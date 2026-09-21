Kim Kardashian impactó en la Semana de la Moda de Londres: transparencias y detalles de cuero

Kim Kardashian presentó un vestido transparente de Ludovic de Saint Sernin en la Semana de la Moda de Londres 2026 (Goff Photos/The Grosby Group)

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Un diseño exclusivo de Ludovic de Saint Sernin fue la elección de Kim Kardashian para la presentación de una tienda durante la Semana de la Moda de Londres 2026. La propuesta alineó sensualidad y construcción de autor en una silueta sirena concebida para concentrar todas las miradas.

La pieza reafirmó el código del naked dress, una tendencia que utiliza materiales translúcidos para sugerir desnudez sobre una estructura visible. En este diseño, la arquitectura de la prenda se articuló a partir de una corsetería de cuero en tono piel. En el escote, el patrón incorporó ojales metálicos y lazadas que remitieron a los ajustes tradicionales de un corsé.

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Esa estructura rígida estableció un contraste con el tejido elástico semitransparente que cubrió el cuerpo y se adaptó a la figura con efecto de segunda piel.

El vestido retomó el código del naked dress mediante materiales translúcidos y una estructura visible (Goff Photos/The Grosby Group)

El encordado descendía por uno de los laterales hasta abrir paso a paneles de gasa, que aportaban movimiento en la parte inferior. El remate incluyó una cola amplia, mientras que el corte sirena concentró el volumen desde las rodillas hacia el bajo.

El vestido respondió a una versión personalizada del modelo Mermaid Cleavage Dress de Ludovic de Saint Sernin. La firma partió en esa línea de su escote característico y de los ojales como recursos recurrentes, aunque la adaptación para Kardashian extendió el largo y sumó una caída más marcada.

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La elección mostró una variación del vestido transparente que se alejó de las telas lisas o de los acabados lenceros asociados a la tendencia. La visibilidad de las costuras, las lazadas y el cuero introdujo una referencia a la corsetería y convirtió la construcción de la prenda en un elemento decorativo.

Kim Kardashian combina transparencias, tonos neutros y accesorios llamativos en sus estilismos (REUTERS/Daniel Cole)

Completó el conjunto con sandalias de tiras altas y cordones cruzados, en continuidad con los detalles del vestido. El calzado trasladó el mismo patrón de ajuste hacia las piernas y evitó sumar un accesorio que compitiera con la silueta.

Más looks de Kim Kardashian

En líneas generales, la empresaria siempre eligió un estilismo versátil con una mezcla de vestidos ceñidos, tonos neutros, acabados brillantes y accesorios llamativos. Sensualidad, sofisticación y referencias urbanas en looks estuvieron definidos por las siluetas ajustadas, las gafas de sol y la joyería.

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Vestido negro de lentejuelas y escote con abertura

La empresaria eligió un diseño ceñido con lentejuelas negras, plateadas, doradas y rosadas, aberturas en el escote y ribetes turquesa en los laterales (REUTERS/Daniel Cole)

Para un evento en Los Angeles, Kim seleccionó un vestido negro de silueta ceñida, cubierto de lentejuelas en tonos negro, plateado, dorado y rosado. El diseño incorporó aberturas en el escote y ribetes turquesa que recorrieron los cortes laterales.

Vestido bicolor con transparencias y tacones en punta

El look combinó un vestido nude ajustado, paneles negros en el busto y la cintura, mangas semitransparentes, gafas rectangulares y zapatos en punta a tono (The Grosby Group)

Durante su estadía en París junto a Lewis Hamilton eligió un estilismo que combinó un vestido ajustado en tono nude con paneles negros que enmarcaron el busto y la cintura. Las mangas largas y semitransparentes contrastaron con las franjas opacas del diseño. Llevó zapatos en punta del mismo tono de la prenda y anteojos de sol negros de formato rectangular.

Vestido negro con joyería de pedrería

Con un vestido negro brillante de tirantes finos, la empresaria sumó gafas geométricas y un collar de varias vueltas con pedrería y colgante central (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Durante el casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, la empresaria lució un vestido negro de textura brillante y tirantes finos, acompañado por un escote amplio. El conjunto se complementó con gafas de sol negras de líneas geométricas y un collar de varias vueltas con piezas de pedrería y un colgante central. El cabello suelto, largo y ligeramente ondulado completó la propuesta.

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Conjunto rosa de inspiración romántica

Cárdigan de punto, minifalda ajustada, bolso de asa circular y una flor junto al rostro definieron este estilismo en distintos tonos de rosa

Uno de sus looks de vacaciones estuvo formado por un cárdigan rosa de punto fino, llevado abotonado y con una abertura central, junto con una minifalda ajustada en un tono similar. Añadió un bolso pequeño de asa circular, sandalias transparentes y una flor rosa colocada junto al rostro. El estilismo mantuvo una paleta monocromática en diferentes matices de rosa.

Vestido plateado con estola de pelo

La empresaria llevó un vestido corto de acabado brillante y escote halter, acompañado por una estola de pelo en tonos crema y gris

Para otro de sus conjuntos, llevó un vestido corto plateado de escote halter y acabado brillante. Sobre los hombros incorporó una estola voluminosa de pelo en tonos crema y gris. El look se completó con gafas de sol negras de gran tamaño, el cabello recogido y accesorios de color negro.

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