que vuelven a considerar a la Argentina como una opción válida para sus estrategias de crecimiento.

“Durante varios años, hablar de la Argentina frente a un inversor internacional suponía comenzar la conversación explicando el contexto: inflación, restricciones cambiarias, dificultades para girar dividendos, incertidumbre regulatoria y una macroeconomía que hacía extremadamente complejo proyectar resultados”, afirmó Sebastián Tapia, socio de Transactions, M&A y Valuation & Modeling de Deloitte. Tapia remarca que, en ese escenario, “muchas oportunidades ni siquiera llegaban a ser analizadas. Argentina, sencillamente, quedaba fuera del radar de numerosos inversores”.

Hoy, distintos indicadores sugieren que el panorama se modificó. El mercado muestra mayor estabilidad macroeconómica y cambiaria, lo que genera un entorno más favorable para analizar oportunidades. Las consultas vinculadas a potenciales transacciones y procesos de inversión van en aumento en comparación con años anteriores, de acuerdo con la visión de Tapia.

“Todavía no estamos frente a un boom de operaciones, pero sí observamos un renovado interés de inversores estratégicos y financieros por analizar oportunidades en la Argentina, acompañado por un contexto que comienza a ofrecer mayores niveles de previsibilidad para la toma de decisiones”, señaló.

Sectores más activos y oportunidades emergentes

Durante 2025 se observó una recuperación importante de la actividad en el segmento de M&A, según datos relevados por Deloitte. El primer semestre de 2026 mostró dinamismo, con operaciones de mayor tamaño y participación de compradores locales e internacionales. Energía y recursos naturales lideran el movimiento, pero también aparecen oportunidades en alimentos, agroindustria, servicios financieros, tecnología e infraestructura.

Tapia aclara que “probablemente todavía no estamos frente a un boom de M&A”, aunque el interés y las conversaciones aumentaron. Falta consolidar algunas condiciones para que el crecimiento se traduzca en un mayor número de transacciones, consideró. Para el especialista, este puede ser el mejor momento para que las empresas empiecen a prepararse, ya que el inversor puede llegar antes de lo esperado.

El valor de anticipar la preparación

Un fenómeno frecuente es que empresarios y accionistas reaccionan a la llegada de un potencial comprador y solo entonces comienzan a preparar a la compañía.

“Uno de los errores más frecuentes es comenzar a preparar a la compañía recién cuando aparece un potencial comprador. Las empresas que llegan mejor preparadas al due diligence suelen estar en mejores condiciones para defender su valuación y avanzar con mayor eficiencia en un proceso de transacción”, explicó Tapia. El due diligence es el proceso de análisis y revisión exhaustiva que realiza un potencial comprador o inversor antes de concretar una operación.

Prepararse para una eventual operación no implica poner la empresa en venta. Consiste en construir una organización capaz de responder con solidez ante el análisis de un inversor profesional. En este sentido, resulta fundamental poder explicar de manera clara cómo genera dinero el negocio, cuáles son los márgenes reales, qué capital requiere y qué riesgos enfrenta.

“Una contingencia detectada durante un due diligence es un problema”, aseguró Sebastián Tapia, socio de Transactions, M&A y Valuation & Modeling de Deloitte (Deloitte)

Claves para estar listos ante un proceso de M&A

La información financiera ocupa un lugar central. Una compañía debería poder explicar su EBITDA (sigla en inglés que significa “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, es decir, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) normalizado. Y distinguirlo del resultado contable, identificando resultados extraordinarios, gastos de accionistas u operaciones con partes relacionadas.

También debe conocer su capital de trabajo normalizado, ya que una interpretación diferente sobre inventarios, cuentas por cobrar o pagar puede afectar la negociación del precio final.

Respecto a la deuda, Tapia advierte que “en una transacción, determinados pasivos que una compañía quizás no considera deuda financiera pueden ser interpretados por un comprador como conceptos asimilables a deuda y terminar reduciendo el valor que reciben los accionistas”.

Otro aspecto esencial es la calidad de la información: contar con estados financieros confiables, información de gestión consistente y apertura de resultados por negocio, producto o geografía es clave para el due diligence.

Además, la preparación abarca el análisis de contingencias impositivas, laborales, societarias, regulatorias y contractuales. Contratos relevantes sin formalizar, cuestiones de propiedad intelectual o permisos pendientes pueden convertirse en obstáculos si se detectan durante una negociación.

Un plan de negocios defendible resulta indispensable. Los inversores compran futuro y buscan comprender de dónde vendrá el crecimiento, cuánto capital será necesario, qué inversiones realizar y cuál será la generación de caja esperada.

Beneficios de la preparación: más allá de la transacción

“Muchas de estas acciones son convenientes aun cuando finalmente nunca ocurra una transacción”, señala Tapia. Ordenar la información financiera, profesionalizar el management, revisar contingencias y desarrollar un plan estratégico hacen mejores empresas.

Un proceso de M&A readiness permite identificar anticipadamente cuestiones que podrían afectar la valuación y trabajar sobre ellas con tiempo. “Una contingencia detectada durante un due diligence es un problema. La misma contingencia identificada dos años antes puede ser un plan de acción”, resume.

Entre las principales acciones recomendadas para que una empresa esté preparada ante un proceso de M&A, se destacan:

• Revisar la información financiera y de gestión

• Identificar y anticipar contingencias legales, fiscales y laborales

• Desarrollar un plan estratégico con foco en el crecimiento

• Mejorar procesos internos y documentación

• Definir la estructura de capital y la deuda

Ventana de oportunidad y el rol de la preparación

Las condiciones actuales ofrecen una ventana de oportunidad: mejores condiciones, mayor interés inversor y tiempo para trabajar puertas adentro. La experiencia de Deloitte acompañando procesos de fusiones y adquisiciones muestra que la preparación temprana suele marcar la diferencia en el resultado de una operación.

“Las compañías que trabajan anticipadamente sobre la calidad de la información financiera, las contingencias y la estrategia de crecimiento están generalmente mejor posicionadas para capturar oportunidades de inversión y defender su valor frente a potenciales compradores”, aseguró Tapia.

“Durante varios años, hablar de la Argentina frente a un inversor internacional suponía comenzar la conversación explicando el contexto: inflación, restricciones cambiarias, dificultades para girar dividendos, incertidumbre regulatoria y una macroeconomía que hacía extremadamente complejo proyectar resultados”, señaló el socio de Transactions, M&A y Valuation & Modeling de Deloitte.

Hoy, la Argentina atraviesa una etapa en la que la preparación y la anticipación pueden marcar la diferencia. Estar listos para una oportunidad de inversión es, más que nunca, una decisión estratégica que puede determinar el valor y la proyección futura de cualquier empresa.