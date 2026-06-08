La apertura de un sanatorio impulsa la salud de alta complejidad en la Patagonia

La salud de alta complejidad en Neuquén suma tecnología médica de última generación (Galeno)

El sistema de salud de la Patagonia suma una nueva alternativa con la inauguración del Sanatorio de la Trinidad Neuquén, desarrollado por Galeno. Este centro de alta complejidad se encuentra en un punto estratégico de la ciudad de Neuquén y surge para responder a la creciente demanda de servicios especializados en la región.

La apertura de este establecimiento refleja una apuesta concreta para ampliar el acceso a prestaciones médicas avanzadas. El edificio ocupa más de 20.000 metros cuadrados y fue diseñado bajo parámetros de innovación tecnológica, eficiencia y sustentabilidad.

El Sanatorio de la Trinidad Neuquén refuerza la prestación de salud de Galeno en la Patagonia (Galeno)

Un centro concebido para la atención integral

El Sanatorio de la Trinidad Neuquén se planificó con un enfoque integral, combinando infraestructura moderna, tecnología médica de última generación y equipos profesionales especializados.

El establecimiento suma especialidades como clínica médica, cirugía, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia, entre otras, además de servicios de atención ambulatoria, internación y cuidados críticos. La incorporación progresiva de diferentes disciplinas médicas permite que el sanatorio brinde respuestas integrales, adaptadas a las necesidades de la población local y regional.

Diseño y capacidad orientados a la eficiencia

El edificio responde a criterios de funcionalidad y seguridad, con circuitos diferenciados para pacientes, personal médico e insumos. Esto optimiza la circulación interna y los tiempos de respuesta en situaciones críticas.

El sanatorio cuenta con las siguientes instalaciones:

Guardia diferenciada para adultos y niños.

Seis consultorios de atención inmediata y catorce consultorios externos.

Cuatro boxes de observación y dos shock rooms .

Hospital de día y cinco endosuites para adultos y pediatría.

Siete quirófanos, con espacios exclusivos para partos y cirugías ambulatorias.

Dos salas de trabajo de parto y un servicio de maternidad integral.

Unidades de cuidados intensivos para adultos y pediatría, además de un área de neonatología preparada para todos los niveles de complejidad.

120 camas de internación distribuidas entre clínica médica, maternidad, pediatría y cuidados críticos.

La unidad de cuidados intensivos posee 32 habitaciones individuales para adultos y 16 camas pediátricas. A su vez, el área de neonatología dispone de 19 camas, preparadas para responder a situaciones de alta, media y baja complejidad.

El área de neonatología de Sanatorio de la Trinidad Neuquén integra camas especializadas y equipamiento avanzado para la atención de recién nacidos (Galeno)

Equipamiento de alta tecnología médica

Uno de los diferenciales del Sanatorio de la Trinidad Neuquén es el acceso a equipamiento de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad. Esto permite resolver estudios y procedimientos en el mismo establecimiento, reduciendo la necesidad de derivaciones y agilizando la atención.

Por su parte, el área de diagnóstico por imágenes incluye dos salas de rayos X, dos de tomografía computada, dos de ecografía, resonancia magnética, mamografía y endoscopía.

Además, el lugar cuenta con un moderno servicio de hemodinamia equipado con angiógrafo y un laboratorio automatizado de análisis clínicos. Este último está conectado mediante un corredor neumático, lo que facilita el traslado rápido de muestras y medicamentos entre distintos sectores del sanatorio.

El nuevo sanatorio de Galeno en Neuquén suma hotelería de calidad para mejorar la experiencia de los pacientes de la Patagonia (Galeno)

Eficiencia energética y sustentabilidad en salud

El proyecto incorpora soluciones orientadas a la sustentabilidad, un diferencial relevante en el sector sanitario de la región. El edificio utiliza un sistema de energía solar compuesto por 420 paneles, lo que permite generar energía para acompañar la operación continua del establecimiento.

También dispone de sistemas de climatización de alto rendimiento y control centralizado, aislación térmica y acústica avanzada, materiales ignífugos y tecnologías diseñadas especialmente para entornos de máxima exigencia. Estas características contribuyen a reducir el impacto ambiental y optimizar el consumo energético, alineándose con tendencias globales en infraestructura hospitalaria.

Galeno inauguró el Sanatorio de la Trinidad Neuquén

Impacto en la región y proyección a futuro

La inauguración del Sanatorio de la Trinidad Neuquén implica una ampliación significativa de la oferta de salud de alta complejidad en la Patagonia. El centro fortalece la infraestructura sanitaria de Neuquén y su área de influencia, acercando servicios especializados a una región en crecimiento constante.

Desde la perspectiva de Galeno, este proyecto representa una inversión a mediano y largo plazo, orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Patagonia. La combinación de tecnología avanzada, equipos profesionales calificados y una mirada sustentable posiciona al sanatorio como un referente en la atención médica regional.