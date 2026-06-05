Cómo se prepara el sistema financiero para acompañar el boom energético argentino

Ignacio Badaloni, Gerente de Energía y Minería de Galicia, en Infobae Talks Energía.

Las inversiones que mueven el mercado energético argentino requieren un sistema financiero capaz de acompañarlas a cada escala: desde los grandes productores hasta los proveedores que crecen a su sombra. Ese rol de soporte, discreto pero indispensable, es el que ocupa la banca especializada en el sector.

Ignacio Badaloni, gerente de Energía y Minería de Galicia, explicó en Infobae Talks Energía cómo esta entidad acompaña el desarrollo de la industria petrolera y energética del país, desde el financiamiento de grandes proyectos hasta la asistencia a toda la cadena de valor.

El sector energético como motor de la economía argentina

Para este vocero, el petróleo, el gas y la energía en general representan sectores diferenciales para la Argentina. Las condiciones del suelo, la situación geopolítica y el flujo de inversión proyectado hacia adelante configuran un escenario que, en su visión, va a modificar la ecuación económica del país.

Ignacio Badaloni, gerente de Energía y Minería de Galicia, analizó cómo el sistema financiero responde a las nuevas demandas de crédito del sector energético argentino (Gustavo Gavotti)

“Es una industria que va a cambiar la ecuación de la Argentina, la generación de dólares para exportación a partir de los nuevos proyectos que se están anunciando”, afirmó el ejecutivo en su conversación con Agostina Scioli. A eso se suma la generación de empleo y el desarrollo de proveedores en las provincias donde se concentra la actividad, más allá de Buenos Aires.

Financiamiento para grandes jugadores y para toda la cadena

Galicia se define como el banco privado número uno de la Argentina y, desde esa posición, apunta a cubrir las necesidades financieras de todos los eslabones del sector energético.

En ese sentido, Badaloni distinguió dos frentes: por un lado, el crédito de corto, mediano y largo plazo para los grandes productores; por el otro, el acompañamiento a proveedores y participantes de la cadena de valor, un segmento que crece a medida que se multiplican los proyectos.

La oferta incluye esquemas que el ejecutivo describió como creativos e inteligentes, diseñados para adaptarse a las particularidades de cada proyecto y de cada actor dentro de la industria.

El financiamiento innovador impulsa el desarrollo de proyectos energéticos y fortalece a toda la cadena de valor en la Argentina (Gustavo Gavotti)

Para llegar al segmento más masivo de proveedores, la entidad desarrolló una propuesta digital que permite escalar la asistencia crediticia sin perder agilidad. El objetivo es que empresas de distintos tamaños puedan acceder al financiamiento y al manejo de flujos de manera eficiente.

Cómo cambió la forma de evaluar a los clientes del sector energético

Para Galicia, el análisis crediticio del sector ya no se limita al balance y la historia de la compañía. También incluye información de comportamiento —cómo cobran y pagan las empresas— y proyecciones de flujo futuro para tomar decisiones de financiamiento.

“Ese enfoque permite financiar a empresas que, aunque no tengan un historial extenso, cuentan con contratos o proyectos concretos que respaldan su capacidad de repago. La evaluación de esos datos nos permite construir una visión más precisa del riesgo y habilitar asistencia que, con criterios más tradicionales, no hubiera sido posible”, señaló Badaloni.

La expansión del sector energético multiplica la demanda de crédito y plantea nuevos desafíos para la banca y los proveedores del país (Gustavo Gavotti)

Vaca Muerta: una oportunidad sin precedentes

En una visita reciente a la formación neuquina, el ejecutivo pudo constatar el nivel de actividad en curso. La cuenca concentra hoy una combinación de grandes productores, compañías internacionales y proveedores locales que generan una demanda de financiamiento constante y de distintas características.

“El crecimiento que hay para los grandes, para los medianos y para las pymes que estén en la cadena de valor es importante y no creo que haya ocurrido antes. Con lo cual la oportunidad es única”, afirmó Badaloni. A ese escenario se suman nuevos proyectos licitatorios en el segmento de energía, que abren frentes adicionales para el financiamiento bancario.

El principal desafío que identifica el ejecutivo es la escala y la continuidad de esa demanda. Vaca Muerta requiere un flujo de crédito constante, lo que obliga a los bancos a ser creativos en su oferta, combinando instrumentos locales con acceso al mercado de capitales para sostener el ritmo de inversión que el sector demanda.