La IA en el sector energético: los tres frentes que definirán la próxima etapa de transformación

Jorge Monczor, Director de Tecnologías de la Información de Pampa Energía, en Infobae Talks Energía.

La inteligencia artificial lleva más de una década operando en un sector clave para el país. Mucho antes de que el término se volviera moneda corriente en el mundo corporativo. Lo que hoy parece una novedad global en esta industria ya tiene historia, resultados concretos y desafíos propios.

Jorge Monczor, director de Tecnologías de la Información de Pampa Energía, estuvo presente en Infobae Talks Energía, donde repasó el estado actual de la tecnología en la industria y el diferencial competitivo que la compañía construyó en los últimos años.

La tecnología como columna vertebral

Transformación digital, decisiones en tiempo real y procesos integrados: esa es la nueva realidad operativa del sector energético. Según el entrevistado, una empresa de energía hoy es, en los hechos, una compañía IT. “La tecnología brinda soporte a los procesos y habilita decisiones en tiempo real”, afirmó.

En Pampa Energía está presente en cada proceso operativo: desde la adquisición y la interpretación de datos sísmicos, la perforación, el transporte y la generación eléctrica, todos operan hoy sobre plataformas que procesan información de forma continua.

Jorge Monczor, director de Tecnologías de la Información de Pampa Energía junto a Agostina Scioli, host de Infobae Talks (Maximiliano Luna)

El impacto más concreto de esa integración se traduce en anticipación: identificar fallas antes de que ocurran, optimizar el rendimiento de los activos y proyectar la producción con mayor precisión. Todo eso permite, para Monczor, planificar mejor y operar con mayores niveles de eficiencia.

La IA, antes de que fuera tendencia

Cuando la irrupción de herramientas como ChatGPT instaló la inteligencia artificial en la conversación cotidiana de las empresas, el sector energético ya acumulaba más de una década de experiencia práctica con esa tecnología. En Pampa Energía, la IA se aplica desde hace años al monitoreo en tiempo real de variables críticas, tanto en taladros de perforación como en turbinas de generación eléctrica.

Los resultados son concretos: anticipación de fallas, optimización de activos y pronóstico de producción. Esa capacidad de proyección es la que permite articular una cadena integrada de valor donde cada decisión se toma con información actualizada y no sobre supuestos.

Para Monczor, la clave no está solo en la tecnología, sino fundamentalmente en la calidad del dato que la alimenta. “Por sí sola, la IA no resuelve el problema”, advirtió. El valor emerge cuando los datos son suficientes, consistentes y están correctamente interpretados por quienes conocen el negocio.

Un modelo de trabajo integrado entre tecnología y operaciones

Uno de los cambios más profundos que describe el vocero tiene que ver con la forma en que el área de tecnología se relaciona con el resto de la compañía.

La inteligencia artificial impulsa la gestión de activos críticos y la toma de decisiones en tiempo real dentro de la industria energética. (Maximiliano Luna)

“Nadie como los profesionales de cada negocio conocen mejor sus problemas, sus desafíos y las oportunidades”, señaló el director. Por eso, Pampa se enfoca en habilitar soluciones, no definirlas unilateralmente. Un ingeniero de mantenimiento o un geólogo entiende el significado de un dato y su impacto en la productividad mejor que cualquier especialista en sistemas.

Tres frentes que definen los desafíos del camino

La digitalización acelerada del sector no llega sin tensiones. En ese aspecto, Monczor identificó tres frentes que concentran los principales desafíos de esta etapa.

El primero es la calidad del dato. La IA requiere información suficiente, consistente y bien estructurada. Sin esa base, los modelos no funcionan y las decisiones que se toman a partir de ellos pueden ser erróneas.

El segundo es la ciberseguridad. A medida que la operación industrial se apoya en sistemas digitales, los riesgos se extienden más allá de la protección de la información. “Vulnerar una red industrial no implica solamente el robo de la información, sino también poder operar un activo sobre el que no tenés un permiso”, advirtió Monczor. Ese riesgo, aplicado a infraestructura crítica de energía, tiene consecuencias que trascienden lo corporativo.

En tanto, el tercer frente es la transformación cultural. Implementar tecnología es, según el ejecutivo, la parte más fácil. El verdadero desafío es lograr que ingenieros, geólogos y operadores adopten nuevas formas de trabajo dentro de un entorno digitalizado. Sin esa adopción, la inversión tecnológica no genera el impacto esperado.

La transformación digital impulsa eficiencia, seguridad y nuevas formas de trabajo en el sector energético argentino (Maximiliano Luna)

Velocidad como ventaja competitiva

Frente a las grandes empresas energéticas globales, cuya principal ventaja es la escala, Pampa Energía construyó su diferencial sobre otro eje: la velocidad. “Tenemos una cultura que nos impulsa y nos habilita a probar, innovar y poder corregir, de ser necesario de manera muy rápida”, explicó Monczor.

Esa agilidad permite a la compañía incorporar nuevas tecnologías y ajustar su implementación sin los tiempos que demanda una estructura corporativa de mayor envergadura.

Vaca Muerta, la mayor usina de innovación del país

Para Monczor, el futuro del sector energético argentino está directamente ligado al desarrollo de este yacimiento no convencional. Más allá de representar la principal reserva de hidrocarburos, el área se consolidó como el mayor motor de innovación tecnológica del país.

“Vaca Muerta requiere altos niveles de eficiencia y mucha replicabilidad en los procesos, y todo esto es atravesado por la tecnología”, afirmó el ejecutivo. En ese marco, su crecimiento abre una oportunidad concreta para que el sector digital despliegue todo su potencial a la par de la expansión productiva. Esa perspectiva de largo plazo es, para Pampa Energía, el horizonte que da sentido a cada decisión que la compañía toma hoy.