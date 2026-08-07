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Infobae Talks Pensamiento Techie: las ideas que hoy están construyendo el futuro

Ejecutivos de empresas líderes compartirán cómo la innovación, la inteligencia artificial y la digitalización están cambiando la forma de producir, moverse y pagar

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Agostina Scioli conducirá una nueva edición de Infobae Talks (Candela Teicheira)
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La transformación tecnológica dejó de ser una tendencia para convertirse en un factor determinante en prácticamente todos los sectores de la economía. En ese escenario, comprender la evolución resulta clave para anticipar los desafíos y oportunidades que vienen.

Con ese objetivo, Infobae Talks presenta una nueva edición dedicada al Pensamiento Techie, un programa conducido por la periodista Agostina Scioli que propondrá una mirada sobre el presente y el futuro de la innovación desde la perspectiva de referentes de compañías líderes.

Movilidad, innovación y el futuro de la industria

Uno de los protagonistas será Renault Argentina, representada por su presidente y director general, Pablo Sibilla, quien compartirá la visión de la compañía sobre la nueva generación de vehículos y el proceso de transformación industrial que atraviesa el sector automotor. La conversación abordará cómo la tecnología modifica la experiencia de movilidad y cuáles son las nuevas expectativas de los usuarios.

Además, el ejecutivo analizará el papel que desempeñan la inteligencia artificial y la digitalización en el desarrollo de nuevos modelos, el proceso de transformación que vive la histórica planta Santa Isabel y el lugar que busca ocupar la firma del rombo en la movilidad del futuro, en un contexto donde la innovación se convirtió en un diferencial estratégico.

La evolución de los pagos digitales será otro de los grandes temas del encuentro de la mano de Fiserv. Sebastián Calens, VP de Products Payments & Acquiring, explicará por qué la tokenización está modificando la manera en que se realizan las compras online y cómo esta tecnología gana protagonismo dentro del ecosistema financiero.

Durante la entrevista también se profundizará en el funcionamiento de Click to Pay, los beneficios que ofrece tanto para consumidores como para comercios y el impacto que tiene la tokenización sobre la seguridad y la experiencia de compra. La charla permitirá conocer además cómo imaginan la evolución de los medios de pago digitales durante los próximos años.

Tecnología que impulsa nuevas experiencias

La movilidad de nuevas energías tendrá un espacio destacado con la participación de BYD Argentina. Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de la compañía, explicará por qué la empresa se define como una compañía tecnológica y cómo esa visión se refleja en el desarrollo de sus vehículos y en la incorporación de innovaciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

La entrevista recorrerá temas como la democratización de la tecnología, el avance de la inteligencia artificial aplicada a la conducción, las baterías, la carga ultrarrápida y los sistemas de asistencia. También pondrá sobre la mesa algunos de los principales interrogantes que todavía existen en torno a los vehículos de nuevas energías y la evolución que proyecta la compañía para los próximos años.

Otro de los invitados será Novatech, una empresa argentina con más de dos décadas de trayectoria en la industria tecnológica. Su CEO, Pablo Rubio, repasará el crecimiento de la compañía desde sus primeros desarrollos vinculados a memorias RAM hasta la producción actual de notebooks, smartphones, televisores y electrodomésticos, en un mercado que exige innovación constante.

El diálogo también permitirá conocer cuánto desarrollo tecnológico existe detrás de la fabricación local, cómo se diseñan productos pensados para el consumidor argentino, qué representa la incorporación de nuevas marcas a su portfolio y cuáles son los proyectos que marcarán la próxima etapa de crecimiento de la empresa.

Ejecutivos de Renault, Fiserv, BYD, Novatech, Mercedes-Benz Camiones y Buses y Payway
Infobae Talks Pensamiento Techie: una cita para conocer hacia dónde van las empresas

El desafío de transformar las organizaciones

La innovación industrial y la integración de nuevas tecnologías en los procesos productivos serán los ejes de la participación de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Ignacio Bidart, gerente de Sistemas de la compañía, compartirá la experiencia detrás de la inauguración del Centro Industrial Zárate y explicará cómo una operación concebida desde cero permite incorporar criterios de flexibilidad, escalabilidad y eficiencia.

En la entrevista también se analizará el impacto que tienen la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas en la industria automotriz, así como las oportunidades que estas herramientas generan para potenciar la competitividad, la logística y el desarrollo de nuevos negocios en un mercado cada vez más conectado.

La mirada sobre el futuro tecnológico se completará con la participación de Payway, cuyo Chief Technology Officer, Alejandro Ciotti, abordará el proceso de transformación digital que lleva adelante la compañía. La conversación incluirá las inversiones realizadas durante los últimos años, los perfiles profesionales que demanda esta nueva etapa y los desafíos que implica incorporar IA de manera responsable dentro de las organizaciones.

Cómo ver el programa

La nueva edición de Infobae Talks Pensamiento Techie reunirá así diferentes voces para reflexionar sobre un mismo fenómeno: cómo la innovación tecnológica está redefiniendo industrias enteras y generando nuevas oportunidades para empresas, profesionales y usuarios. Cada entrevista aportará una mirada específica sobre los cambios que ya están en marcha y las tendencias que marcarán el futuro.

El programa podrá verse el jueves 13 de agosto, desde las 15 horas, a través del canal oficial de YouTube de Infobae, donde el público tendrá acceso a todas las entrevistas y podrá conocer de primera mano las experiencias, desafíos y proyectos de los protagonistas de este capítulo.

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