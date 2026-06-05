In House

Cómo se prepara el sistema financiero para acompañar el boom energético argentino

El aumento de la actividad y los nuevos proyectos de infraestructura multiplican las necesidades de crédito en uno de los sectores con mayor potencial exportador

Guardar
Ignacio Badaloni, Gerente de Energía y Minería de Galicia, en Infobae Talks Energía.

Las inversiones que mueven el mercado energético argentino requieren un sistema financiero capaz de acompañarlas a cada escala: desde los grandes productores hasta los proveedores que crecen a su sombra. Ese rol de soporte, discreto pero indispensable, es el que ocupa la banca especializada en el sector.

Ignacio Badaloni, gerente de Energía y Minería de Galicia, explicó en Infobae Talks Energía cómo esta entidad acompaña el desarrollo de la industria petrolera y energética del país, desde el financiamiento de grandes proyectos hasta la asistencia a toda la cadena de valor.

El sector energético como motor de la economía argentina

Para este vocero, el petróleo, el gas y la energía en general representan sectores diferenciales para la Argentina. Las condiciones del suelo, la situación geopolítica y el flujo de inversión proyectado hacia adelante configuran un escenario que, en su visión, va a modificar la ecuación económica del país.

Infobae Talks Energía 2026
Ignacio Badaloni, gerente de Energía y Minería de Galicia, analizó cómo el sistema financiero responde a las nuevas demandas de crédito del sector energético argentino (Gustavo Gavotti)

“Es una industria que va a cambiar la ecuación de la Argentina, la generación de dólares para exportación a partir de los nuevos proyectos que se están anunciando”, afirmó el ejecutivo en su conversación con Agostina Scioli. A eso se suma la generación de empleo y el desarrollo de proveedores en las provincias donde se concentra la actividad, más allá de Buenos Aires.

Financiamiento para grandes jugadores y para toda la cadena

Galicia se define como el banco privado número uno de la Argentina y, desde esa posición, apunta a cubrir las necesidades financieras de todos los eslabones del sector energético.

En ese sentido, Badaloni distinguió dos frentes: por un lado, el crédito de corto, mediano y largo plazo para los grandes productores; por el otro, el acompañamiento a proveedores y participantes de la cadena de valor, un segmento que crece a medida que se multiplican los proyectos.

La oferta incluye esquemas que el ejecutivo describió como creativos e inteligentes, diseñados para adaptarse a las particularidades de cada proyecto y de cada actor dentro de la industria.

Infobae Talks Energía 2026
El financiamiento innovador impulsa el desarrollo de proyectos energéticos y fortalece a toda la cadena de valor en la Argentina (Gustavo Gavotti)

Para llegar al segmento más masivo de proveedores, la entidad desarrolló una propuesta digital que permite escalar la asistencia crediticia sin perder agilidad. El objetivo es que empresas de distintos tamaños puedan acceder al financiamiento y al manejo de flujos de manera eficiente.

Cómo cambió la forma de evaluar a los clientes del sector energético

Para Galicia, el análisis crediticio del sector ya no se limita al balance y la historia de la compañía. También incluye información de comportamiento —cómo cobran y pagan las empresas— y proyecciones de flujo futuro para tomar decisiones de financiamiento.

“Ese enfoque permite financiar a empresas que, aunque no tengan un historial extenso, cuentan con contratos o proyectos concretos que respaldan su capacidad de repago. La evaluación de esos datos nos permite construir una visión más precisa del riesgo y habilitar asistencia que, con criterios más tradicionales, no hubiera sido posible”, señaló Badaloni.

Infobae Talks Energía 2026
La expansión del sector energético multiplica la demanda de crédito y plantea nuevos desafíos para la banca y los proveedores del país (Gustavo Gavotti)

Vaca Muerta: una oportunidad sin precedentes

En una visita reciente a la formación neuquina, el ejecutivo pudo constatar el nivel de actividad en curso. La cuenca concentra hoy una combinación de grandes productores, compañías internacionales y proveedores locales que generan una demanda de financiamiento constante y de distintas características.

“El crecimiento que hay para los grandes, para los medianos y para las pymes que estén en la cadena de valor es importante y no creo que haya ocurrido antes. Con lo cual la oportunidad es única”, afirmó Badaloni. A ese escenario se suman nuevos proyectos licitatorios en el segmento de energía, que abren frentes adicionales para el financiamiento bancario.

El principal desafío que identifica el ejecutivo es la escala y la continuidad de esa demanda. Vaca Muerta requiere un flujo de crédito constante, lo que obliga a los bancos a ser creativos en su oferta, combinando instrumentos locales con acceso al mercado de capitales para sostener el ritmo de inversión que el sector demanda.

Temas Relacionados

Infobae TalksInfobae Talks EnergíaGaliciaVaca MuertaEnergíaFinanciamiento

Últimas Noticias

Vaca Muerta: el desarrollo energético que busca ampliar la capacidad exportadora

Con iniciativas vinculadas al petróleo y al GNL, YPF avanza sobre obras de gran escala destinadas a fortalecer logística y sumar capacidad operativa

Vaca Muerta: el desarrollo energético que busca ampliar la capacidad exportadora

Llega una nueva solución de internet satelital para empresas con cobertura en todo el país

Basada en tecnología de órbita baja, permite conectar operaciones en zonas remotas, reforzar la continuidad operativa y complementar las redes terrestres

Llega una nueva solución de internet satelital para empresas con cobertura en todo el país

Gas natural: las inversiones que buscan fortalecer una infraestructura clave para la Argentina

Con un plan de más de USD 110 millones y la expansión de la red en decenas de localidades, el sector se prepara para acompañar la creciente demanda energética de las próximas décadas

Gas natural: las inversiones que buscan fortalecer una infraestructura clave para la Argentina

El modelo de negocio argentino que abastece a centros de datos en Texas

Se trata de un esquema que compra el excedente gaseoso, lo transforma en electricidad y alimenta con ella sus propios data centers

El modelo de negocio argentino que abastece a centros de datos en Texas

El desafío de procesar el petróleo de Vaca Muerta: inversiones, tecnología y nuevos procesos

Las características del crudo no convencional obligan a modificar equipos, incorporar capacidades y repensar el funcionamiento de las refinerías

El desafío de procesar el petróleo de Vaca Muerta: inversiones, tecnología y nuevos procesos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hincha de Instituto y dedicado a la construcción: quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Hincha de Instituto y dedicado a la construcción: quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Detuvieron a un narcotraficante acusado de un ataque armado en Misiones: le secuestraron 12 kilos de droga y armas

Detuvieron a un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina Vega: convivía con Barrelier y había declarado como testigo

Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la privatización a la empresa belga Jan De Nul tras finalizar la auditoría del proceso

La Cámara de Casación confirmó una condena a 10 años por trata y abuso sexual de una menor

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente Félix Ulloa reúne en San Salvador a diplomáticos para impulsar la integración centroamericana

El vicepresidente Félix Ulloa reúne en San Salvador a diplomáticos para impulsar la integración centroamericana

Caja Costarricense de Seguro Social acelera las listas de espera con más de 39 mil cirugías en el primer cuatrimestre de 2026

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Advierten un déficit de entre 6 mil y 13 mil motoristas y alertan por drogas al volante en Guatemala

TELESHOW

Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web

Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web

La filosa reacción de Ángel de Brito ante la versión de que se habría hecho una cirugía plástica

Se conoció la reacción de Daniela Christiansson al ver el beso entre Maxi López y Wanda Nara en su serie vertical

El homenaje a Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino en los Martín Fierro de Portales Web

Las dulces postales de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: “Otoño en Buenos Aires”