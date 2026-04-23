Infobae Talks Triple Impacto: cómo las empresas integran sustentabilidad, negocio y tecnología

La última edición de Infobae Talks puso el eje en el triple impacto, un modelo de gestión que gana peso en la agenda corporativa y modifica la manera en que las compañías diseñan su crecimiento. Directivos de empresas líderes compartieron experiencias vinculadas a estrategias que combinan resultados económicos con compromisos ambientales y sociales, en un contexto donde las exigencias del mercado se vuelven más complejas.

A lo largo del encuentro, surgió una coincidencia central: este enfoque dejó de ocupar un lugar accesorio dentro de las organizaciones. Hoy forma parte del núcleo del negocio y condiciona decisiones vinculadas a inversión, innovación y vínculo con consumidores. Este cambio se refleja en planes concretos, metas medibles y una integración transversal en todas las áreas.

Innovación y ciencia aplicada a nuevos modelos productivos

El sector de la belleza expuso uno de los casos más avanzados en términos de transformación. Desde L’Oréal Groupe Argentina destacaron que la compañía impulsa desde 2020 un programa global orientado a modificar procesos productivos, con metas vinculadas a energías limpias, uso eficiente del agua y desarrollo de ingredientes de origen natural.

Mariana Petrina, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L’Oréal Argentina, detalló los avances en innovación y desarrollo de packaging sustentable (Maximiliano Luna)

“Hoy vemos que la sustentabilidad atraviesa toda la cadena de valor, desde la formulación hasta el packaging”, explicó Mariana Petrina, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad. En ese sentido, detalló que la empresa ya superó el objetivo de abastecer sus operaciones con energías renovables y avanza en la reconversión de plantas para utilizar agua reciclada en sus procesos.

La innovación tecnológica ocupa un rol central en esta estrategia. La compañía cuenta con miles de científicos enfocados en mejorar fórmulas y desarrollar soluciones que mantengan estándares de calidad, con menor impacto ambiental. Este enfoque también se traduce en avances en beauty tech, con herramientas que permiten analizar variables biométricas y optimizar la eficacia de los productos.

Otro de los ejes se vincula con la economía circular. La firma impulsa sistemas de recarga en fragancias que reducen significativamente el uso de materiales como vidrio, cartón y metal. “La transformación también pasa por rediseñar el envase sin afectar la experiencia del consumidor”, sostuvo Petrina.

Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina, explicó la estrategia de gestión de recursos y programas de impacto social (Maximiliano Luna)

Gestión de recursos y articulación con comunidades

Desde CCU Argentina plantearon que la sustentabilidad forma parte de la estrategia de negocio junto con la rentabilidad y el crecimiento. “No es una respuesta a una demanda puntual, sino una forma de pensar el negocio a largo plazo”, afirmó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad.

La compañía desarrolló iniciativas orientadas a la economía circular y al fortalecimiento del ecosistema social. Entre ellas se destaca el programa Recuperadores, que trabaja con cooperativas en distintas ciudades del país para mejorar la gestión de residuos y formalizar el rol de los recuperadores urbanos. La iniciativa alcanza a miles de trabajadores y permite recolectar toneladas de materiales reciclables cada año.

El uso eficiente del agua constituye otro de los pilares clave. En la última década, la empresa logró reducir de manera significativa el consumo por litro de producto elaborado. “La tecnología y la concientización interna permiten optimizar procesos que antes parecían invariables”, explicó Barrale.

La estrategia también incluye acciones vinculadas a conservación y acceso. La protección de reservas naturales y la participación en fondos destinados a preservar cuencas hídricas forman parte de un enfoque integral. A esto se suman programas que facilitan el acceso a agua segura en comunidades, con impacto directo en la calidad de vida de miles de personas.

Hernán Villalobos, gerente corporativo de Cambio Climático y Energías Renovables en Arcos Dorados, describió las metas de reducción de emisiones y uso de energías limpias (Maximiliano Luna)

Energía, cadena de valor y transformación cultural

El sector gastronómico también mostró avances en materia de sustentabilidad. Desde Arcos Dorados señalaron que la compañía definió metas específicas vinculadas a reducción de emisiones y uso de energías renovables, en el marco de su estrategia regional.

“Las empresas hoy deben responder con resultados concretos y medibles”, afirmó Hernán Villalobos, gerente corporativo de Cambio Climático y Energías Renovables. En los últimos años, la compañía logró reducir de forma significativa su huella de carbono, incluso en un contexto de expansión de operaciones.

El desarrollo de acuerdos con proveedores de este tipo de energías permitió abastecer restaurantes con fuentes más limpias. Estos proyectos también generan impactos en el sistema energético local, al impulsar inversiones y diversificar la matriz. La implementación presenta desafíos regulatorios y técnicos, aunque el avance resulta sostenido.

La estrategia se complementa con una transformación interna que involucra a todas las áreas. Las metas ambientales se vinculan con indicadores de desempeño y forman parte de los objetivos de los equipos. Este esquema busca consolidar una cultura organizacional alineada con compromisos de largo plazo.

María Emilia Berardozzi, gerente de Sustentabilidad Técnica y Manufactura en Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, repasó iniciativas vinculadas a cadena de valor y economía circular (Maximiliano Luna)

Producción, empleo joven y transformación de sistemas alimentarios

Por su parte, Nestlé abordó el triple impacto desde el concepto de creación de valor compartido. “El crecimiento del negocio debe ir de la mano del desarrollo de las personas y el cuidado del planeta”, señaló María Emilia Berardozzi, gerente de Sustentabilidad Técnica y Manufactura.

La compañía impulsa iniciativas vinculadas a empleabilidad juvenil, acceso a alimentación de calidad y desarrollo de proveedores. En el plano ambiental, avanza con objetivos de reducción de emisiones y transformación de envases, con foco en reciclabilidad y economía circular.

Uno de los principales desafíos se ubica en la cadena de suministro, donde se concentra gran parte del impacto ambiental. La empresa trabaja junto a productores para incorporar prácticas de agricultura regenerativa, con el objetivo de reducir emisiones y mejorar la resiliencia de los sistemas productivos.

El encuentro dejó en evidencia que el triple impacto se consolida como un eje estratégico en el sector privado. Las compañías avanzan con iniciativas que combinan innovación, eficiencia y compromiso social, en un escenario donde la competitividad también se define por la capacidad de generar valor más allá del negocio.