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Mar del Plata en primavera: cinco lugares para disfrutar al aire libre

Playas, parques, dunas, acantilados y paisajes serranos conforman un recorrido con alternativas para caminar, tomar mate, hacer actividades recreativas o simplemente contemplar el entorno

Varias personas sentadas en una ladera de hierba frente al océano, entre plantas de áloe con flores rojas
La costa de Mar del Plata permite caminar, recorrer en auto y contemplar panorámicas frente al océano (EMTURYC)
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Septiembre marca el inicio de la primavera y con ella surge la oportunidad de aprovechar los días más cálidos en Mar del Plata. La ciudad, con su diversidad de escenarios naturales, ofrece alternativas para quienes buscan conectarse con la naturaleza, compartir un picnic o simplemente disfrutar de un paseo al aire libre.

Las playas, la costa, los parques y los paisajes serranos forman parte de una propuesta que se adapta a distintos gustos y edades.

A lo largo de 47 kilómetros, los balnearios marplatenses se mantienen durante todo el año como una de las opciones preferidas para disfrutar del aire libre. El visitante puede optar por playas ubicadas en el centro o alejarse hacia el norte o el sur, según la preferencia por lugares más concurridos o tranquilos.

Existen áreas con diferentes servicios, así como sectores elegidos por familias, jóvenes o aficionados a deportes como el surf y el stand up paddle. La variedad de propuestas convierte a las playas en un punto de encuentro para residentes y turistas.

Vista aérea de una costa rocosa con olas, una avenida con vehículos, un parque con hierba y varios edificios de altura
Los parques y plazas de Mar del Plata ofrecen espacios tranquilos con arboledas, senderos y vistas al mar (EMTURYC)

Un paseo que combina mar y naturaleza

Este extenso litoral invita a recorrerlo tanto en auto como a pie. Se trata de la oportunidad de disfrutar del contacto directo con el mar, contemplar vistas panorámicas y realizar actividades al aire libre. La propuesta es elegida tanto por locales como por visitantes, independientemente de la época del año.

Con la llegada de la primavera, recorrer la costa se transforma en una alternativa ideal para caminar, sacar fotografías o simplemente pausar la rutina y contemplar el paisaje.

Tranquilidad en entornos verdes

Para quienes prefieren ambientes más serenos, los parques y espacios verdes rodeados de árboles ofrecen la posibilidad de disfrutar de momentos de calma.

Entre los lugares más destacados se encuentra el Parque San Martín, ubicado frente a Playa Grande, así como el paseo Dávila en Cabo Corrientes y la zona de Playa Chica. La Plaza Colón, en el centro de la ciudad, y la Plaza España, en la zona de La Perla, suman propuestas con vistas privilegiadas al mar.

Otros espacios con arboledas extensas, como la Plaza San Martín, la Plaza Mitre, la Plaza del Agua, el Parque Primavesi, el Parque Camet y el Bosque Peralta Ramos, permiten alejarse del bullicio urbano. Parque Camet y Bosque Peralta Ramos, ubicados en zonas menos transitadas, ofrecen un entorno ideal para relajarse y conectarse con la naturaleza.

Seis mujeres sentadas en la hierba sobre un acantilado frente al mar conversan rodeadas de bolsos y un termo
Chapadmalal reúne dunas, acantilados y pequeños bosques a pocos minutos del centro de Mar del Plata (EMTURYC)

Dunas, mar y tranquilidad

A unos 20 minutos del centro de Mar del Plata, Chapadmalal es una gran área de dunas, mar y acantilados, enmarcada por la llanura pampeana. El nombre proviene de la antigua Estancia Chapadmalal y significa “entre arroyos” en lengua araucana.

La Ruta 11, que sigue la línea de la costa, separa el mar de pequeños bosques ideales para tomar mate con vista al océano. Este destino ofrece un entorno propicio para compartir momentos con amigos o familia, relajarse con el sonido de las olas, respirar aire puro y observar atardeceres únicos.

Naturaleza y paisajes serranos

La zona de Laguna y Sierra de los Padres invita a descubrir paisajes singulares y conectar con el entorno natural. A la altura del kilómetro 12 de la Ruta Nacional 226, se accede a la Laguna de los Padres, un espacio propicio para descansar, tomar mates y disfrutar del avistaje de aves.

El área está rodeada de bosques de araucarias y montes de eucalipto, y es elegida por quienes practican deportes náuticos y pesca.

Retomando la misma ruta, en el kilómetro 16, se encuentra el acceso a Sierra de los Padres, un escenario de terrenos quebrados y serranías que ofrece opciones recreativas y turísticas. Se trata de un lugar ideal para disfrutar de un día de paseo en familia o con amigos, rodeado de naturaleza y vistas panorámicas.

Personas sentadas en sillas de playa a la orilla de un lago junto a autos estacionados y un kayak verde en el pasto
La Laguna de los Padres combina bosques, avistaje de aves, pesca y actividades náuticas en un entorno natural (EMTURYC)

Opciones para disfrutar la primavera en Mar del Plata

Este es un resumen de los principales lugares recomendados para aprovechar la primavera al aire libre en la ciudad:

  • Playas céntricas y alejadas, con diferentes servicios y ambientes.
  • Paseo costero para caminatas, fotografía y contemplación del paisaje.
  • Parques y plazas con vistas al mar y arboledas extensas.
  • Chapadmalal, un entorno natural entre dunas y acantilados.
  • Laguna y Sierra de los Padres, con actividades al aire libre y paisajes serranos.

Más información sobre propuestas y actividades en Mar del Plata está disponible en el sitio oficial de turismo.

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