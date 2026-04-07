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Así es la app argentina que busca mejorar la experiencia de las personas en el sistema de salud

Ahora es posible subir recetas, consultar alternativas por principio activo y coordinar teleconsultas desde el celular. Una nueva plataforma integra a pacientes, médicos y farmacias en un solo flujo digital, con envíos gratuitos en el día y en CABA

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Exty solo para uso de Inhouse
La salud digital permite gestionar recetas médicas y comparar medicamentos desde cualquier dispositivo (Exty)

En los últimos años, el avance de la tecnología y la digitalización viene cambiando la forma en la que las personas gestionan su salud en la Argentina. El acceso a la atención médica, la compra de medicamentos y la administración de recetas se encuentran atravesados por nuevos desafíos y oportunidades.

El surgimiento de soluciones digitales se vuelve una respuesta a la demanda de mayor eficiencia y simplicidad en el sistema sanitario. En este contexto, Extendeal logró desarrollar Exty para simplificar los procesos habituales del sector.

Al no ser una iniciativa impulsada por la industria farmacéutica tradicional, Extendeal pudo repensar toda la experiencia del paciente sin condicionamientos históricos ni conflictos de interés.

Con un equipo especializado en tecnología, datos e inteligencia artificial, se rediseñó el recorrido completo: desde interpretar la receta médica hasta comparar precios, verificar disponibilidad en farmacias y coordinar la entrega del medicamento. El objetivo es poner al paciente en el centro, eliminando pasos innecesarios y facilitando el acceso a los medicamentos. Además, ofrece la posibilidad de recibir remedios directamente en el domicilio dentro de CABA por el momento.

Exty solo para uso de Inhouse
El objetivo del proyecto es poner al paciente en el centro (Exty)

“El principal perjudicado del sistema actual es el paciente, que enfrenta más problemas administrativos que médicos. Exty viene a resolver exactamente eso: devolverle el control de su tiempo y su salud”, declara Guido Stefani, fundador y CEO de la compañía.

Un desarrollo centrado en la eficiencia y la experiencia del usuario

La herramienta permite comparar medicamentos por principio activo, una funcionalidad clave para quienes buscan alternativas más accesibles o necesitan consultar disponibilidad en farmacias.

Otro de sus beneficios consiste en que envía recordatorios y facilita el seguimiento. De esta manera, evita que el paciente olvide tomar su medicación y mejora la adherencia a los tratamientos.

Exty solo para uso de Inhouse
Guido Stefani, fundador y CEO de Extendeal (Extendeal)

Inteligencia artificial y digitalización en el sistema de salud

Uno de los diferenciales tecnológicos de Exty es la incorporación de inteligencia artificial para interpretar recetas médicas. El sistema reconoce distintos estilos de escritura, identifica el principio activo y muestra al paciente todas las opciones disponibles, junto a precios y laboratorios. Esta función transforma el proceso de búsqueda y comparación, optimizando tanto el tiempo como los recursos de los usuarios.

“La estrategia no es crear un simple e-commerce de medicamentos, sino integrar toda la cadena: farmacias, médicos y pacientes en un mismo flujo digital”, señala Stefani. De este modo, la plataforma automatiza procesos que antes requerían carga manual, reduce errores y elimina pasos innecesarios.

Los usuarios pueden acceder a atención remota en especialidades como clínica médica, ginecología y pediatría, lo que amplía el alcance y la accesibilidad de los servicios de salud.

Expansión, cobertura y proyección regional

La infraestructura de Exty se apoya en la experiencia previa de Extendeal en el canal mayorista, con operaciones en la Argentina, México y Colombia y más de 3.000 farmacias integradas. Las farmacias que están en Exty tienen cobertura con todas las obras sociales, incluyendo OSDE, Medicus, Swiss Medical y PAMI, lo que permite llegar a un público más amplio y diversificado.

Además, comienza a trazar un plan de expansión hacia otras provincias y proyecta superar el millón de recetas mensuales en 2026, una meta asociada a la necesidad de alcanzar economías de escala y consolidar la propuesta en el mercado local.

Exty solo para uso de Inhouse
Los pacientes ahora pueden acceder a consultas médicas online y recibir medicamentos en su domicilio (Extendeal)

“El público objetivo de Exty incluye a mujeres de 18 a 40 años que utilizan anticonceptivos orales y cuentan con cobertura médica, pacientes con tratamientos crónicos y usuarios que demandan consultas médicas online y medicamentos con envío a domicilio”, explica Stefani.

De cara a los próximos tres años, la meta es evolucionar hacia una plataforma integral de salud preventiva, combinando farmacia híbrida (física y digital), historial clínico digital y herramientas predictivas para la prevención. La estrategia plantea crecer sobre las reglas existentes del sector, integrando actores tradicionales y construyendo confianza en el ecosistema.

Una nueva experiencia en la gestión de la salud

Desde la perspectiva de los usuarios, el lanzamiento de Exty representa la posibilidad de simplificar trámites, acceder a mejores precios y recibir los tratamientos necesarios sin moverse de casa. La integración de la tecnología con la atención médica facilita el acceso y la continuidad de los tratamientos, especialmente para quienes requieren seguimiento constante.

La llegada de esta plataforma al sistema de salud argentino pone de relieve el potencial de la salud digital para transformar la experiencia de pacientes, médicos y farmacias. La combinación de inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y un enfoque centrado en el usuario delinean un nuevo escenario donde la eficiencia, la simplicidad y la accesibilidad ocupan un lugar central en la atención médica cotidiana.

Para conocer más información de Exty, hacer clic acá.

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