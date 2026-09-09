La nueva seguridad en el hogar: tecnología y prevención para una vida más tranquila

Sensores inteligentes, verificación profesional y tecnologías de intervención se combinan en una nueva generación de sistemas de protección doméstica (Verisure)

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La forma de vivir dentro del hogar cambió de manera acelerada en la última década. Las personas buscan mucho más que confort: priorizan la tranquilidad, la protección y la calidad de vida. Hoy, la tecnología se integra a la rutina diaria para responder a nuevas necesidades y desafíos.

El avance de las viviendas inteligentes transformó la manera de experimentar el día a día. La seguridad pasó a ocupar un lugar central en la planificación de cada espacio. Ya no se trata solo de sumar tecnología para ganar comodidad. El foco está en soluciones que permitan anticiparse a riesgos y cuidar lo que más importa.

Bienestar como necesidad central

A nivel global, la seguridad doméstica dejó de ser un lujo o un accesorio. Ahora representa una de las bases sobre las que se construye cualquier proyecto de vivienda. En la Argentina, la percepción del riesgo y la demanda de sistemas preventivos son cada vez más altas.

Estas transformaciones responden a un cambio cultural. Las personas buscan ambientes protegidos y soluciones que brinden respaldo ante cualquier eventualidad. La tecnología, en este contexto, cumple un papel esencial: permite combinar confort, prevención y control en tiempo real.

La tecnología PreSense introduce un nuevo estándar en seguridad doméstica (Verisure)

De la reacción a la prevención: un cambio de paradigma

Durante años, los sistemas de alarma se activaban cuando el incidente ya estaba en curso. Hoy, la lógica se invirtió. La prevención y la anticipación ganan terreno. Según informó Verisure, su Observatorio de Seguridad constató que más del 60% de los argentinos ya aplica medidas preventivas en su hogar.

El cambio de hábitos tiene un impacto concreto en el bienestar cotidiano. Las soluciones tecnológicas actuales están diseñadas para actuar antes de que el riesgo se materialice. Así, la seguridad se convierte en una herramienta activa y dinámica.

Innovación para anticiparse a los riesgos

La nueva generación de protección con tecnología PreSense desarrollada por Verisure introduce un enfoque integral basado en la anticipación. Este sistema combina sensores inteligentes, elementos disuasivos, verificación profesional y tecnologías de intervención.

PreSense permite detectar señales de riesgo desde las fases iniciales de un intento de intrusión o ante cualquier emergencia médica. Una de sus principales fortalezas es la capacidad de reducir los tiempos de respuesta a menos de 30 segundos. Esto resulta clave para evitar incidentes y minimizar consecuencias.

El sistema se apoya en cuatro barreras de protección:

Disuasión: dispositivos que alertan y ahuyentan al intruso.

Detección anticipada: sensores de última generación para identificar movimientos sospechosos.

Verificación profesional: desde la Central de Monitoreo expertos analizan la situación en tiempo real.

Intervención inmediata: acciones concretas y rápidas para proteger el hogar.

Esta arquitectura permite actuar con precisión, adaptándose a diferentes escenarios y necesidades.

Tecnología con respaldo humano

Un diferencial clave de Verisure es la integración entre inteligencia artificial y respuesta humana especializada. La tecnología analiza información en tiempo real, identifica riesgos y activa protocolos automáticos. Al mismo tiempo, los profesionales de la Central Receptora de Alarmas supervisan cada alerta y deciden cuándo intervenir.

Este modelo potencia las capacidades humanas sin reemplazarlas. El valor de la experiencia y el criterio experto sigue siendo fundamental para resolver situaciones complejas. La combinación entre innovación y respaldo profesional brinda mayor tranquilidad a los usuarios.

Protección integral con visión de futuro

El desarrollo de soluciones como PreSense responde a una visión centrada en las personas. Verisure busca anticiparse a los riesgos y ofrecer herramientas que protejan la vida cotidiana, los bienes y la tranquilidad de cada familia.

La compañía es líder mundial en servicios de seguridad monitoreada y cuenta con cerca de 6.4 millones de clientes en 18 mercados. Dispone de más de 1.800 tecnólogos trabajando en sus centros de investigación y desarrollo en Suecia y España.

De esta manera, su enfoque combina tecnología avanzada, servicios personalizados y una respuesta humana experta para acompañar la evolución de los hogares.