La nueva generación de snacks que apuesta por más crocancia y una experiencia premium

Las nuevas Lay’s Rústicas incorporan un corte más grueso y una textura especialmente crocante. (PepsiCo)

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Hay momentos cotidianos que encuentran una nueva forma de disfrutarse cuando un detalle cambia la experiencia. En la categoría de snacks, la textura, el sabor y la manera de elaboración pueden transformar una pausa habitual en una ocasión especial.

En esa búsqueda de nuevas alternativas, Lay’s apuesta por la innovación con el lanzamiento de Rústicas, una línea que incorpora un corte más grueso, un crujido diferencial y un proceso de elaboración inspirado en técnicas de estilo artesanal.

La propuesta apunta a inaugurar un segmento premium dentro de la categoría, con una alternativa pensada para consumidores que buscan experiencias de mayor valor agregado. El foco está puesto en la calidad del producto, su textura y en la posibilidad de convertir el momento de snackear en una pausa para disfrutar.

Una nueva textura como diferencial

El principal atributo de Lay’s Rústicas está en su método de preparación. A través de la tecnología kettle cooked, las papas atraviesan un proceso más lento y minucioso que permite obtener un producto de mayor grosor, con cáscara y formas irregulares.

La nueva línea busca llevar la textura y el sabor a otro nivel dentro de la categoría de snacks (PepsiCo)

El resultado propone una apariencia asociada con la elaboración artesanal, donde cada papa presenta características propias. A esto se suma un crujido único, uno de los elementos centrales de la experiencia que busca ofrecer la nueva línea.

La importancia de la textura también encuentra respaldo en los datos compartidos por la compañía: el 83% de los consumidores asocia la crocancia con una mayor sensación de indulgencia y disfrute. Así, el crunch se convierte en uno de los puntos clave de una propuesta que busca elevar la experiencia dentro de la categoría.

Además, la nueva línea fue creada para los amantes de esta textura y estará disponible en tres variedades: Lay’s Sal marina, Lay’s Caprese y Lay’s Limón y Hierbas. Según la variedad, las presentaciones serán de 77 g y 85 g.

La propuesta utiliza tecnología kettle cooked para lograr papas de mayor grosor, con cáscara y formas irregulares (PepsiCo)

Del snack cotidiano a una pausa elegida

Más allá de las características del producto, el lanzamiento también parte de una mirada sobre los momentos en los que se consume un snack. Hay ocasiones que transcurren de manera automática y otras que se eligen para hacer una pausa, cambiar el ritmo y disfrutar.

Desde esa perspectiva, Lay’s Rústicas busca acompañar instantes de desconexión y disfrute, desde una reunión íntima hasta un momento de relax. La propuesta pone el acento en esas pausas que permiten bajar el ritmo y darse un gusto.

“El consumidor argentino es cada vez más exigente y busca experiencias de valor agregado. Con Lay’s Rústicas venimos a dar respuesta a esa tendencia al inaugurar un segmento premium sin precedentes en nuestro portafolio”, señaló Agustina Padilla, gerente Sr. de Marketing de PepsiCo Alimentos Argentina.

A través de Lay’s Rústicas, la compañía introduce una propuesta de estilo artesanal que pone el foco en el sabor, la textura y la elaboración

La ejecutiva también destacó la tecnología utilizada para su elaboración y el objetivo detrás de la propuesta: “Elevamos la vara de toda la categoría a través de una tecnología de cocción diferente que garantiza una textura y un sabor excepcionales”.

En ese sentido, la innovación no se limita a incorporar una nueva variedad al mercado. El lanzamiento propone poner en primer plano aspectos como el proceso de elaboración, la textura y la calidad, elementos que adquieren un rol central al momento de pensar nuevas formas de consumo. “Es una propuesta diseñada para transformar el simple acto de snackear en un verdadero momento de indulgencia”, agregó Padilla.

Con Lay’s Rústicas, la marca explora nuevas posibilidades dentro de la categoría de snacks y suma una alternativa que busca combinar innovación, elaboración y disfrute. La apuesta parte de una idea concreta: que una pausa cotidiana también puede convertirse en una experiencia diferente cuando la calidad del producto ocupa un lugar central.