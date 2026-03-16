TC2000 en Buenos Aires: así fue el esperado regreso de la categoría a las calles porteñas

Los SUV de nueva generación del TC2000 protagonizaron el regreso del automovilismo a las calles de Buenos Aires en el inicio del campeonato 2026 (Maxi Bernardi)

El automovilismo argentino suele encontrar escenarios emblemáticos para escribir nuevas páginas de su historia. Sin embargo, pocas experiencias logran combinar ciudad, tecnología y espectáculo como lo hacen las carreras urbanas, donde los motores irrumpen en el paisaje cotidiano y transforman avenidas en circuitos de velocidad.

En ese marco, el TC2000 YPF Energía Argentina volvió a colocar al deporte motor en el corazón de la capital con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires YPF Infinia TurboClean, disputado el domingo 15 de marzo. La competencia marcó el inicio del 47º campeonato de la categoría y recuperó el espíritu de los trazados callejeros que habían convocado multitudes en el pasado.

El regreso se produjo en un momento de transformación técnica dentro del campeonato. Los SUV de nueva generación, incorporados recientemente al parque automotor, protagonizaron por primera vez una carrera urbana, combinando potencia, aerodinámica avanzada y desarrollo tecnológico.

Los SUV de nueva generación del TC2000 protagonizaron el regreso del automovilismo a las calles de Buenos Aires en el inicio del campeonato 2026 (Maxi Bernardi)

Un circuito urbano que transformó la ciudad

El escenario elegido fue el entorno del Parque de la Ciudad, junto al histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Allí se diseñó un circuito callejero que utilizó sectores de las avenidas Coronel Roca y Escalada, convirtiendo la zona en un espacio especialmente preparado para la competencia.

El trazado tuvo 2.509 metros de extensión y combinó curvas técnicas con sectores rápidos. En particular, la recta principal de 952 m se convirtió en uno de los puntos más espectaculares del recorrido.

Por momentos, los autos alcanzaron velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, llevando al límite la capacidad de frenado y aceleración en un entorno urbano. La combinación entre velocidad y cercanía con el público generó una experiencia diferente a la de los circuitos tradicionales.

Asimismo, el diseño permitió observar distintas estrategias de manejo. Los pilotos debieron administrar precisión, ritmo y riesgo, factores determinantes para adaptarse a un trazado exigente.

El circuito urbano se montó en el entorno del Parque de la Ciudad, junto al Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Maxi Bernardi)

Tecnología y nueva generación de autos

El campeonato 2026 comenzó con una fuerte impronta tecnológica. Los nuevos SUV del TC2000, equipados con motores de 500 caballos de potencia, representan una evolución dentro del automovilismo sudamericano.

Estos modelos incorporan efecto suelo y desarrollo aerodinámico, elementos que mejoraron estabilidad y rendimiento. La categoría mantiene así su perfil de plataforma donde vehículos de producción se transforman en verdaderas máquinas de competición.

Además, el estreno de estas unidades en un circuito urbano permitió evaluar su comportamiento en condiciones complejas. Las calles porteñas ofrecieron cambios de ritmo, frenadas intensas y aceleraciones prolongadas.

De este modo, la carrera no solo inauguró el calendario deportivo, sino que también mostró el potencial técnico del nuevo reglamento. La propuesta reforzó la identidad del campeonato como laboratorio tecnológico dentro del deporte motor regional.

El público siguió la acción desde sectores gratuitos sobre la avenida Roca, tribunas y espacios especiales para fanáticos (Maxi Bernardi)

Un evento con gran despliegue operativo

La organización del Gran Premio implicó un operativo de gran escala. Más de 1.500 personas trabajaron en la preparación del circuito y en la logística del fin de semana.

Para garantizar seguridad y funcionamiento se instalaron muros de contención, estructuras modulares y señalización específica en todo el recorrido. También se desarrolló una zona de boxes de 200 metros dentro del predio.

En paralelo, se montaron tribunas estratégicas que permitieron una amplia visibilidad del trazado. La infraestructura incluyó accesos, servicios y espacios destinados al público. Este despliegue transformó temporalmente la zona en un verdadero escenario deportivo. Durante dos jornadas, las calles se adaptaron a la dinámica de una competencia profesional.

El público volvió a vibrar con el automovilismo

Uno de los rasgos distintivos del evento fue la cercanía entre la categoría y los espectadores. La organización dispuso sectores generales gratuitos sobre la recta de la avenida Roca, facilitando el acceso al espectáculo.

Asimismo, se habilitaron espacios preferenciales y un Fan Zone pensado para acercar a los fanáticos al universo del TC2000. Allí se desarrollaron actividades vinculadas con tecnología, automóviles y pilotos.

El regreso también evocó antecedentes recientes. En 2012 y 2013 la categoría había llevado competencias al centro porteño y a Recoleta, convocando a más de 1.700.000 espectadores. Por lo tanto, el nuevo capítulo urbano recuperó esa tradición y volvió a posicionar a la ciudad como escenario del automovilismo nacional.

El regreso del TC2000 a Buenos Aires recuperó el espíritu de las carreras urbanas que convocaron multitudes en la última década (Maxi Bernardi)

YPF y su presencia en la categoría

Como parte central del campeonato, la empresa acompaña nuevamente al TC2000. Participa con INFINIA TurboClean como combustible oficial y Elaion Auro como lubricante.

En pista, la marca está representada por distintas estructuras deportivas. Entre ellas se destaca el Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, que mantiene una base competitiva con Matías Rossi y Emiliano Stang. Además, sumó a Valentín Yankelevich, quien inició su camino dentro de la categoría. La incorporación refleja el recambio generacional que vive el campeonato.

Por su parte, el Honda YPF Racing presenta una alineación integrada por Facundo Aldrighetti y Francisco Monarca. Ambos pilotos afrontan la temporada con el objetivo de consolidarse entre los protagonistas.

En tanto, el YPF Elaion Auro Pro Racing cuenta con Franco Morillo y Franco Vivian. Este último llegó como una de las referencias recientes tras haber registrado el récord de pole positions en la temporada anterior.

Una jornada para el recuerdo

El regreso del TC2000 a las calles de Buenos Aires volvió a demostrar la capacidad del automovilismo para integrarse al paisaje urbano y convocar a miles de fanáticos de distintas partes del país.

La combinación de tradición deportiva, innovación tecnológica y cercanía con el público marcó el inicio de una temporada que busca consolidar a la categoría como una de las más avanzadas del continente.