In House

La reapertura de un teatro histórico en Escobar convoca al público con espectáculos y homenajes

La restauración de la emblemática sala permitió el regreso de funciones teatrales, conciertos y tributos a figuras reconocidas en el escenario principal de la región

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Un espacio histórico para la cultura bonaerense reabre sus puertas.

El Teatro Seminari Cine Italia volvió a recibir público tras la conclusión de las obras de restauración y puesta en valor que se extendieron durante los últimos tres meses. La noche del jueves 4 de junio marcó la reapertura oficial del histórico espacio, con una jornada que reunió música, homenajes y teatro en el corazón de Escobar, provincia de Buenos Aires.

La ceremonia de reinauguración incluyó la presentación de la Orquesta Tunquelén en la vereda de acceso, que dio la bienvenida a vecinos y autoridades. Minutos después, el hall principal se colmó de asistentes que aguardaban el inicio de la función principal.

Una mujer y dos hombres sonriendo en un escenario. La mujer viste un top negro, el hombre del centro una chaqueta negra, y el hombre de la derecha un traje oscuro, sosteniendo un micrófono. Telón rojo de fondo
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, con Chistian Sancho y Celeste Muriega en la reapertura del teatro Seminari (Municipalidad de Escobar)

Una sala histórica, ahora con mayor confort

Las obras ejecutadas por la Municipalidad de Escobar permitieron modernizar la sala principal sin alterar la identidad arquitectónica que distingue al edificio desde 1889. El público estrenó las nuevas butacas y pudo apreciar la conservación de los pisos de pinotea, las molduras y las arañas de iluminación originales.

Durante la remodelación también se realizaron tareas de recambio de alfombras, mejoras en los espacios de circulación, trabajos de pintura y la renovación integral del sistema de iluminación. El resultado combinó tecnología actual con el respeto por los elementos patrimoniales del teatro, uno de los pocos de la provincia de Buenos Aires que conserva detalles de finales del siglo XIX.

Programación especial que convocó al público

La agenda de actividades comenzó con un concierto de la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, que interpretó obras de Edward Elgar y Gustav Holst, y un bis de Antonín Dvořák. La velada continuó con una intervención musical a cargo de Inés Estévez, que aportó un momento íntimo y emotivo.

Uno de los momentos más destacados fue el homenaje a Eleonora Cassano, quien recibió una distinción especial por su trayectoria artística y por su aporte a la cultura escobarense, ya que desde hace años dicta clases en el Teatro Seminari. El tributo incluyó una intervención coreográfica y musical, junto a una obra de Astor Piazzolla ejecutada en vivo.

El teatro musical tuvo su espacio con la puesta en escena de Drácula: La Resurrección, que sorprendió al público por su despliegue escénico. El cierre de la jornada estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de Escobar, que presentó un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión.

Vista de una orquesta de cámara con un director de espaldas y músicos sentados tocando violines y un violonchelo en un escenario oscuro
En la reapertura se presentó la Orquesta de Cuerdas del Teatro Colón (Federico Núñez)

Un fin de semana de sala llena y figuras reconocidas

Tras la reapertura, el Teatro Seminari Cine Italia continuó con una programación especial durante todo el fin de semana. El viernes 5 de junio, la obra “Tirria” subió a escena con las actuaciones de Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd.

El sábado 6 fue el turno de la comedia “Mi Amiga y Yo”, con Sebastián Presta y Florencia Torrente. El domingo, el espectáculo “Palabra Plena” de Gabriel Rolón ofreció doble función ante una sala colmada.

Las entradas para cada una de las propuestas se agotaron en pocas horas, lo que reflejó el interés del público por volver a vivir espectáculos en uno de los espacios más emblemáticos de la región.

En un escenario, una presentadora en podio, dos oradores y cuatro jóvenes mujeres vestidas de negro, cada una sosteniendo una rosa roja, frente a cortinas oscuras
El homenaje a Eleonora Cassano resaltó la importancia de la danza y el arte en la programación cultural del Teatro Seminari (Federico Núñez)

El valor patrimonial y cultural, eje de la restauración

El Teatro Seminari Cine Italia es considerado un símbolo para los habitantes de Escobar. A lo largo de su historia, albergó a artistas como Horacio Guaraní y Nacha Guevara, así como a orquestas de tango que marcaron las décadas de 1950 y 1960. Con el paso del tiempo, el lugar dejó de funcionar y cerró sus puertas en 2015.

En 2018, volvió a abrir tras gestiones municipales encabezadas por Ariel Sujarchuk. En una ceremonia tras la reapertura se mostraron juntas las tres divas del momento: Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán. Esa noche, “La Chiqui” recordó, visiblemente emocionada: “en este escenario toqué las castañuelas con mi hermana”.

La restauración reciente respetó la esencia artística y arquitectónica del edificio, al tiempo que incorporó mejoras técnicas que facilitan la producción y la experiencia del público. Desde la Municipalidad de Escobar remarcaron que el objetivo fue preservar la identidad original y, al mismo tiempo, adaptar el teatro a las demandas actuales de la actividad cultural.

“La reapertura de nuestro teatro representa un logro colectivo. Es un espacio que vuelve a estar al servicio de la comunidad y la cultura”, sostuvo Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, al cierre del evento.

Con su reinauguración, el Teatro Seminari Cine Italia reafirma su lugar como motor de la cultura local en una nueva etapa para el arte en la región norte de la provincia de Buenos Aires.

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