El nuevo lujo en vacaciones: menos esperas, más privacidad y tiempo para disfrutar

El servicio de mayordomo y concierge las 24 horas forma parte de la experiencia personalizada a bordo (MSC Cruceros).

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Hay viajes que se planifican con una larga lista de actividades, destinos y experiencias por descubrir. También existen vacaciones en las que el mayor deseo es bajar el ritmo, dejar de mirar el reloj y tener la tranquilidad de que otra persona se ocupa de los detalles.

Sobre esa premisa se desarrolla MSC Yacht Club, la propuesta de MSC Cruceros que, a bordo del MSC Splendida, ofrece un espacio privado dentro de un gran barco. Con apenas 71 suites, áreas reservadas y atención personalizada, la experiencia permite combinar privacidad con todas las alternativas del crucero.

Un espacio propio para bajar el ritmo

La piscina tranquila, el solárium, el restaurante exclusivo o el espacio propio al que regresar después de una jornada en tierra forman parte de esta propuesta. MSC Yacht Club cuenta con The One Pool, un sector privado con jacuzzis, bar, restaurante y lounge exclusivos.

A su vez, uno de los principales diferenciales está en la atención personalizada. Los huéspedes disponen de servicio de mayordomo y concierge las 24 horas, con una propuesta pensada para que distintas cuestiones prácticas del viaje puedan resolverse sin alterar el ritmo de las vacaciones.

Las suites de MSC Yacht Club están pensadas para sumar comodidad y servicios exclusivos durante la travesía (MSC Cruceros)

Desde el comienzo, la experiencia contempla embarque y desembarque preferencial en el puerto de Buenos Aires, además de prioridad para desembarcar en los distintos puertos incluidos en el itinerario.

Las 71 suites cuentan con minibar incluido y la experiencia suma el paquete de bebidas Premium Extra. También contempla Wi-Fi ilimitado, acceso preferencial al MSC Aurea Spa, gimnasio con vistas al mar y asientos VIP en el teatro.

En este tipo de viaje, el lujo puede estar menos relacionado con hacer más y más vinculado con tener menos cosas de las que ocuparse. Cada servicio apunta a recuperar tiempo, reducir esperas y facilitar una experiencia de descanso.

Privacidad sin renunciar al entretenimiento

Optar por un espacio más tranquilo tampoco implica quedar alejado de las propuestas del resto del crucero. Los huéspedes de Yacht Club tienen acceso a las alternativas disponibles en el MSC Splendida, por lo que cada jornada puede adoptar un ritmo diferente.

The One Pool ofrece un espacio reservado con piscina, jacuzzis, solárium y bar para los huéspedes de Yacht Club. (MSC Cruceros)

Una mañana puede transcurrir en The One Pool, continuar con una comida en alguno de los restaurantes de especialidad del barco y seguir con una actividad familiar. Por la noche, la propuesta puede incluir un espectáculo en el teatro antes de regresar al espacio reservado de Yacht Club.

De esta manera, la experiencia permite alternar entre momentos de privacidad y distintas opciones de entretenimiento. La elección queda en manos de cada huésped, según el ritmo que quiera darle a sus vacaciones.

Una oportunidad para darse un gusto

Las decisiones vinculadas con las vacaciones suelen analizarse desde distintos aspectos: el precio, los servicios incluidos y el valor de cada beneficio. Sin embargo, también existe una dimensión asociada al disfrute y a la posibilidad de elegir una experiencia diferente.

MSC Yacht Club: una experiencia exclusiva dentro de un gran barco

El receso representa uno de los momentos del año destinados a salir de la rutina. En ese contexto, darse un gusto puede significar tener más tranquilidad, evitar esperas, contar con un espacio propio y delegar parte de los detalles. Actualmente, MSC Yacht Club cuenta con una promoción de hasta 25% OFF en todas las salidas a bordo del MSC Splendida a las mejores playas de Brasil.

La reserva incluye embarque y desembarque preferencial, servicio de mayordomo y concierge las 24 horas, suite con minibar, restaurante exclusivo, paquete de bebidas Premium Extra, acceso privado a The One Pool, acceso preferencial al MSC Aurea Spa, gimnasio con vistas al mar, asientos VIP en el teatro y Wi-Fi ilimitado.

Una alternativa para planificar el verano

Para el crucerista tradicional, además, la campaña “Viajás o viajás” ofrece hasta un 40% de descuento en las salidas desde Buenos Aires a Brasil a bordo del MSC Splendida. La propuesta combina destinos, gastronomía, entretenimiento y descanso a bordo.

El barco cuenta con siete restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un spa balinés, con alternativas pensadas para familias, parejas y grupos de amigos.

Caribe sin visa: una nueva alternativa para ampliar el próximo viaje

A partir de noviembre de 2026, además, MSC Cruceros incorporará salidas desde La Romana, República Dominicana, con operaciones durante todo 2027. Esta alternativa permite recorrer el Caribe sin necesidad de visa estadounidense.

Las consultas e información sobre disponibilidad pueden realizarse por WhatsApp, mientras que las salidas y promociones disponibles se encuentran en la página web de MSC Cruceros.