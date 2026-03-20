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La compra de autos usados se digitaliza: más información, nuevas herramientas y cambios en el mercado

Tecnología, mayor claridad en los procesos y el avance del financiamiento impulsan una etapa de transformación para los vehículos usados en la Argentina

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Gonzalo Menéndez, de Kavak Argentina

El mercado de vehículos usados atraviesa un proceso de cambio impulsado por la tecnología, nuevas plataformas digitales y una mayor demanda de información por parte de los compradores. En ese contexto, las compañías que operan en este segmento buscan simplificar una operación que históricamente resultó compleja para los usuarios.

En Infobae Talks Movilidad, Gonzalo Menéndez, General Manager de Kavak Argentina, analizó cómo evoluciona el negocio de compra y venta de usados y cuáles son las herramientas que permiten mejorar la experiencia de los clientes.

La empresa nació hace poco más de ocho años y logró expandirse con rapidez en distintos mercados. “Somos una compañía muy joven que creció muy rápido en Latinoamérica. Hoy estamos en varios países de la región y también en Medio Oriente”, explicó.

Según señaló, la propuesta de la compañía se basa en simplificar un proceso que durante mucho tiempo resultó difícil para quienes buscaban comprar o vender un auto usado. “Nuestro objetivo es hacer que la compra y venta de un vehículo usado sea mucho más simple, transparente y fácil para el cliente”, afirmó.

Gonzalo Menéndez, General Manager de
Gonzalo Menéndez, General Manager de Kavak Argentina, explicó cómo la tecnología y el uso de datos permiten mayor transparencia en el mercado de autos usados (Maximiliano Luna)

Más información para tomar decisiones

Uno de los principales cambios que impulsó la digitalización del sector tiene que ver con el acceso a información detallada sobre cada vehículo. Durante años, la compra de un auto usado implicó recorrer concesionarias o coordinar visitas con distintos vendedores para evaluar el estado de cada unidad. Ese proceso demandaba tiempo y muchas veces generaba incertidumbre sobre el estado real del vehículo.

Para Menéndez, la tecnología permite reducir esas dudas. “Trabajamos mucho para darle más transparencia al proceso. Hoy el cliente puede conocer con mayor precisión el precio al que vamos a comprar o vender un auto”, explicó. La plataforma también ofrece información visual y técnica sobre cada unidad disponible. “Mostramos fotos que incluyen todas las imperfecciones estéticas del vehículo y un reporte mecánico que describe su estado”, detalló.

El objetivo es que los usuarios puedan evaluar distintas opciones desde su casa y avanzar con mayor seguridad en la decisión de compra. “Queremos que cada vez sea más fácil para una persona decidir la compra de un auto usado desde su casa, con toda la información disponible”, señaló.

Tecnología y datos para mejorar las inspecciones

La tecnología también cumple un rol clave en los procesos internos de la compañía. A medida que crece el volumen de vehículos analizados, la empresa reúne más datos sobre el comportamiento de distintos modelos en el tiempo.

La compañía incorpora herramientas digitales
La compañía incorpora herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar inspecciones, procesos internos y la experiencia del cliente (Maximiliano Luna)

Ese conocimiento permite mejorar las inspecciones técnicas y detectar con mayor precisión posibles fallas. “Cada vez conocemos mejor a los autos. Sabemos que ciertos modelos suelen presentar determinados problemas y eso nos ayuda a mirar esos puntos con más atención”, explicó Menéndez.

Además, la compañía comenzó a incorporar herramientas de IA para optimizar ese proceso. “Estamos empezando a usar inteligencia artificial para guiar a nuestros inspectores. Cuando llega un vehículo determinado, el sistema indica dónde poner más foco durante la revisión”, señaló. De acuerdo con el ejecutivo, esta combinación de datos y tecnología permite detectar problemas antes de que el vehículo llegue al cliente.

Postventa y nuevos servicios para el cliente

Otro aspecto que forma parte de la estrategia de la empresa es el acompañamiento después de la compra. Según Menéndez, un auto usado nunca es un producto perfecto, por lo que la postventa resulta clave para generar confianza. “Un auto usado no es perfecto. Incluso un vehículo cero kilómetro en algún momento puede fallar”, afirmó.

Por ese motivo, la compañía incorporó nuevas herramientas orientadas a brindar mayor tranquilidad a los compradores. Entre ellas se encuentra la posibilidad de extender el período de prueba del vehículo. “Cuando alguien compra un auto en Kavak tiene una semana o 300 kilómetros para probarlo. Ahora ofrecemos la opción de extender ese período a un mes o mil kilómetros”, explicó.

Nuevas alternativas de prueba extendida
Nuevas alternativas de prueba extendida y servicios de postventa refuerzan el acompañamiento tras la adquisición del vehículo (Maximiliano Luna)

La empresa también lanzó nuevos servicios vinculados al mantenimiento de los vehículos, como el cambio programado de correa de distribución. “La idea es acompañar al cliente incluso después de la compra. Queremos que sepa que seguimos presentes si surge algún problema”, aseguró.

Financiamiento y el futuro del mercado

El acceso al crédito es otro de los factores que comenzó a modificar la dinámica del mercado de autos usados en los últimos años. Durante mucho tiempo, la mayoría de las operaciones se realizaban al contado. Sin embargo, la aparición de nuevas opciones de crédito amplió las posibilidades para los compradores.

“Hoy hay más bancos ofreciendo crédito para autos usados y las condiciones mejoraron”, explicó Menéndez. Según su visión, el crecimiento de plataformas especializadas también puede impulsar este cambio, ya que facilitan la integración de herramientas financieras dentro del proceso de compra. “El financiamiento crece cuando el cliente encuentra un lugar que le ofrece respaldo y opciones claras para pagar el vehículo”, sostuvo.

De cara al futuro, el ejecutivo anticipa una experiencia cada vez más digital. “El norte es que el cliente pueda tomar la decisión de compra con toda la información disponible, incluso antes de visitar una sucursal. Probablemente en el futuro haya más videos y contenido que muestre cada función del auto para darle tranquilidad al comprador”, concluyó.

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