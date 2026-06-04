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El deporte adaptado gana protagonismo con una nueva alianza en la Argentina

La iniciativa se creó con el objetivo de acompañar a cientos de atletas y promover mejores herramientas para entrenadores

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Primer plano de un hombre con Síndrome de Down y gafas, vistiendo un chaleco naranja y camiseta a rayas, sonriendo con la boca abierta y el brazo derecho levantado
Betano acompaña la iniciativa de Fundación Empate por la inclusión y la igualdad de oportunidades en el deporte (Betano)

La integración de personas con discapacidad en espacios deportivos fomenta la igualdad de oportunidades y contribuye a derribar barreras sociales. Bajo esa premisa, Betano anunció una nueva colaboración con Fundación Empate para impulsar el desarrollo de atletas con síndrome de Down en la Argentina.

La iniciativa conjunta presenta un torneo inclusivo de fútbol adaptado que servirá como punto de partida hacia el torneo nacional FUT21, que reúne a 240 atletas de diferentes delegaciones del país.

El acompañamiento de Betano incluye entrenamientos semanales, recursos y apoyo institucional para fortalecer la preparación de los participantes. Esta acción se enmarca en “Desafiá tus límites”, la plataforma de Responsabilidad Social Empresaria de la empresa de tecnología de juegos.

Continuidad y crecimiento en el deporte adaptado

El programa pone el foco en la continuidad, considerada un factor clave para el crecimiento de los equipos y la generación de oportunidades dentro del deporte inclusivo. La empresa se compromete con una presencia activa durante todo el proceso, mediante entrenamientos regulares, apoyo operativo y un acompañamiento institucional destinado a potenciar el trabajo de los equipos.

Además, esta alianza incorpora recursos orientados a la formación profesional en el ámbito deportivo adaptado. Entre las acciones previstas, se destacan los talleres de capacitación docente destinados a entrenadores, profesores de educación física, kinesiólogos y equipos de apoyo que trabajan con atletas con síndrome de Down.

El objetivo es alcanzar a 800 profesionales del deporte en la Argentina. La propuesta brindará herramientas y metodologías específicas para fortalecer los entornos deportivos adaptados y promover una participación inclusiva y sostenible. Estos espacios se desarrollarán entre septiembre y octubre, con el propósito de compartir las mejores prácticas y metodologías.

Una mujer habla por micrófono junto a un hombre con brazos cruzados, frente a un banner rojo y blanco con logos de Fundación Empate y Betano, ante una audiencia
Violeta Miano, de Betano, en una de las actividades con la Fundación Empate (Betano)

Una estrategia de impacto social sostenido

El compromiso de la marca con el deporte inclusivo va más allá de las actividades en la cancha. Al combinar el trabajo desde la base con la formación profesional, la alianza busca fortalecer un entorno de alto impacto para la participación deportiva.

“Entendemos que la responsabilidad social implica involucrarse de verdad y acompañar a las personas detrás de cada historia. Para nosotros, apoyar a los jugadores de Fundación Empate representa demostrar que una empresa puede ser una aliada que impulsa oportunidades, inclusión y desarrollo a través del deporte", comentó Álvaro Ferreres, Country Manager de Betano.

Con esta propuesta, esta marca internacional pretende promover el crecimiento, la visibilidad y la integración de los atletas, en un evento pensado para destacar el valor social del deporte adaptado.

El foco de la empresa en este ámbito ya cuenta con antecedentes, como el acompañamiento a Los Murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos. En esa ocasión, la compañía brindó recursos a más de 900 deportistas en todo el país mediante inversiones en equipamiento, infraestructura y acompañamiento directo a atletas de alto rendimiento.

A través de este nuevo programa, la organización renueva su apuesta por la inclusión, el trabajo en equipo y el acceso al deporte como motor de transformación social.

El rol de Fundación Empate

Desde Betano apuntan a garantizar un desarrollo deportivo constante, no limitado a acciones puntuales, con el objetivo de contribuir al crecimiento sostenido del deporte adaptado. Por eso, la firma decidió unirse a una fundación reconocida en este ámbito.

El equipo de la Fundación Empate Córdoba obtuvo el tercer puesto en la zona campeonato del 3er Nacional de Futsal en San Luis en 2025 y se consagró campeón del 5° Torneo Argentino de Futsal para personas con síndrome de Down en Mendoza durante 2024.

“Es una oportunidad concreta para que nuestros jugadores sigan creciendo, entrenando y demostrando todo su talento. Que empresas como Betano se involucren con inclusión real ayuda a visibilizar el enorme esfuerzo y compromiso de cada uno de los chicos que forman parte de la fundación”, expresó Germán Laborda, de Fundación Empate.

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Betanodeporte adaptadoFundación Empateatletas con síndrome de Downfútbol inclusivo

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