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Infobae Talks Movilidad: las claves del mercado automotor y las estrategias de las empresas para 2026

En la primera edición del año, el programa reunirá a ejecutivos de la industria para analizar el presente del sector, los cambios que atraviesa el mercado y las perspectivas de la movilidad en la Argentina

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Agostina Scioli, host del ciclo
Agostina Scioli, host del ciclo Infobae Talks (Diego Barbatto)

La movilidad atraviesa una etapa de cambios profundos impulsados por la tecnología, las nuevas demandas de los usuarios y la necesidad de reducir el impacto ambiental. En ese contexto se realizará Infobae Talks Movilidad, la primera edición del año del ciclo de conversaciones que reunirá a ejecutivos de compañías líderes para analizar tendencias, desafíos y oportunidades del sector en la Argentina, además de anticipar proyectos que podrían marcar el rumbo del mercado en los próximos meses.

Durante el programa se abordarán temas vinculados con la transformación tecnológica, la expansión del financiamiento, el crecimiento del mercado de motos y el avance de soluciones de movilidad sustentable. Cada invitado aportará su perspectiva sobre un negocio que evoluciona con rapidez y que exige nuevas estrategias para responder a consumidores cada vez más informados.

Estrategias empresariales en un mercado en transformación

Uno de los ejes del encuentro estará dedicado al análisis del escenario actual del sector automotor. En ese bloque participará Fernanda Pérez Cometto, gerente general de Comunicaciones Corporativas de Toyota Argentina, quien analizará cómo la industria atraviesa una etapa de redefinición marcada por la llegada de nuevos competidores y por el avance de tecnologías vinculadas con la sustentabilidad.

Durante la conversación se abordará la estrategia de posicionamiento de la automotriz en el país, así como los lineamientos que orientarán sus proyectos en los próximos años. La ejecutiva explicará de qué manera la compañía impulsa soluciones que buscan reducir emisiones y responder a las nuevas expectativas del público.

En ese marco también se hablará sobre el lanzamiento del Toyota Yaris Cross, un modelo que forma parte del plan global de electrificación de la marca. La llegada de este vehículo se inscribirá dentro de una estrategia orientada a ampliar la oferta de alternativas con tecnologías más eficientes dentro del mercado argentino.

Otro de los invitados será Gonzalo Menéndez, General Manager de Kavak Argentina. Durante su participación analizará la evolución del negocio de los autos usados y explicará cómo la digitalización modificó la forma en que las personas compran y venden vehículos.

El ejecutivo se referirá al desafío de formalizar una actividad que durante años funcionó con altos niveles de informalidad. La empresa trabaja con procesos estandarizados, certificación de unidades y herramientas tecnológicas que buscan brindar mayor transparencia en cada operación.

Además, analizará el avance del financiamiento dentro de un mercado históricamente dominado por las transacciones al contado. Este cambio abre nuevas oportunidades para ampliar el acceso a vehículos y dinamizar la actividad comercial.

Innovación tecnológica y expansión del ecosistema de movilidad

El programa también contará con la participación de María Gabriela Massari, gerente corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Corven. Durante el diálogo analizará la presencia del grupo en espacios vinculados con la producción y explicará cómo estos ámbitos permiten fortalecer el vínculo con distintos sectores económicos.

Uno de los temas que abordará será la incorporación de nuevas tecnologías dentro de la oferta de movilidad que el grupo impulsa en la Argentina. La ejecutiva se referirá a la importancia de presentar innovaciones que respondan a las necesidades actuales de eficiencia, logística y transporte que demandan las empresas.

En ese mismo sentido participará Alejandro Martínez, gerente de Marketing de Grupo Antelo, quien analizará las perspectivas del negocio automotor para 2026. Durante su intervención se referirá a los planes de ventas, los lanzamientos previstos y los desafíos que enfrenta el sector en el actual contexto económico.

El ejecutivo también explicará cuáles son los diferenciales del grupo dentro del mercado de importadores y qué papel ocupa el desarrollo de la posventa en la construcción de la imagen de marca. Este aspecto adquiere cada vez mayor relevancia dentro de la decisión de compra de los consumidores.

El crecimiento de la movilidad en dos ruedas

El encuentro incluirá además la participación de Juan Carlos Mas, gerente comercial de la unidad Rodados en Grupo Simpa. Durante su intervención analizará el crecimiento del mercado de motos en la Argentina y los factores que explican la expansión de este segmento en los últimos años.

El ejecutivo se referirá al protagonismo creciente de las motos de media cilindrada, un segmento que suma cada vez más usuarios. La búsqueda de mayor potencia, autonomía y tecnología aparece como uno de los elementos que influyen en la elección de los consumidores.

Otro de los temas que abordará será el rol de la red de concesionarios y del servicio posventa en la experiencia de los clientes. Estos aspectos se consolidan como factores determinantes al momento de definir una compra dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Movilidad abrirá el calendario 2026 de Infobae Talks y ofrecerá un espacio de intercambio entre referentes de distintas compañías que participan del ecosistema de la movilidad.

La transmisión en vivo tendrá lugar el jueves de marzo desde las 15 horas. Será a través de la home y el canal de YouTube de Infobae.

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