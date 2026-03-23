Formación y empleo joven: una iniciativa amplía oportunidades en tres provincias

La formación laboral impulsa la empleabilidad de jóvenes en Mendoza, Luján y Salta gracias a iniciativas como Academia CCU Jóvenes (CCU)

La inserción laboral juvenil continúa como uno de los grandes desafíos en Argentina. De acuerdo con distintas mediciones, una porción significativa de personas entre 18 y 24 años encuentra dificultades para acceder a su primera experiencia formal, mientras que muchos de quienes lo logran lo hacen en condiciones precarias. Este escenario plantea la necesidad de generar instancias que acerquen herramientas concretas y mejoren las oportunidades reales de empleo.

En ese marco, CCU Argentina, la compañía multicategoría de bebidas con marcas como Schneider, Heineken, Villavicencio, 1888, impulsa la segunda edición de Academia CCU Jóvenes, un programa de formación laboral orientado a fortalecer la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa amplía su alcance respecto del año anterior y consolida un esquema que articula capacitación técnica, desarrollo personal y vinculación directa con el ámbito profesional.

Formación orientada al mundo del trabajo

La propuesta contempla un recorrido de seis meses en el que participarán 60 jóvenes de Mendoza, Luján y Salta. Durante ese período, los participantes acceden a contenidos vinculados con gestión de puntos de venta, reposición, atención al cliente y ventas, áreas clave para el ingreso al mercado laboral en sectores dinámicos.

El acompañamiento de mentores y la capacitación profesional abren nuevas oportunidades para quienes buscan su primer empleo formal en la Argentina (CCU)

El programa combina instancias teóricas con prácticas en empresas aliadas, lo que permite trasladar los conocimientos a situaciones reales. A su vez, se incorporan módulos de habilidades interpersonales y competencias digitales, aspectos cada vez más valorados por las organizaciones al momento de incorporar talento.

Otro componente central es el acompañamiento de mentores voluntarios, que forman parte de las compañías participantes. Ese vínculo facilita la orientación durante el proceso formativo y acerca a los jóvenes a las dinámicas propias del entorno corporativo, con una mirada integral sobre las exigencias actuales.

“Creemos que generar oportunidades reales es una forma concreta de aportar al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Este programa nació con esa convicción: fortalecer condiciones para la empleabilidad, y los resultados de la primera edición nos impulsan a seguir creciendo”, señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

El programa de inclusión social prioriza el desarrollo de habilidades técnicas y competencias digitales para fortalecer el acceso al mercado laboral (CCU)

Resultados que impulsan la expansión

La primera edición de Academia CCU Jóvenes se desarrolló en 2025 y alcanzó a 36 participantes de Mendoza y Luján. Según datos de la compañía, el 80% de quienes completaron la capacitación logró insertarse en empleos formales, un indicador que respalda la efectividad del enfoque implementado.

A partir de esos resultados, la nueva etapa incorpora a la provincia de Salta y amplía la red de aliados estratégicos. Este crecimiento busca consolidar un modelo que prioriza la articulación entre empresas, organizaciones sociales y comunidades locales, con impacto directo en la generación de oportunidades.

La iniciativa se lleva adelante junto a Fundación Pescar, organización con más de dos décadas de experiencia en formación e inserción laboral. Su participación aporta conocimiento en el acompañamiento de jóvenes y en el diseño de trayectorias que faciliten el acceso a empleos de calidad.

Empresas y organizaciones sociales articulan esfuerzos para potenciar la inserción laboral juvenil a través de prácticas y mentorías en el marco de Academia CCU Jóvenes (CCU)

“En Pescar trabajamos para que la formación se transforme en empleo. Cuando las empresas se comprometen y abren sus puertas, el impacto es real: los jóvenes acceden a experiencias dentro del mundo laboral, desarrollan habilidades y pueden proyectar un futuro mejor. Hoy resulta indispensable avanzar hacia una inclusión laboral concreta”, expresó Silvia Rueda de Uranga, directora de la fundación.

Alianzas para generar oportunidades concretas

El programa cuenta con la participación de compañías como Carrefour, Huentala y Luján Walk, que brindan sus espacios para la realización de prácticas profesionales. Estas experiencias permiten a los participantes adquirir conocimientos en contextos reales y comprender las dinámicas operativas de cada sector.

La articulación con el sector privado constituye uno de los pilares de la propuesta. A través de estas alianzas, se busca reducir la distancia entre formación y empleo, con iniciativas que responden a demandas actuales del mercado y favorecen trayectorias laborales sostenibles.

El proceso de inscripción para esta segunda edición permanece abierto hasta el 30 de abril. Para postularse, hacer clic acá.