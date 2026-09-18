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Entrenamiento híbrido: la tendencia que combina fuerza, velocidad y resistencia

Frente a las nuevas demandas de los deportistas, adidas apuesta por una innovación que busca brindar respuesta, estabilidad y agilidad durante las sesiones

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Las Adizero Dropset Pro fueron testeadas junto a los atletas híbridos Lucas Vinent y Santiago Ficcadenti (adidas)
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El entrenamiento híbrido gana espacio entre los deportistas que buscan desarrollar distintas capacidades físicas dentro de una misma rutina. La combinación de fuerza, potencia, velocidad y resistencia propone una preparación más versátil, con ejercicios que desafían al cuerpo desde diferentes frentes.

Esta modalidad plantea una alternativa frente a la especialización en una única disciplina. Corredores que incorporan levantamiento de peso, atletas de fuerza que suman trabajos aeróbicos y personas que combinan ejercicios funcionales con desplazamientos forman parte de una nueva generación de deportistas.

Esa evolución también modificó las necesidades vinculadas al equipamiento. Para quienes alternan entre distintos tipos de movimientos durante una misma sesión, contar con elementos que puedan acompañar esas transiciones se vuelve un aspecto relevante del entrenamiento.

Una competencia híbrida

Buenos Aires fue sede, el 12 y 13 de septiembre, de una nueva edición de Hybrid Race, donde 2400 corredores de perfil híbrido pusieron a prueba distintas capacidades físicas en un mismo escenario.

Durante la Hybrid Race, las Adizero Dropset Pro acompañaron a los corredores en una prueba que combina fuerza, velocidad y resistencia (adidas)
Durante la Hybrid Race, las Adizero Dropset Pro acompañaron a los corredores en una prueba que combina fuerza, velocidad y resistencia (adidas)

La prueba funciona como un reflejo de una tendencia que crece a nivel local. Cada vez más personas buscan desarrollar diferentes capacidades físicas y trasladarlas a una misma preparación, con rutinas que combinan exigencias propias de disciplinas que históricamente se entrenaban por separado.

Este tipo de encuentros también permite observar cómo evolucionó el perfil del deportista. La preparación ya no queda limitada a correr más rápido o levantar más peso: el desafío está en poder responder de manera eficiente ante ejercicios y estímulos diferentes dentro de una misma competencia.

A nivel internacional, el entrenamiento híbrido también dio lugar a una comunidad de atletas con necesidades específicas. Una investigación realizada por adidas consultó a deportistas híbridos de distintas partes del mundo sobre los factores que pueden limitar o potenciar su rendimiento.

Los resultados mostraron que casi la mitad de los atletas, el 49%, considera que su calzado actual limita su rendimiento durante los entrenamientos. Además, 4 de cada 5 esperan que sus zapatillas puedan acompañar cada parte de su preparación, mientras que más de un tercio todavía no encontró un único par que funcione de manera efectiva para todos los ejercicios de su rutina.

Las Adizero Dropset Pro fueron desarrolladas para acompañar las distintas exigencias del entrenamiento híbrido (adidas)
Las Adizero Dropset Pro fueron desarrolladas para acompañar las distintas exigencias del entrenamiento híbrido (adidas)

Una respuesta para las nuevas exigencias del deporte

En este contexto de evolución del entrenamiento híbrido, adidas presenta las Adizero Dropset Pro, una nueva zapatilla que combina la innovación orientada a la velocidad de Adizero con el ADN de estabilidad de Dropset.

El modelo fue desarrollado para atletas que no buscan elegir entre velocidad y fuerza. Su propuesta apunta a ofrecer un equilibrio entre velocidad, control y agarre, tres aspectos relevantes para quienes alternan ejercicios de fuerza, movimientos funcionales y trabajos de desplazamiento.

La nueva silueta llega después de las Adizero Dropset Elite, desarrolladas como una zapatilla de competición híbrida junto al campeón mundial de HYROX Tim Wenisch. En este caso, las Adizero Dropset Pro fueron testeadas junto a los atletas híbridos Graham Halliday y Fabian Eisenlauer y están pensadas para el entrenamiento diario de deportistas de todos los niveles.

Entre sus principales tecnologías se encuentra la espuma Lightstrike Pro, que aporta una amortiguación ultraliviana y retorno de energía. También incorpora Energy Rods, diseñadas para favorecer una transición rápida del talón hacia la punta del pie y contribuir a un despegue más eficiente.

A su vez, el sistema Lighttraxion busca reducir el peso de la zapatilla sin resignar agarre, mientras que la goma Continental ofrece tracción tanto sobre superficies húmedas como secas. La plantilla Adizero, de apenas 2,6 milímetros, completa la propuesta con una construcción ultradelgada orientada a mantener una baja altura y favorecer el contacto con el suelo.

La evolución del entrenamiento híbrido plantea nuevos desafíos para los deportistas y también para las herramientas que utilizan durante su preparación. En ese escenario, las Adizero Dropset Pro buscan acompañar las diferentes exigencias de una disciplina que combina fuerza, velocidad y resistencia dentro de una misma experiencia.

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