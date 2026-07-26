El look nupcial de Mel C a los 52 años: vestido diseñado por Victoria Beckham y nostalgia Spice Girls

Victoria Beckham diseñó el vestido nupcial de Melanie, inspirado en el modelo “Lace Cami” de su firma (Instagram: @timmsy)

Dicen que la vida tiene una forma irónica de sorprendernos cuando dejamos de hacer planes. Durante décadas, Melanie Chisholm, mundialmente conocida como la inconfundible “Sporty Spice”, aseguró que el matrimonio no estaba en su radar y que su gran amor siempre había sido su exigente carrera musical.

Sin embargo, a sus 52 años, la historia dio un giro inesperado, llevándola a protagonizar uno de los enlaces más espectaculares, románticos y llenos de estilo de este 2026. El enlace se celebró el 18 de julio en una pintoresca finca campestre a orillas de un lago en Cumbria, Inglaterra y la gran noticia que sacudió a los fanáticos de la cultura pop no fue únicamente que se casó la Spice Girl, sino el nostálgico reencuentro de sus compañeras de banda marcado por un detalle insoslayable: Victoria Beckham no asistió a la boda.

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El casamiento de la ex Spice Girl se convierte en uno de los eventos más comentados de 2026 (Instagram: @timmsy)

El look de los novios

Victoria Beckham se encargó de confeccionar el vestido nupcial para su amiga y ex compañera de banda. El diseño, inspirado en el modelo “Lace Cami” de la propia firma, reunió elementos clásicos del minimalismo—tirantes extrafinos, escote en V y una falda de caída fluida—con detalles de alta costura, como los apliques de encaje floral de Lyon, recortados y cosidos a mano sobre la base de satén marfil.

Chris Dingwall, modelo y cineasta australiano, es el esposo de Melanie Chisholm (Instagram: @timmsy)

La propia Mel C relató a Vogue que su estilista había seleccionado varios modelos antes del viaje a Australia, donde celebró una ceremonia civil, pero fue Victoria quien le ofreció uno idéntico de su armario cuando el original no se ajustó correctamente. “Fue mi ‘algo prestado’”, comentó la artista. Para la boda en el Reino Unido, Beckham propuso crear un vestido completamente nuevo, adaptando el diseño inicial con encaje vintage y una sutil cola, a sugerencia de Scarlet, la hija de Melanie.

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La ausencia de la esposa de David Beckham en la boda por compromisos familiares en Estados Unidos no restó simbolismo a su aporte. Según la propia diseñadora, “Melanie es bastante minimalista y no quería nada recargado, conceptual ni excesivamente complicado, todo eso encaja a la perfección con mi estilo”.

El vestido presentaba tirantes extrafinos, escote en V y falda de caída fluida, evocando el estilo clásico de la firma (Instagram: @timmsy)

La elección estética de la Sporty Spice priorizó la comodidad y la autenticidad. Su cabello, peinado en ondas suaves y naturales, lucía mechas balayage en tonos caramelo y miel. El maquillaje, a cargo de Bekki Mitchell, resaltó la luminosidad de la piel, con una base bronceada y un acabado fresco, sumando labios nude y ojos en tonos cálidos. La ausencia de joyería ostentosa y la elección de un ramo silvestre de flores blancas y hojas verdes reforzaron el concepto de una novia contemporánea y genuina.

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El afortunado novio es Chris Dingwall, un apuesto modelo y cineasta australiano a quien conoció en 2023 a través de una exclusiva aplicación de citas. Tras comprometerse en Mallorca en julio de 2025, la pareja celebró su amor en una pintoresca finca campestre a orillas de un lago en Cumbria, Inglaterra. El estilismo de los recién casados fue una verdadera clase magistral de sofisticación.

Melanie Chisholm y Chris Dingwall impactaron con una imagen de pareja elegante y contemporánea (Instagram: @timmsy)

Dingwall apostó por la elegancia atemporal de un esmoquin oscuro de corte clásico, combinado con una camisa blanca impecable, pajarita negra y un sutil detalle floral en la solapa. Su look pulcro y estructurado actuó como el contrapeso formal perfecto para la soltura de su esposa.

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El reencuentro de las Spice Girls: los looks de Emma, Mel B y Geri

A pesar de la sonada ausencia de Victoria, Emma Bunton, Mel B y Geri Horner garantizaron que el espíritu del grupo brillara con fuerza. Cada una acudió luciendo atuendos que reflejaban su evolución personal sin perder la esencia de los personajes que las catapultaron a la fama mundial.

El reencuentro de Emma, Mel B y Geri aportó nostalgia y modernidad al evento (Instagram: @timmsy)

Mel B (Scary Spice): Melanie Brown optó por un look audaz y glamuroso, luciendo un minivestido ceñido en un deslumbrante tono champán. El diseño destacaba por un favorecedor drapeado que abrazaba sus curvas, complementado con altas sandalias de tiras metalizadas y su icónica melena rizada suelta, derrochando la misma actitud imponente de los noventa.

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Geri Horner (Ginger Spice): Consolidando su actual estética de elegancia romántica, Geri eligió un vaporoso vestido largo de base blanca. La prenda estaba adornada con un delicado estampado floral tipo acuarela en tonos lilas y verdes. Su diseño de cuello cerrado y caída fluida encajaba a la perfección con la atmósfera bucólica de los jardines ingleses, proyectando una imagen serena y etérea.

Emma Bunton (Baby Spice): La recordada “Baby” fue quien más jugó con la nostalgia en su vestuario. Emma sorprendió con un traje de sastrería de dos piezas, aportando frescura con un vibrante estampado de cuadros en tonos blancos y rosas. El pantalón acampanado y la chaqueta estructurada le daban un aire contemporáneo, mientras que los infaltables zapatos de plataforma asomando por debajo fueron el guiño definitivo a su legendaria identidad pop.

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La imagen de las Spice Girls reunidas siempre causa furor, pero la postal de esta boda quedó incompleta. La noticia de que Victoria Beckham no asistió a la boda de su excompañera generó especulaciones, pero la razón fue estrictamente de agenda: la diseñadora se encontraba en Estados Unidos junto a su esposo, David Beckham, asistiendo a la gran final del Mundial de fútbol 2026.